Εκτεταμένες πλημμύρες σημειώθηκαν για ακόμα μία φορά στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, στην βορειοανατολική Ιταλία. Εξαιτίας της αδιάκοπης βροχόπτωσης και υπερχείλισης ποταμών πλημμύρισαν μεγάλο μέρος της πόλης της Μπολόνια και οι περιοχές της Μόντενα, Ρέτζιο Εμίλια, Ραβένα και Πιατσέντσα.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η νομαρχία της Μπολόνια, στην περιοχή Πιανόρο εντοπίσθηκε νεκρός ένας άνδρας, ο οποίος είχε παρασυρθεί με το ΙΧ αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά. Στην ίδια περιοχή συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού ενός αγνοούμενου.

Several vehicles are submerged by floods in #Bologna of the #EmiliaRomagna region, #Italy 🇮🇹 (20.10.2024) pic.twitter.com/449z8E6pHK

Ο δήμαρχος της Μπολόνια Ματέο Λέπορε από χθες, Σάββατο, το βράδυ κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση και να ανέβουν σε υψηλότερους ορόφους και στις ταράτσες των πολυκατοικιών.

Η αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων έγινε ακόμη δυσκολότερη, διότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν είχαν αναφερθεί σε ένα τόσο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας.

Την ώρα αυτή συνεδριάζει η επιχειρησιακή επιτροπή της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας, για παροχή επιπλέον βοήθειας στους ανθρώπους τους οποίους οι πλημμύρες ανάγκασαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι ζημιές, για τον γεωργικό τομέα, στην φάση αυτή είναι ανυπολόγιστες.

Rescue efforts, evacuations continue in Reggio Emilia and other parts of #Italy.

In Campegine, #firefighters saved two dogs stuck in an animal shelter.

In Argenta, evacuations are underway due to a dam burst

The number of deaths from flash floods and floodings in Italy is two pic.twitter.com/1VH0zKZpUS

— MIBAWI (@Michael45231497) October 20, 2024