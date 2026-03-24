Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
Τέλος εποχής στη Λίβερπουλ: Οι «κόκκινοι» ανακοίνωσαν την αποχώρηση του Σαλάχ
Ποδόσφαιρο 24 Μαρτίου 2026, 21:18

Τέλος εποχής στη Λίβερπουλ: Οι «κόκκινοι» ανακοίνωσαν την αποχώρηση του Σαλάχ

Είναι επίσημο πλέον, ο Μοχάμεντ Σαλάχ πρόκειται να αποχωρήσει από την Λίβερπουλ στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Χωρίζουν οι δρόμοι της Λίβερπουλ και του Μοχάμεντ Σαλάχ, με τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ να αποχωρεί από τους Reds μετά από εννιά χρόνια, όπως ανακοίνωσε η βρετανική ομάδα.

Το βράδυ της Τρίτης (24/3) η Λίβερπουλ με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την αποχώρηση του Αιγύπτιου στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν, με τον Αφρικανό να φεύγει από το Άνφιλντ, έχοντας κατακτήσει δύο Premier League, ένα Champions League, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ένα UEFA Super Cup, ένα FA Cup, δύο League Cup και ένα Community Shield.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός στο τέλος της περσινής σεζόν είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Reds, αλλά τελικά αποφάσισε να μην το εξαντλήσει και να αποχωρήσει στο τέλος της φετινής σεζόν. Μια απόφαση που πάρθηκε λόγω των κακών σχέσεων που έχει τόσο με τον Άρνε Σλοτ όσο και με τη διοίκηση του βρετανικού συλλόγου.

Το ερχόμενο καλοκαίρι θα βγει στην αγορά και θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Σαουδική Αραβία να είναι ένας από τους πιθανούς προορισμούς του.

Η σχετική ανάρτηση της Λίβερπουλ:

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίβερπουλ για τον Σαλάχ

«Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναμένεται να ρίξει αυλαία στην σπουδαία καριέρα του με τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν 2025-26. Ο Αιγύπτιος επιθετικός έχει φτάσει σε συμφωνία με τους «Reds», ώστε να ολοκληρώσει ένα εντυπωσιακό κεφάλαιο εννέα ετών στο Άνφιλντ.

Ο ίδιος επέλεξε να κάνει γνωστή αυτή την απόφαση στους φιλάθλους το συντομότερο δυνατό, θέλοντας να δείξει διαφάνεια για το μέλλον του, ως ένδειξη σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς εκείνους.

Αποκτήθηκε από τη Ρόμα το καλοκαίρι του 2017 και έκτοτε καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία της Λίβερπουλ, συμβάλλοντας στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων Premier League, ενός Champions League, ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ενός UEFA Super Cup, ενός FA Cup, δύο League Cup και ενός Community Shield.

Με 255 γκολ σε 435 συμμετοχές μέχρι σήμερα, ο Σαλάχ βρίσκεται στην τρίτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών της Λίβερπουλ, έχοντας κατακτήσει τέσσερις φορές το «Χρυσό Παπούτσι» της Premier League, μαζί με πληθώρα ατομικών διακρίσεων.

Με τη σεζόν να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ο Σαλάχ παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στο να οδηγήσει τη Λίβερπουλ στο καλύτερο δυνατό φινάλε, με τους εορτασμούς για την τεράστια προσφορά του να αναμένονται αργότερα μέσα στη χρονιά, όταν θα αποχαιρετήσει το Άνφιλντ».

Και η ανάρτηση του ίδιου του Σαλάχ: «Χάρη σε σας, δεν θα περπατώ ποτέ μόνος μου».

«Γεια σε όλους. Δυστυχώς, η μέρα έφτασε. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του αντίο μου, θα φύγω από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν. Ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πως ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο βαθιά θα γίνονταν μέρος της ζωής μου αυτή η ομάδα, αυτή η πόλη, αυτοί οι άνθρωποι. Η Λίβερπουλ δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι πάθος, ιστορία, πνεύμα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με λέξεις σε οποιονδήποτε εκτός κλαμπ.

