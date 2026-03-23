Φονικές πλημμύρες στο Ομάν: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε 24 ώρες

Τουλάχιστον πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους στο Ομάν τις τελευταίες 24 ώρες, όταν οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά της πλημμύρας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές τη Δευτέρα.

Η Αρχή Πολιτικής Άμυνας και Ασθενοφόρων του Ομάν ανέφερε ότι επτά άτομα διασώθηκαν αφού ένα όχημα που μετέφερε 10 άτομα παρασύρθηκε σε ένα ρέμα στην επαρχία Μπάρκα, ενώ τα άλλα τρία βρέθηκαν αργότερα νεκρά.

Wilayat of Adam experienced significant rainfall on Sunday Several governorates are witnessing rainfall of varying intensity, the flow of wadis, and traffic disruptions on some roads, due to the “Al-Masarrat low pressure system.”#oman #adam #rains #arabiandaily #ad pic.twitter.com/TvoYiFQ6rq — Arabian Daily (@arabiandailys) March 22, 2026

Σε ξεχωριστό περιστατικό, δύο πολίτες έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημά τους παρασύρθηκε από τα νερά της πλημμύρας σε ένα ρέμα στο Ουιλάγιατ της Αλ-Μααμπίλα, ενώ τα πτώματά τους ανασύρθηκαν αργότερα.

Το Ομάν έχει πληγεί από θανατηφόρες πλημμύρες τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων τον Απρίλιο του 2024, όταν ξαφνικές πλημμύρες σκότωσαν τουλάχιστον 20 άτομα και κατέκλυσαν μεγάλες περιοχές.

Omani man saves a cat from drowning after being caught in a flash flood 🇴🇲 pic.twitter.com/lK9ZvcfyQk — Climate Observer (@ObserverClimate) March 22, 2026

Οι αρχές προειδοποιούν για τις πλημμυρισμένες κοιλάδες

Οι πλημμύρες στις κοιλάδες και τις χαμηλού υψομέτρου περιοχές προκάλεσαν διακοπή των συγκοινωνιακών αρτηριών.

Αλλού, ομάδες έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησαν πολλαπλές αποστολές διάσωσης, καθώς οι έντονες πλημμύρες έκοψαν δρόμους σε περιοχές της Μουσκάτ και της παράκτιας ζώνης της Αλ Μπατίνε.

Οι αρχές προέτρεψαν τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένες κοιλάδες και να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας.