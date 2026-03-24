Τέλος εποχής στη Λίβερπουλ: Οι «κόκκινοι» ανακοίνωσαν την αποχώρηση του Σαλάχ

Χωρίζουν οι δρόμοι της Λίβερπουλ και του Μοχάμεντ Σαλάχ, με τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ να αποχωρεί από τους Reds μετά από εννιά χρόνια, όπως ανακοίνωσε η βρετανική ομάδα.

Το βράδυ της Τρίτης (24/3) η Λίβερπουλ με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την αποχώρηση του Αιγύπτιου στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν, με τον Αφρικανό να φεύγει από το Άνφιλντ, έχοντας κατακτήσει δύο Premier League, ένα Champions League, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ένα UEFA Super Cup, ένα FA Cup, δύο League Cup και ένα Community Shield.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός στο τέλος της περσινής σεζόν είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Reds, αλλά τελικά αποφάσισε να μην το εξαντλήσει και να αποχωρήσει στο τέλος της φετινής σεζόν. Μια απόφαση που πάρθηκε λόγω των κακών σχέσεων που έχει τόσο με τον Άρνε Σλοτ όσο και με τη διοίκηση του βρετανικού συλλόγου.

Το ερχόμενο καλοκαίρι θα βγει στην αγορά και θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Σαουδική Αραβία να είναι ένας από τους πιθανούς προορισμούς του.

Η σχετική ανάρτηση της Λίβερπουλ:

Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season. The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️ — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίβερπουλ για τον Σαλάχ

«Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναμένεται να ρίξει αυλαία στην σπουδαία καριέρα του με τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν 2025-26. Ο Αιγύπτιος επιθετικός έχει φτάσει σε συμφωνία με τους «Reds», ώστε να ολοκληρώσει ένα εντυπωσιακό κεφάλαιο εννέα ετών στο Άνφιλντ.

Ο ίδιος επέλεξε να κάνει γνωστή αυτή την απόφαση στους φιλάθλους το συντομότερο δυνατό, θέλοντας να δείξει διαφάνεια για το μέλλον του, ως ένδειξη σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς εκείνους.

Αποκτήθηκε από τη Ρόμα το καλοκαίρι του 2017 και έκτοτε καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία της Λίβερπουλ, συμβάλλοντας στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων Premier League, ενός Champions League, ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ενός UEFA Super Cup, ενός FA Cup, δύο League Cup και ενός Community Shield.

Με 255 γκολ σε 435 συμμετοχές μέχρι σήμερα, ο Σαλάχ βρίσκεται στην τρίτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών της Λίβερπουλ, έχοντας κατακτήσει τέσσερις φορές το «Χρυσό Παπούτσι» της Premier League, μαζί με πληθώρα ατομικών διακρίσεων.

Με τη σεζόν να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ο Σαλάχ παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στο να οδηγήσει τη Λίβερπουλ στο καλύτερο δυνατό φινάλε, με τους εορτασμούς για την τεράστια προσφορά του να αναμένονται αργότερα μέσα στη χρονιά, όταν θα αποχαιρετήσει το Άνφιλντ».

Και η ανάρτηση του ίδιου του Σαλάχ: «Χάρη σε σας, δεν θα περπατώ ποτέ μόνος μου».

«Γεια σε όλους. Δυστυχώς, η μέρα έφτασε. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του αντίο μου, θα φύγω από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν. Ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πως ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο βαθιά θα γίνονταν μέρος της ζωής μου αυτή η ομάδα, αυτή η πόλη, αυτοί οι άνθρωποι. Η Λίβερπουλ δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι πάθος, ιστορία, πνεύμα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με λέξεις σε οποιονδήποτε εκτός κλαμπ.

Πανηγυρίσαμε νίκες, κατακτήσαμε τους πιο σημαντικούς τίτλους και παλέψαμε μαζί μέσα στη δυσκολότερη περίοδο της ζωής μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν μέρος της ομάδας κατά τη διάρκεια της πορείας μου εδώ. Ειδικά τους συμπαίκτες μου, νυν και πρώην. Και για τους οπαδούς… Δεν έχω αρκετά λόγια. Η στήριξη μου που δείξατε κατά τη διάρκεια της καλύτερης περιόδου της καριέρας μου, σταθήκατε δίπλα μου στις πιο δύσκολες στιγμές, είναι κάτι που ποτέ δεν θα ξεχάσω και που θα έχω πάντοτε μαζί μου. Χάρη σε σας, δεν θα περπατώ ποτέ μόνος μου».