Στην Κύπρο ο απόηχος της Εξόδου του Μεσολογγίου-Επετειακό γραμματόσημο

Ο απόηχος της Εξόδου του Μεσολογγίου φτάνει και στην Κύπρο, όπου πραγματοποιήθηκε σημαντική επετειακή δράση, με την παρουσίαση του ειδικού γραμματοσήμου των Κυπριακών Ταχυδρομείων, στα γραφεία του αδελφοποιημένου Δήμου Μόρφου, σήμερα Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όπως προσθέτει στην σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπογραμμίστηκε η σημασία της ιστορικής μνήμης και η ανάγκη διατήρησης ζωντανών των αξιών που πρεσβεύει η Έξοδος — της ελευθερίας, της αντίστασης και της αυτοθυσίας — ιδίως μέσα από δράσεις που απευθύνονται στον ευρύτερο Ελληνισμό.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Μόρφου, κ. Βίκτωρας Χατζηαβραάμ, ενώ ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος, αναφέρθηκε στο επετειακό πρόγραμμα του Δήμου και στη σημασία της εξωστρέφειας των δράσεων που υλοποιούνται το 2026, στο Μεσολόγγι, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Με την εκδήλωση αυτή τιμάται η διακοσιοστή επέτειος της Εξόδου, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η διεθνής απήχηση και ο διαχρονικός συμβολισμός της ως κορυφαίου γεγονότος της νεότερης ελληνικής ιστορίας, κτήμα ολόκληρου του Ελληνισμού.

Την παρουσίαση του επετειακού γραμματοσήμου πραγματοποίησε ο Αναπληρωτής Διευθυντής των Κυπριακών Ταχυδρομείων, κ. Παύλος Παυλίδης, ο οποίος ανέδειξε τη φιλοσοφία του σχεδιασμού και τη σημασία της έκδοσης ως φόρο τιμής στην Έξοδο του Μεσολογγίου.

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τα Κυπριακά Ταχυδρομεία για την πρωτοβουλία και τη συμβολή τους στις επετειακές δράσεις, τον αδελφοποιημένο Δήμο Μόρφου και τον Δήμαρχο κ. Βίκτωρα Χατζηαβραάμ για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, καθώς και τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την παρουσία και την κάλυψη της εκδήλωσης.

«Η εκδήλωση αυτή επιβεβαιώνει τους ισχυρούς ιστορικούς και αδελφικούς δεσμούς μεταξύ των δύο Δήμων, οι οποίοι επισφραγίστηκαν με την αδελφοποίηση το 2002 και συνεχίζουν να ενισχύονται μέσα από κοινές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα κατά το φετινό επετειακό έτος 2026» αναφέρει καταλήγοντας η ανακοίνωση του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.