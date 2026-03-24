Παναθηναϊκός: Η δωδεκάδα για το παιχνίδι με τη Ντουμπάι BC

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απόψε (24/3, 20:30) από την Ντουμπάι στο Σαράγεβο για την 33η αγωνιστική της Euroleague και θέλει τη νίκη, προκειμένου να προλάβει το τρένο της εξάδας ή να καταφέρει να πλασαριστεί όσο το δυνατόν υψηλότερα για τα playoffs.

Ο Εργκίν Αταμάν έχει πλήρη 12άδα στη διάθεσή του. Στην Αθήνα έμειναν οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, όπως και ο Ρισόν Χολμς, που έχει τεθεί προς το παρόν, όπως δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός στις κάμερες κατά την αναχώρηση της ομάδας για τη Βοσνία.

Aναλυτικά η 12άδα: Τι Τζέι Σορτς, Μάριους Γκριγκόνις, Τζέντι Οσμάν, Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ματίας Λεσόρ και Ντίνος Μήτογλου.