Πανηγυρίσαμε νίκες, κατακτήσαμε τους πιο σημαντικούς τίτλους και παλέψαμε μαζί μέσα στη δυσκολότερη περίοδο της ζωής μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν μέρος της ομάδας κατά τη διάρκεια της πορείας μου εδώ. Ειδικά τους συμπαίκτες μου, νυν και πρώην. Και για τους οπαδούς… Δεν έχω αρκετά λόγια. Η στήριξη μου που δείξατε κατά τη διάρκεια της καλύτερης περιόδου της καριέρας μου, σταθήκατε δίπλα μου στις πιο δύσκολες στιγμές, είναι κάτι που ποτέ δεν θα ξεχάσω και που θα έχω πάντοτε μαζί μου. Χάρη σε σας, δεν θα περπατώ ποτέ μόνος μου».

Πόλεμος στο Ιράν: Αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Τι δείχνουν διεθνείς έρευνες

Πόλεμος στο Ιράν: Αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Τι δείχνουν διεθνείς έρευνες

Κόσμος
Τραμπ: Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο – Πετύχαμε αλλαγή καθεστώτος

Τραμπ: Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο – Πετύχαμε αλλαγή καθεστώτος

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Αθλητική Ροή
Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»
Μπάσκετ 24.03.26

Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»

Σχολιάζοντας την κομβική νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Ντουμπάι στο Σεράγεβο ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο.

Ποδόσφαιρο 24.03.26

«Καρφιά» από Ρομάριο σε Αντσελότι για τον Νεϊμάρ: «Ένας σταρ πρέπει να παίζει στην Εθνική»

Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ρομάριο άσκησε κριτική στον προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας για τη μη κλήση του Νεϊμάρ στο επικείμενο Μουντιάλ.

Συγκλονιστική εξομολόγηση από Μπαντόσα: «Αυτός ο καταραμένος φόβος – Η Πάουλα δεν έφυγε, θα επιστρέψει»
Συγκλονίζει η τενίστρια 24.03.26

Η εξομολόγηση της Μπαντόσα: «Αυτός ο καταραμένος φόβος - Η Πάουλα δεν έφυγε, θα επιστρέψει»

Η πρώην σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά, Πάουλα Μπαντόσα συγκλονίζει σε μήνυμά της για την μάχη που δίνει ώστε να είναι καλά ψυχολογικά. Η εξομολόγηση για τον φόβο που αισθάνεται.

Πώς το χάος του Κόπα Άφρικα, προκαλεί πονοκέφαλο στις εταιρείες ανά τον πλανήτη
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Πώς το χάος του Κόπα Άφρικα, προκαλεί πονοκέφαλο στις εταιρείες ανά τον πλανήτη

Τα σενάρια, οι διαφορετικές πολιτικές, το Justice Payout και η νέα δικαστική διαδικασία Μαρόκου, Σενεγάλης, AFCON, που φέρει νέα ανατροπή στο Κόπα Άφρικα και μεγαλύτερο μπάχαλο.

LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 24.03.26

LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός

LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Ολυμπιακός για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 24.03.26

LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός

LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντουμπάι – Παναθηναϊκός για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

LIVE: Ολυμπιακός – Μπρέσια
Άλλα Αθλήματα 24.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπρέσια

LIVE: Ολυμπιακός – Μπρέσια. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπρέσια για τη 2η αγωνιστική των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

ΠΑΟΚ: Την επόμενη εβδομάδα σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
Ποδόσφαιρο 24.03.26

ΠΑΟΚ: Πότε τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Στην τελική του ευθεία μπαίνει ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδος Betsson για ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στρέφεται στα εισιτήρια που θα διαθέσουν οι δύο ομάδες.

Μονακό: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Μίροτιτς ενόψει Παναθηναϊκού
Μπάσκετ 24.03.26

Μονακό: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Μίροτιτς ενόψει Παναθηναϊκού

Θετικά νέα για τη χιλιοταλαιπωρημένη φέτος Μονακό, καθώς ο Νίκολα Μίροτιτς επιστρέφει στις προπονήσεις. Τι ισχύει σχετικά με τη συμμετοχή του στον αγώνα των Μονεγάσκων με τον Παναθηναϊκό (27/3, 21:15)

Άρης: Με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ ο Ρίτσαρντ Σιάο
Μπάσκετ 24.03.26

Με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ ο Ρίτσαρντ Σιάο

Στο Λος Άντζελες για το παιχνίδι των Μπακς ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο, είχε την ευκαιρία να τα πει με Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιο είναι το πρόσωπο που προκρίνει ο Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν
Μέση Ανατολή 24.03.26

