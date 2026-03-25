Water Stewardship: Η νέα πιστοποίηση που μεταμορφώνει τις παραγωγικές μονάδες σε πηγές ζωής

Για δεκαετίες, η εικόνα μιας βιομηχανικής μονάδας δίπλα σε ένα ποτάμι συνδέονταν συχνά με αντιφάσεις: ανάπτυξη απέναντι σε περιβαλλοντικό κόστος, θέσεις εργασίας έναντι της δημόσιας αγωνίας για τους φυσικούς πόρους.

Σήμερα, ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο δράσης και πιστοποίησης ανατρέπει αυτό το αφήγημα, μεταμορφώνοντας τις παραγωγικές εγκαταστάσεις από πιθανές πηγές πίεσης σε πυρήνες ορθής διαχείρισης νερού και ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες. Πρόκειται για την πιστοποίηση Water Stewardship του Διεθνούς Πρωτοκόλλου για το Νερό (AWS Standard), ένα εργαλείο που δεν μετράει μόνο την κατανάλωση υγρών, αλλά αξιολογεί και πιστοποιεί την ολιστική συμβολή μιας επιχείρησης στη βιώσιμη διαχείριση του υδάτινου πόρου, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους.

Τι είναι το Alliance for Water Stewardship (AWS);

Η κινητήρια δύναμη πίσω από το AWS δεν είναι μόνο η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αλλά ένας συνδυασμός οικονομικού πραγματισμού και κοινωνικής λογοδοσίας. Σε έναν κόσμο όπου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε χώρες με υψηλή πίεση στα υδάτινα αποθέματα, ο κίνδυνος λειτουργίας για τις επιχειρήσεις είναι άμεσος. Ξηρασίες, συρρίκνωση υδροφόρων οριζόντων και αυξανόμενες κοινωνικές εντάσεις απειλούν τη σταθερότητα της αλυσίδας εφοδιασμού και την «κοινωνική άδεια λειτουργίας» των εγκαταστάσεων.

Το πρότυπο AWS (Alliance for Water Stewardship), το μοναδικό παγκοσμίως που εστιάζει αποκλειστικά στην ολοκληρωμένη διαχείριση νερού, αποτελεί τον «χρυσό κανόνα» για τις βιομηχανίες, απαιτώντας να κατανοήσουν και να βελτιώσουν τη διαχείριση του νερού σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής στην οποία δραστηριοποιούνται.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πιστοποιήσεις που εστιάζουν μόνο στο τι συμβαίνει «εντός των τειχών», είναι ένα αυστηρό πλαίσιο που απαιτεί από τις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις να ακολουθήσουν πέντε βασικά βήματα:

Συγκέντρωση & Κατανόηση (Gather & Understand): Συλλογή δεδομένων για την κατανόηση των κοινών προκλήσεων, των κινδύνων, των επιπτώσεων και των ευκαιριών που σχετίζονται με το νερό. Δέσμευση & Σχεδιασμός (Commit & Plan): Δέσμευση για υπεύθυνη διαχείριση (stewardship) και ανάπτυξη σχεδίου δράσης βασισμένου στα δεδομένα που συλλέχθηκαν. Υλοποίηση (Implement): Εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης και βελτίωση των επιπτώσεων, τόσο εντός των εγκαταστάσεων όσο και στην ευρύτερη λεκάνη απορροής. Αξιολόγηση (Evaluate): Αξιολόγηση των επιδόσεων σε σχέση με το σχέδιο διαχείρισης για τη μάθηση και την ενημέρωση μελλοντικών προσπαθειών. Επικοινωνία & Γνωστοποίηση (Communicate & Disclose): Επικοινωνία των προσπαθειών διαχείρισης για την ενθάρρυνση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Επιπλέον, το πρότυπο AWS στοχεύει σε 5 βασικά αποτελέσματα:

Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Βιώσιμο ισοζύγιο υδάτων. Καλή κατάσταση της ποιότητας του νερού. Προστασία των σημαντικών περιοχών που σχετίζονται με το νερό. Πρόσβαση σε ασφαλές νερό, αποχέτευση και υγιεινή (WASH) για όλους τους εργαζόμενους.

