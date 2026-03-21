Τρομερός Φουρνιέ: «Γιατί… ρε μπαγάσηδες;» (pic)

Ο Εβάν Φουρνιέ «ξαναχτυπά»! Το πρωί του Σαββάτου ο Γάλλος σούπερ σταρ, με ανάρτηση του στο X, ζήτησε από τον κόσμο να του προτείνει καλά μαγαζιά για να αγοράσει streetwear καπέλα και λίγες ώρες αργότερα… απάντησε στον εαυτό του, με τοποθέτηση στην οποία εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον αριθμό των απαντήσεων που παίρνει όταν η ερώτηση δεν αφορά στο φαγητό!

Συγκεκριμένα, στη νέα ανάρτησή του ο Φουρνιέ ρώτησε τους διαδικτυακούς του φίλους: «Γιατί παίρνω περισσότερες προτάσεις όταν έχει να κάνει με το φαγητό;». Αυτό το πρώτο σκέλος του ποστ ήταν στα αγγλικά ενώ ακολούθησε και η άκρως ελληνική τοποθέτηση «Ρε μπαγάσηδες…»!

Η νέα ανάρτηση του Φουρνιέ

Why do I suddenly get way more replies when it’s about food? ρε μπαγάσηδες🤣🤣🤣🤣 https://t.co/0LbzPp7Mzl — Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 21, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Εβάν Φουρνιέ χρησιμοποιεί συνήθως το X δημοσιεύοντας αναρτήσεις που αφορούν προτάσεις για φαγητό, καθώς όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος είναι λάτρης της ελληνικής κουζίνας.