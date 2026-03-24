Fuel Pass 2026: Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πώς να κάνετε αίτηση
Οικονομία 24 Μαρτίου 2026, 09:42

Fuel Pass 2026: Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πώς να κάνετε αίτηση

Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις για το Fuel Pass.

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις του Fuel Pass 2026 καθώς μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα στο gov.gr.

Από εκείνη τη στιγμή, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για την επιδότηση καυσίμων, με στόχο τα ποσά να πιστωθούν πριν από το Πάσχα, ώστε να καλύψουν μέρος των αυξημένων μετακινήσεων της περιόδου.

Καθοριστική είναι η επιλογή του τρόπου πληρωμής, καθώς από αυτή εξαρτάται και το ύψος της ενίσχυσης

Fuel Pass: Η διαδικασία

Η διαδικασία θα εξελιχθεί εξ ολοκλήρου ψηφιακά και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.

Με την είσοδο στην εφαρμογή μέσω Taxisnet, οι χρήστες θα βλέπουν αυτόματα τα οχήματα που είναι καταχωρημένα στο ΑΦΜ τους και θα επιλέγουν εκείνο για το οποίο θέλουν να λάβουν την ενίσχυση.

Στη συνέχεια, θα επιβεβαιώνουν τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας τους και θα προχωρούν στο επόμενο βήμα. Καθοριστική είναι η επιλογή του τρόπου πληρωμής, καθώς από αυτή εξαρτάται και το ύψος της ενίσχυσης.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής κάρτας στο κινητό τους είτε την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η πρώτη επιλογή προσφέρει μεγαλύτερο ποσό, αλλά η χρήση της περιορίζεται σε καύσιμα, ταξί και μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντίθετα, η κατάθεση δίνει μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά συνοδεύεται από χαμηλότερη επιδότηση.

Κάθε ιδιοκτήτης Ι.Χ. δικαιούται ένα Fuel Pass, με το μέτρο να συνδέεται με το πρόσωπο και το όχημα

Oι ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων οχημάτων εμφανίζονται διπλά ωφελημένοι. Εκτός από την επιδότηση του Fuel Pass, επωφελούνται και από τη μείωση στην τιμή του diesel στην αντλία, γεγονός που ενισχύει αισθητά τη συνολική ελάφρυνση στο κόστος μετακίνησης.

 Τα κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια αποτελούν βασικό κριτήριο ένταξης στο μέτρο και έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα νοικοκυριών:

  • Άγαμοι: έως 25.000 ευρώ
  • Έγγαμοι: έως 35.000 ευρώ
  • Οικογένειες με 1 παιδί: έως 40.000 ευρώ
  • Οικογένειες με 2 παιδιά: έως 45.000 ευρώ

Πρακτικά αυτό σημαίνει  ότι ένας άγαμος με εισόδημα 22.000 ευρώ και αυτοκίνητο στην Αθήνα θα λάβει 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας.

Ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά με εισόδημα 33.000 ευρώ θα λάβει 40 ευρώ με κατάθεση, ενώ μια οικογένεια με ένα παιδί και εισόδημα 39.000 ευρώ σε νησί θα λάβει 60 ευρώ.

Αντίθετα, οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 46.000 ευρώ μένει εκτός, καθώς υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο

Τα ποσά για το Fuel Pass

Κάθε ιδιοκτήτης Ι.Χ. δικαιούται ένα Fuel Pass, με το μέτρο να συνδέεται με το πρόσωπο και το όχημα. Σε μια οικογένεια με δύο αυτοκίνητα, εφόσον αυτά ανήκουν από ένα σε κάθε σύζυγο, τότε και οι δύο λαμβάνουν την επιδότηση. Αν όμως και τα δύο οχήματα είναι δηλωμένα σε έναν μόνο ιδιοκτήτη, τότε το Fuel Pass χορηγείται μία φορά. Δικαιούχοι είναι επίσης και όσοι διαθέτουν όχημα μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing).

Τα ποσά της ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή και το είδος του οχήματος. Για τα Ι.Χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα, η επιδότηση φτάνει τα 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και τα 40 ευρώ με τραπεζική κατάθεση, ενώ για τα νησιά διαμορφώνεται στα 60 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Στις μοτοσυκλέτες, τα ποσά είναι χαμηλότερα: 30 ευρώ (ή 25 με κατάθεση) στην ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ (ή 30 με κατάθεση) στα νησιά.

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Πλήγματα στο Τελ Αβίβ από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αγορά ακινήτων: Το 80% θεωρεί απρόσιτη την κατοικία για τους νέους
Ανάμικτα είναι τα συμπεράσματα νέας έρευνας της Focus Bari για την αγορά ακινήτων. Οι 7 στους 10 θεωρούν ότι οι τιμές «πλησιάζουν ταβάνι», αλλά οι 6 στους 10 εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

