«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!
Euroleague 23 Μαρτίου 2026, 15:23

«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!

Ο Μουστάφα Φαλ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και μπορεί να αγωνιστεί σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια της Euroleague – Εξαιρετική η αποθεραπεία του Γάλλου, «έσπασε» τα κοντέρ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ετοιμάζεται να ταξιδέψει για τη Βαλένθια και το πολύ σημαντικό ματς με τις «νυχτερίδες» για την 33η αγωνιστική της Euroleague, που θα κρίνει πολλά στη «μάχη» για το πλεονέκτημα έδρας, όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει ένα πολύ ευχάριστο νέο με τον Μουστάφα Φαλ.

Ο Γάλλος θηριώδης σέντερ έχει μπει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων, έχει ξεπεράσει απόλυτα τον τραυματισμό του και είναι πανέτοιμος για το φινάλε της χρονιάς στη Euroleague, προσθέτοντας ακόμη έναν τοπ επιπέδου σέντερ στο ερυθρόλευκο ρόστερ. Φυσικά δεν θα είναι στην 12άδα στο ματς με τη Βαλένθια, αλλά μπορεί σε ένα από τα επόμενα ματς να είναι κανονικά, αφού κι εκείνος νιώθει καλά, αλλά είναι και ιατρικά και από φυσική κατάσταση έτοιμος.

Ο Μουστάφα Φαλ είχε τραυματιστεί σοβαρά τον περασμένο Ιούνιο με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, καθώς υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε επέμβαση και να πρέπει να μείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα νοκ-άουτ.

Συνολικά, ο Γάλλος έπρεπε να μείνει για 10-12 μήνες εκτός λόγω και του ύψους και των κιλών του, ενώ έκανε την επέμβαση σε ειδικό γιατρό. Το ευχάριστο για τον Φαλ όμως είναι ότι παρότι η αποθεραπεία είναι πάρα πολύ δύσκολη για έναν τέτοιο τραυματισμό, εκείνος «διέλυσε» τα κοντέρ και έχει επιστρέψει σε 9 μήνες περίπου και είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γάλλος σέντερ, έχει δηλωθεί εδώ και ένα μήνα περίπου στο ρόστερ των ερυθρολεύκων στη Euroleague, ακολουθεί πλέον στο 100% το προπονητικό πρόγραμμα και ο Μπαρτζώκας μπορεί να τον υπολογίζει για τους προσεχείς αγώνες.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα παίξει άμεσα, ή ότι θα είναι στην 12άδα σε όλα τα προσεχή παιχνίδια των Πειραιωτών, αλλά λογίζεται εδώ και μερικές μέρες κανονικά στο ρόστερ, με τον Ολυμπιακό να έχει με διαφορά πλέον την πιο πλήρη τετράδα σέντερ στην Ευρώπη. Στην τελική ευθεία της χρονιάς λοιπόν, ο Ολυμπιακός πάει με πλήρες ρόστερ και με τον Μπαρτζώκα να έχει την πολυτέλεια να επιλέξει στο «5» παίκτες όπως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Ντόντα Χολ και ο Μουστάφα Φαλ.

Το depth chart του Ολυμπιακού με τον Φαλ:

PG: Τζόσεφ, Γουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, (Έβανς)
SG: Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου
SF: Παπανικολάου, Γουόρντ, ΜακΚίσικ
PF: Βεζένκοφ, Πίτερς
C: Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, Φαλ

Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση

7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

7 τροφές που καίνε λίπος, χωρίς μύθους και υπερβολές

Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

Μπάσκετ 23.03.26

GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)

Ο Τζέιμς Νάναλι αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στην GBL χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή για την 22η αγωνιστική.

Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)

Ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο του Εκουαδόρ, Τιάγκο Νούνες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του και παρέθεσε μία συγκλονιστική ομιλία για το σύνδρομο Down.

Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague
Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague

Ο Ντέβον Χολ κοιτάζει ήδη την επόμενη μέρα, που θα τον βρει μακριά από τη Φενέρμπαχτσε, φέρεται να έχει στα χέρια του πρόταση με πάνω από 2.500.000 ευρώ, ενώ το όνομα του γράφεται και για τον Ολυμπιακό

Γιώργος Πανταζόγλου
Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Γιώργος Πανταζόγλου
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 21χρονο που ήταν μαζί με τον 19χρονο που έχει συλληφθεί και τον 20χρονο Κλεομένη που δολοφονήθηκε κατά το αιματηρό επεισόδιο με τον 23χρονο στην Καλαμαριά

Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή

Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή

«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»
«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»

Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)
GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)

Ο Τζέιμς Νάναλι αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στην GBL χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή για την 22η αγωνιστική.

Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα
Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα

Υπάρχουν ηγέτες που έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά από την ΕΕ και το NATO ενώ φροντίζουν να διαιωνίζουν τη διαφθορά στη χώρα τους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, φαίνεται να είναι ένας από αυτούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας
Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας

Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»
Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»

Πραγματοποιήθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, η εκδήλωση υποδοχής του αυθεντικού πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρος Βρυζάκης, στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)
Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)

Ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο του Εκουαδόρ, Τιάγκο Νούνες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του και παρέθεσε μία συγκλονιστική ομιλία για το σύνδρομο Down.

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Επιδότηση καυσίμων με το σταγονόμετρο – Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα – Ποιοι δικαιούνται έως και 100 ευρώ επίδομα – Ολα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Αθανασία Ακρίβου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
