«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ετοιμάζεται να ταξιδέψει για τη Βαλένθια και το πολύ σημαντικό ματς με τις «νυχτερίδες» για την 33η αγωνιστική της Euroleague, που θα κρίνει πολλά στη «μάχη» για το πλεονέκτημα έδρας, όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει ένα πολύ ευχάριστο νέο με τον Μουστάφα Φαλ.

Ο Γάλλος θηριώδης σέντερ έχει μπει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων, έχει ξεπεράσει απόλυτα τον τραυματισμό του και είναι πανέτοιμος για το φινάλε της χρονιάς στη Euroleague, προσθέτοντας ακόμη έναν τοπ επιπέδου σέντερ στο ερυθρόλευκο ρόστερ. Φυσικά δεν θα είναι στην 12άδα στο ματς με τη Βαλένθια, αλλά μπορεί σε ένα από τα επόμενα ματς να είναι κανονικά, αφού κι εκείνος νιώθει καλά, αλλά είναι και ιατρικά και από φυσική κατάσταση έτοιμος.

Ο Μουστάφα Φαλ είχε τραυματιστεί σοβαρά τον περασμένο Ιούνιο με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, καθώς υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε επέμβαση και να πρέπει να μείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα νοκ-άουτ.

Συνολικά, ο Γάλλος έπρεπε να μείνει για 10-12 μήνες εκτός λόγω και του ύψους και των κιλών του, ενώ έκανε την επέμβαση σε ειδικό γιατρό. Το ευχάριστο για τον Φαλ όμως είναι ότι παρότι η αποθεραπεία είναι πάρα πολύ δύσκολη για έναν τέτοιο τραυματισμό, εκείνος «διέλυσε» τα κοντέρ και έχει επιστρέψει σε 9 μήνες περίπου και είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γάλλος σέντερ, έχει δηλωθεί εδώ και ένα μήνα περίπου στο ρόστερ των ερυθρολεύκων στη Euroleague, ακολουθεί πλέον στο 100% το προπονητικό πρόγραμμα και ο Μπαρτζώκας μπορεί να τον υπολογίζει για τους προσεχείς αγώνες.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα παίξει άμεσα, ή ότι θα είναι στην 12άδα σε όλα τα προσεχή παιχνίδια των Πειραιωτών, αλλά λογίζεται εδώ και μερικές μέρες κανονικά στο ρόστερ, με τον Ολυμπιακό να έχει με διαφορά πλέον την πιο πλήρη τετράδα σέντερ στην Ευρώπη. Στην τελική ευθεία της χρονιάς λοιπόν, ο Ολυμπιακός πάει με πλήρες ρόστερ και με τον Μπαρτζώκα να έχει την πολυτέλεια να επιλέξει στο «5» παίκτες όπως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Ντόντα Χολ και ο Μουστάφα Φαλ.

Το depth chart του Ολυμπιακού με τον Φαλ:

PG: Τζόσεφ, Γουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, (Έβανς)

SG: Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου

SF: Παπανικολάου, Γουόρντ, ΜακΚίσικ

PF: Βεζένκοφ, Πίτερς

C: Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, Φαλ