Η επιχειρηματική λογική: Risk Management και κοινωνική άδεια

Γιατί μια πολυεθνική ή μια μεγάλη ελληνική παραγωγική μονάδα να επενδύσει σε μια τόσο απαιτητική διαδικασία; Η απάντηση κρύβεται στον επιχειρηματικό κίνδυνο (Water Risk). Οι διακοπές στην υδροδότηση, η αυστηροποίηση των περιβαλλοντικών κανονισμών και η κοινωνική κατακραυγή μπορούν να κοστίσουν πολύ περισσότερα…

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο του Alliance for Water Stewardship, η υιοθέτηση του προτύπου προσφέρει στις επιχειρήσεις τη λεγόμενη «κοινωνική άδεια λειτουργίας» (Social License to Operate). Όταν μια βιομηχανία αποδεικνύει ότι δεν «κλέβει» το νερό από τους αγρότες ή τους κατοίκους, αλλά αντίθετα εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα, μετατρέπεται από «εισβολέα» σε οργανικό μέλος της τοπικής κοινωνίας.

Στην Ελλάδα, όπου οι περιοχές με έντονο υδάτινο στρες πολλαπλασιάζονται, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές και στις αγροτικές ζώνες της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, έχει ωθήσει τις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών να ηγηθούν της εφαρμογής του AWS.

Η Βιομηχανική Ζώνη ΒΟΧ στο Βόλο αναγνωρίστηκε ως η πρώτη στην Ευρώπη που πέτυχε την πιστοποίηση AWS σε επίπεδο Οργανισμού, ένας μετασχηματιστικός προορισμός που ξεκίνησε το 2019. Η διαδικασία περιελάμβανε λεπτομερή υδρολογική μελέτη, απευθείας συμμετοχή δήμων, γεωργικών συνεταιρισμών και περιβαλλοντικών φορέων, και την υλοποίηση μέτρων όπως η δημιουργία υδρολογικών χαρτών, η ενίσχυση της ενημέρωσης των κατοίκων για τη λήψη νερού και η σχεδιασμένη αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης.

Εταιρείες όπως η Coca–Cola Τρία Έψιλον και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν περιορίζονται πλέον στη μείωση της κατανάλωσης εντός των γραμμών παραγωγής τους, αλλά επενδύουν σε προγράμματα Water Replenishment (Αναπλήρωση Νερού).

Για παράδειγμα, τα εργοστάσια της Coca–Cola Τρία Έψιλον στο Σχηματάρι και το Αίγιο (ΑΥΡΑ) έχουν λάβει την ανώτατη πιστοποίηση Platinum, ενώ το εργοστάσιο στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει πιστοποιηθεί με Gold με στόχο την ορθολογική χρήση, τη μείωση της κατανάλωσης, την επαναχρησιμοποίηση νερού και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού που επιστρέφει στο περιβάλλον.

Η λογική της αναπλήρωσης είναι μαθηματικά απλή αλλά περιβαλλοντικά σύνθετη: η επιχείρηση δεσμεύεται να επιστρέφει στο τοπικό οικοσύστημα κάθε λίτρο νερού που χρησιμοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από έργα υποδομής που «θωρακίζουν» την τοπική υδροδότηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι τεχνικές τεχνητού εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα και η κατασκευή συστημάτων συλλογής ομβρίων υδάτων σε δημόσια κτήρια και σχολεία, όπως τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί σε άνυδρα κυκλαδίτικα νησιά.

Επιπλέον, η συνεργασία με τον αγροτικό τομέα αποτελεί κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας. Μέσω του Water Stewardship, οι βιομηχανίες χρηματοδοτούν την εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης άρδευσης και γεωργίας ακριβείας για τους προμηθευτές τους. Με την αντικατάσταση των παραδοσιακών μεθόδων ποτίσματος με στάγδην άρδευση, επιτυγχάνεται τεράστια εξοικονόμηση πόρων στη λεκάνη απορροής, η οποία πιστώνεται στο υδατικό ισοζύγιο της επιχείρησης. Αυτό πρακτικά κάνει την αναπλήρωση μια επένδυση στην ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής μας αλυσίδας.

