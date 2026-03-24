Η ζωή σε ψηφιακό αντίγραφο – Υπερυπολογιστής προσομοίωσε για πρώτη φορά ένα βακτήριο
Επιστήμες 24 Μαρτίου 2026, 12:58

Η προσομοίωση όλων των βασικών διεργασιών σε ένα ζωντανό βακτήριο ανοίγει νέο παράθυρο στη μελέτη της ζωής.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Για πρώτη φορά στα χρονικά της βιολογικής έρευνας, ερευνητές κατάφεραν να προσομοιώσουν σε υπερυπολογιστή σχεδόν όλες τις χημικές αντιδράσεις σε ένα ζωντανό βακτήριο, ένα επίτευγμα που ανοίγει νέο παράθυρο στις θεμελιώδεις διεργασίες της ζωής.

Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να προσφέρουν νέα στοιχεία για τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο DNA, τις πρωτεΐνες, τα λιπίδια και άλλα μόρια των κυττάρων στα ζωντανά κύτταρα. Στο μέλλον, παρόμοιες προσομοιώσεις θα μπορούσαν να προβλέπουν την επίδραση υποψήφιων φαρμάκων σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο.

Για να κάνει το πείραμα ευκολότερο, η αμερικανο-σινική ομάδα που υπογράφει τη μελέτη στο έγκριτο Cell επέλεξε ένα μινιμαλιστικό βακτήριο με την ονομασία Syn3A. Είχε δημιουργηθεί αφαιρώντας περισσότερα από 400 γονίδια του παθογόνου βακτηρίου Mycoplasma mycoides, αφήνοντας μόνο 493 γονίδια με ζωτικές λειτουργίες.

Σε αυτό το στιγμιότυπο της προσομοίωσης, το πράσινο αντιστοιχεί στην κυτταρική μεμβράνη, το πορτοκαλί στα ριβοσώματα, το κίτρινο στα μόρια RNA, το γκρι στις πρωτεΐνες και το μπλε στο χρωμόσωμα (Zane Thornburg)

Κυτταρικός κύκλος

Οι ερευνητές προσομοίωσαν τον λεγόμενο κυτταρικό κύκλο, τη διαδικασία μέσω της οποίας διαιρούνται τα κύτταρα. Στο συγκεκριμένο βακτήριο, η όλη διαδικασία διαρκεί 105 λεπτά. Για την προσομοίωσή της όμως χρειάστηκαν έξι ημέρες υπολογισμών στο Εθνικό Κέντρο Υπερυπολογιστικής στο Τσεντσόου της Κίνας.

«Είναι ένα τρισδιάστατο, πλήρως δυναμικό, κινητικό μοντέλο ενός ζωντανού μινιμαλιστικού κυττάρου» δήλωσε η Ζαν Λούθεϊ-Σούλτεν του Πανεπιστημίου του Ίλινοϊ στο Ουρμπάνα-Σαμπέιν, επικεφαλής της μελέτης, στην οποία συμμετείχαν επίσης ερευνητές του Χάρβαρντ.

Οι ερευνητές εισήγαγαν πληροφορίες για τη συμπεριφορά όλων των γονιδίων, των πρωτεϊνών, των λιπιδίων, των μορίων RNA και τις μεταξύ τους αντιδράσεις. Τα ένζυμα αντιγραφής του DNA, για παράδειγμα, έπρεπε να μιμούνται τους πολύπλοκους μηχανισμούς δράσης που έχουν καταγραφεί στα ζωντανά κύτταρα. Και το μοντέλο έπρεπε να αναπαράγει με ακρίβεια τις διαδικασίες με τις οποίες το κύτταρο διπλασιάζεται σε όγκο πριν διαιρεθεί.

«Δεν μπορώ να υπερτονίσω πόσο δύσκολο είναι να προσομοιώσεις πράγματα που κινούνται — και το να το κάνεις αυτό σε 3D για ένα ολόκληρο κύτταρο ήταν πραγματιλός θρίαμβος» είπε ο Ζέιν Θόρνμπεργκ του Πανεπιστημίου του Ίλινοϊ.

