Στην Κύπρο ο απόηχος της Εξόδου του Μεσολογγίου-Επετειακό γραμματόσημο
Αυτοδιοίκηση 24 Μαρτίου 2026, 13:24

Στην Κύπρο ο απόηχος της Εξόδου του Μεσολογγίου-Επετειακό γραμματόσημο

Επετειακό γραμματόσημο παρουσίασαν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία στον αδελφοποιημένο Δήμο Μόρφου

Ο απόηχος της Εξόδου του Μεσολογγίου φτάνει και στην Κύπρο, όπου πραγματοποιήθηκε σημαντική επετειακή δράση, με την παρουσίαση του ειδικού γραμματοσήμου των Κυπριακών Ταχυδρομείων, στα γραφεία του αδελφοποιημένου Δήμου Μόρφου, σήμερα Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όπως προσθέτει στην σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπογραμμίστηκε η σημασία της ιστορικής μνήμης και η ανάγκη διατήρησης ζωντανών των αξιών που πρεσβεύει η Έξοδος — της ελευθερίας, της αντίστασης και της αυτοθυσίας — ιδίως μέσα από δράσεις που απευθύνονται στον ευρύτερο Ελληνισμό.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Μόρφου, κ. Βίκτωρας Χατζηαβραάμ, ενώ ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος, αναφέρθηκε στο επετειακό πρόγραμμα του Δήμου και στη σημασία της εξωστρέφειας των δράσεων που υλοποιούνται το 2026, στο Μεσολόγγι, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Με την εκδήλωση αυτή τιμάται η διακοσιοστή επέτειος της Εξόδου, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η διεθνής απήχηση και ο διαχρονικός συμβολισμός της ως κορυφαίου γεγονότος της νεότερης ελληνικής ιστορίας, κτήμα ολόκληρου του Ελληνισμού.

Την παρουσίαση του επετειακού γραμματοσήμου πραγματοποίησε ο Αναπληρωτής Διευθυντής των Κυπριακών Ταχυδρομείων, κ. Παύλος Παυλίδης, ο οποίος ανέδειξε τη φιλοσοφία του σχεδιασμού και τη σημασία της έκδοσης ως φόρο τιμής στην Έξοδο του Μεσολογγίου.

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τα Κυπριακά Ταχυδρομεία για την πρωτοβουλία και τη συμβολή τους στις επετειακές δράσεις, τον αδελφοποιημένο Δήμο Μόρφου και τον Δήμαρχο κ. Βίκτωρα Χατζηαβραάμ για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, καθώς και τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την παρουσία και την κάλυψη της εκδήλωσης.

«Η εκδήλωση αυτή επιβεβαιώνει τους ισχυρούς ιστορικούς και αδελφικούς δεσμούς μεταξύ των δύο Δήμων, οι οποίοι επισφραγίστηκαν με την αδελφοποίηση το 2002 και συνεχίζουν να ενισχύονται μέσα από κοινές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα κατά το φετινό επετειακό έτος 2026» αναφέρει καταλήγοντας η ανακοίνωση του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»
Πραγματοποιήθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, η εκδήλωση υποδοχής του αυθεντικού πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρος Βρυζάκης, στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία
Αγορά ακινήτων για την δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιου Πάρου σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος.

Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με αφορμή τον ψηφιακό πολεοδομικό χάρτη της πόλης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να κάνουμε την πόλη πιο λειτουργική και φιλική προς τον πολίτη»

Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των play offs της Super League που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή - Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα, με Παναθηναϊκό στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική
«Ο κ. Πλεύρης δεν έχει πει μισή λέξη για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Λογικό και αναμενόμενο. Τι να πει και πώς να το πει; Ένας φανατικός υποστηρικτής της δικτατορίας του Μεταξά», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ

Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος
«Η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναστολή», καθώς όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχετικά κριτήρια διαπίστευσης

Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική
«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», διαμηνύει ο Χάρης Δούκας στον υπουργό Μετανάστευσης

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Στις 28 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες, που εστιάζει σε ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

