Πανιώνιος – Παναθηναϊκός 68-84: Πέρασαν από τη Γλυφάδα οι «πράσινοι» με κορυφαίο τον Σορτς

Ένα σχετικά εύκολο απόγευμα πέρασε ο Παναθηναϊκός στο ΔΑΚ Γλυφάδας, επικρατώντας του Πανιωνίου με 84-68, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και πλέον στρέφει την προσοχή του στη διαβολοβδομάδα με Ντουμπάι και Μονακό. Έτσι οι Πράσινοι παραμένουν στη δεύτερη θέση με 17-4, ενώ οι Κυανέρυθροι είναι τελευταίοι στο 5-15.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν ήταν εξαιρετικό για περίπου τρία δεκάλεπτα, φτάνοντας τη διαφορά ακόμα και στους τριάντα πόντους, όμως οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν μια πάρα πολύ καλή τελευταία περίοδο, πλησιάζοντας στους δέκα, όμως εν τέλει το «τριφύλλι» πήρε το θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους Πράσινους ήταν ο Τι Τζέι Σορτς με 11 πόντους, ενώ από 10 πόντους μέτρησαν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Από την άλλη πλευρά, ο Τζο Τόμασον είχε 18 πόντους, με τον Ματ Λιούις να προσθέτει άλλους 16 πόντους.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Πανιώνιο να πατά καλύτερα και να φτάνει στο 10-6 στο 4′, όμως ο Παναθηναϊκός έσφιξε την άμυνά του, έβαλε τα σουτ με τους Ναν και Χουάντσο, καταφέρνοντας να περάσει μπροστά με +5 (19-14) στο 8′. Τίποτα δεν άλλαξε στη συνέχεια και έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στη δεύτερη περίοδο, βρίσκοντας χώρους στο ανοιχτό γήπεδο και κάνοντας παίρνοντας για πρώτη φορά διψήφια διαφορά με το 28-16 στο 15′. Οι Πράσινοι συνέχισαν στους ίδιους ρυθμούς, με το +12 να παραμένει στο 17′ με το 34-22, ενώ έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο +15 με το 42-27.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Παναθηναϊκό να κάνει το 44-27, όμως ο Πανιώνιος έτρεξε ένα σερί 7-0 για το 44-34 στο 22′. Η απάντηση της ομάδας του Εργκίν Αταμάν ήταν πάντως άμεση, και με ένα σερί 11-0 η διαφορά ξεπέρασε για πρώτη φορά τους είκοσι πόντους με το 55-34 στο 24′, ενώ λίγο αργότερα ξεπέρασε και τους τριάντα με το 67-37 στο 27′. Οι Κυανέρυθροι κατάφεραν να βγάλουν μια αντίδραση και να κάνουν ένα σερί 8-0 μειώνοντας σε 67-45, πριν ένα σουτ του Χέιζ-Ντέιβις κλείσει την τρίτη περίοδο στο 70-45.

Ο Πανιώνιος εμφανίστηκε με περισσότερη ενέργεια στην εκκίνηση της τελευταίας περιόδου, μειώνοντας 70-51 στο 33′, ενώ λίγο αργότερα πλησίασε και περισσότερο με το 75-63 στο 37′. Μάλιστα οι γηπεδούχοι έριξαν τη διαφορά και στου δέκα με το 78-68 στο 39′. Ο χρόνος όμως δεν ήταν υπέρ του Ιστορικού, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στο τελικό 84-68.

Τα δεκάλεπτα: 14-19, 27-42, 45-70, 68-84