Οπως όλα τα βακτήρια, το Syn3A δεν διαθέτει πυρήνα. Το DNA, το RNA και άλλα μόρια αιωρούνται μέσα στο κυτταρόπλασμα –το υλικό που περικλείεται από την κυτταρική μεμβράνη- ενώ ορισμένες πρωτεΐνες είναι ενσωματωμένες στην ίδια την κυτταρική μεμβράνη.

Ενα από τα μεγαλύτερα εμπόδια ήταν «το πώς οι μεμβράνες και το DNA μιλούν το ένα στο άλλο ενώ και τα δύο κινούνται» επισήμανε ο Θόρνμπεργκ.

Η προσομοίωση της αντιγραφής του DNA αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική σε υπολογιστικούς πόρους και έτρεξε σε ξεχωριστή κάρτα γραφικών (GPU), ενώ δύο άλλες κάρτες ανέλαβαν την προσομοίωση όλων των υπόλοιπων κυτταρικών διαδικασιών

Ακόμα και όταν η προσομοίωση επαναλήφθηκε με ελαφρώς διαφορετικές συνθήκες έναρξης, το εικονικό κύτταρο ολοκλήρωνε τον κύκλο της αντιγραφής σε περίπου 105 λεπτά, ένδειξη ότι μιμείται αξιόπιστα τη λειτουργία του βακτηρίου.

Αν και η προσομοίωση δεν πραγματοποιήθηκε σε ατομικό επίπεδο, αλλά εξέτασε τον μέσο όρο της συμπεριφοράς μεμονωμένων μορίων, η αξία της είναι ότι μιμείται πολλές παράλληλες κυτταρικές διαδικασίες, είπαν οι ερευνητές.

«Αν για παράδειγμα θέλετε να ξέρετε τι συμβαίνει στον μεταβολισμό των νουκλεοτιδίων» είπε η  Λούθεϊ-Σούλτεν, μπορείτε επίσης να δείτε τι συμβαίνει στην αντιγραφή του DNA και τη βιογένεση των ριβοσωμάτων. Οι προσομοιώσεις μπορούν έτσι να σας δώσουν τα αποτελέσματα εκατοντάδων πειραμάτων ταυτόχρονα».

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

«Ζώνη ασφαλείας» στον Λίβανο ανακοινώνει το Ισραήλ

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;
Τι είναι πραγματικά η γήρανση, πώς οι επιλογές στον τρόπο ζωής μπορεί να επηρεάζουν τη μακροζωία και… τα πολλά υποσχόμενα πεδία της έρευνας.

Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον

Επιστήμονες ανέπτυξαν μέθοδο που αξιοποιεί τη δύναμη των βακτηρίων για να μετατρέψει πλαστικά απορρίμματα στην ουσία λεβοντόπα, ένα φάρμακο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου Πάρκινσον.

Κινέζοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το περιβόητο «εξαγωνικό διαμάντι»

Το εξαγωγικό διαμάντι, το οποίο πιστεύεται ότι σχηματίζεται από προσκρούσεις μετεωριτών, εκτιμάται ότι είναι ακόμα πιο σκληρό από το συνηθισμένο «κυβικό διαμάντι».

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους

Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Ο κ. Πλεύρης δεν έχει πει μισή λέξη για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Λογικό και αναμενόμενο. Τι να πει και πώς να το πει; Ένας φανατικός υποστηρικτής της δικτατορίας του Μεταξά», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ

Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος

«Η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναστολή», καθώς όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχετικά κριτήρια διαπίστευσης

Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», διαμηνύει ο Χάρης Δούκας στον υπουργό Μετανάστευσης

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ

Στις 28 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες, που εστιάζει σε ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, είναι αυτή του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη

«Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για επιδότηση 15% στα λιπάσματα και για 16  λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως 'στήριξη' αυτό που στην ουσία είναι μικροπολιτικό 'καμουφλάζ'», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