Διεθνώς, το μοντέλο αυτό έχει υιοθετηθεί από κολοσσούς όπως η Nestlé (με τη δέσμευση για Water Regeneration σε όλες τις τοποθεσίες της) και η Unilever, αναγνωρίζοντας ότι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία των υδροσυστημάτων.

Οι πηγές του World Resources Institute (WRI) επιβεβαιώνουν ότι οι επιχειρήσεις που αγνοούν το Water Stewardship είναι εκτεθειμένες σε πενταπλάσιους μεγαλύτερους οικονομικούς κινδύνους, από λειτουργικές διακοπές έως αύξηση κόστους πρώτων υλών, σε σχέση με εκείνες που διαχειρίζονται το νερό ως κοινόχρηστο αγαθό.

Τα οφέλη για την τοπική κοινότητα

Όταν μια μονάδα πιστοποιείται με AWS, η τοπική κοινωνία κερδίζει σε πολλά επίπεδα:

Διαφάνεια: Τα δεδομένα για τη χρήση και την ποιότητα του νερού γίνονται δημόσια προσβάσιμα. Η διαφανής συνεργασία με την κοινότητα δημιουργεί εμπιστοσύνη και μειώνει κοινωνικές εντάσεις

Υποδομές: Συχνά οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούν έργα αποκατάστασης δικτύων ή καθαρισμού υδάτων που ωφελούν και τους κατοίκους.

Συχνά οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούν έργα αποκατάστασης δικτύων ή καθαρισμού υδάτων που ωφελούν και τους κατοίκους. Ανθεκτικότητα: Σε περιόδους ξηρασίας, οι συντονισμένες δράσεις επιχείρησης και δήμου εξασφαλίζουν ότι οι βασικές ανάγκες θα καλυφθούν.

Μείωση κινδύνων & Ευελιξία : Οι εγκαταστάσεις γίνονται πιο ανθεκτικές απέναντι στις κλιματικές αλλαγές και τη νομοθετική πίεση.

: Οι εγκαταστάσεις γίνονται πιο ανθεκτικές απέναντι στις κλιματικές αλλαγές και τη νομοθετική πίεση. Πλεονέκτημα στην απορρόφηση Κεφαλαίων & στη Διακυβέρνηση (ESG): Η πιστοποίηση αποτελεί ισχυρό σήμα για τους επενδυτές που ακολουθούν κριτήρια ESG και για διεθνή κλιματικά ταμεία (όπως το Πράσινο Ταμείο της ΕΕ).

Βελτιστοποίηση κόστους: Η συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση νερού οδηγεί σε μακροπρόθεσμες οικονομίες.

Η πιστοποίηση AWS αναδεικνύεται στον απόλυτο καταλύτη για τη μεταμόρφωση της βιομηχανίας σε πυλώνα περιβαλλοντικής και κοινωνικής σταθερότητας, σηματοδοτώντας μια βαθιά μεταλλαγή, όπου το νερό σταματά να είναι μία απλή «εισροή» στην παραγωγή και γίνεται το κεντρικό σημείο μιας συλλογικής ευθύνης και συνεργασίας. Αυτή η νέα λογική, μετατρέπει τις βιομηχανικές μονάδες από απομονωμένα «νησιά» σε ενεργούς διαχειριστές και υποστηρικτές του τοπικού υδάτινου κεφαλαίου. Όσο για το μέλλον της παραγωγής δεν θα κριθεί μόνο από την παραγωγικότητά της, αλλά και από την ικανότητά της να συντηρεί τα υδάτινα οικοσυστήματα στα οποία βασίζεται.

Με πληροφορίες από Alliance for Water Stewardship (AWS) – Official Site, UN Global Compact – Water Mandate, World Resources Institute (WRI) – Aqueduct Tools, CDP (Carbon Disclosure Project) – Water Security, Coca–Cola HBC – Water Stewardship, NESTLÉ Global Water Stewardship, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) – Ύδρευση και Υγιεινή