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιο είναι το πρόσωπο που προκρίνει ο Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν

Ο πρόεδρος της Σούρα, του ιρανικού κοινοβουλίου, φέρεται από πολλά διεθνή ΜΜΕ ως η πιθανή επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για να ηγηθεί του Ιράν. Ο ίδιος ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έχει κάνει πολύ σκληρές δηλώσεις εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
«Θυμός» 24.03.26

Ο Jay-Z μιλά για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, τα beef της σκηνής και την ατζέντα της Δεξιάς

Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Νέα Αριστερά: Εποχή Σακελλαρίδη μετά την παραίτηση Χαρίτση – Ο δρόμος που ανοίγει για αλλαγή επικεφαλής στην ΚΟ
Νέα Αριστερά 24.03.26

Εποχή Σακελλαρίδη στη ΝΕΑΡ μετά την παραίτηση Χαρίτση - Ο δρόμος που ανοίγει για αλλαγή επικεφαλής στην ΚΟ

Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναλαμβάνει χρέη προέδρου στο κόμμα της Πατησίων ενώ ανοιχτό παραμένει ακόμα το πρόσωπο που θα αναλάβει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων
Ελλάδα 24.03.26

Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων

Την ώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης διαφημίζει τη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα της χώρας, βοηθητικοί χώροι έχουν μειώσει το χώρο σε λιγότερο από το μισό.

Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τo Oρμούζ – Επιστολή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
Financial Times 24.03.26

Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τo Oρμούζ – Επιστολή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Με επιστολή του στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, το Ιράν ανακοίνωσε ότι, έπειτα από συντονισμό με τις ιρανικές αρχές, «μη εχθρικά πλοία» θα μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ. Αποκλείονται πλοία χωρών που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Ιράν: Η Μεγάλη Βρετανία θα ηγηθεί δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τους Times
Ιράν 24.03.26

Η Μεγάλη Βρετανία θα ηγηθεί δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τους Times

Η Μεγάλη Βρετανία προτίθεται να προχωρήσει σε συνέδριο ασφαλείας για τα Στενά του Ορμούζ στο Λονδίνο ή το Πόρτσμουθ, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να «βγαίνουν μπροστά».

«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 24.03.26

«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ

Τη δράση του κυκλώματος με τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που έχουν καταφέρει να υποκλέψουν οι Αρχές.

Φάμελλος: Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις
Interview 24.03.26

Φάμελλος: Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις

Καταπέλτης για το ζήτημα των υποκλοπών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι μετά τη δικαστική απόφαση αποδείχθηκε ότι υπήρχε κοινό σύστημα μεταξύ ΕΥΠ και Predator και ότι πλέον κυβέρνηση και Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούν να κρύβονται. Υπουργοί και αξιωματούχοι σιωπούν για τις υποκλοπές γιατί έκαναν απαράδεκτο συμβιβασμό για την καρέκλα, προσβάλλοντας τη Δημοκρατία, τονίζει αυστηρά για να αναρωτηθεί με νόημα «έναντι ποιου άραγε έπρεπε να στραφούν απέναντι; Στο Μαξίμου;». Μέρος της συνέντευξης Φάμελλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

Στο Reuters το ελληνικό PredatorGate: Ο Ντίλιαν αποδίδει την καταδίκη του σε προσπάθεια συγκάλυψης
Σκάνδαλο υποκλοπών 24.03.26

Στο Reuters το ελληνικό PredatorGate: Ο Ντίλιαν αποδίδει την καταδίκη του σε προσπάθεια συγκάλυψης

Ο ιδρυτής της Intellexa, με δήλωση στο Reuters, επισημαίνει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Επαναλαμβάνει ότι δεν θα γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος».

«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Στην Ελλάδα μπλοκάρονται έρευνες για τα Τέμπη από νόμους που προστατεύουν πολιτικούς
Τα εμπόδια 24.03.26

«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Η Ελλάδα μπλόκαρε την έρευνα για τα Τέμπη – Προστατεύονται πολιτικά πρόσωπα

Λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία της στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η Λάουρα Κοβέσι μιλά για τα πολιτικά και συνταγματικά εμπόδια που περιορίζουν τις έρευνες της EPPO για την πλήρη απόδοση ευθυνών με το τραύμα του δυστυχήματος των Τεμπών να παραμένει ανοιχτό.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

