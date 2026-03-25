Η «ελληνική» ανάρτηση του Φουρνιέ για την 25η Μαρτίου (pic)

Ο Εβάν Φουρνιέ δημοσίευσε μια νέα ανάρτηση στο λογαριασμό του στο «Χ», με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού ευχήθηκε χρόνια πολλά για την ημέρα σε άπταιστα ελληνικά, κάτι που προκάλεσε τον ενθουσιασμό των διαδικτυακών του φίλων.

Η ανάρτηση του Φουρνιέ

Χρόνια πολλά my friends — Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 25, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί χρήστες σχολίασαν κάτω από την ανάρτηση, δίνοντας μάλιστα στον Εβάν Φουρνιέ νέες ιδέες για τις γαστρονομικές του εμπειρίες, προτείνοντας του να δοκιμάσει σκορδαλιά!

Άλλωστε, είναι γνωστό ότι ο Γάλλος αστέρας είναι φαν της ελληνικής κουζίνας, καθώς συχνά πυκνά δημοσιεύει αναρτήσεις που αφορούν φαγητά της χώρας μας.