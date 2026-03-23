Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
23.03.2026 | 00:18
Αγνοείται δύτης στα Λιμανάκια – Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού
Η μια ερώτηση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα στη σχέση
Vita 23 Μαρτίου 2026, 06:01

Νιώθεις ότι δεν πάει κάτι καλά στη σχέση σου; Υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να δώσει την... απάντηση.

Μέσα σε μια σχέση κάνουμε αμέτρητες ερωτήσεις ο ένας στον άλλον: «Τι θα φάμε;», «Πήρες γάλα;», «Τι ώρα θα γυρίσεις;», «Να δούμε σειρά ή να κοιμηθούμε;» Και όμως, όσο περνούν τα χρόνια, συχνά ξεχνάμε τις ερωτήσεις που έχουν πραγματική σημασία: εκείνες που δεν οργανώνουν απλώς την καθημερινότητα, αλλά φωτίζουν το πώς νιώθουμε.

Αυτή η μία ερώτηση που αξίζει να κάνετε

«Αν έπρεπε να περιγράψεις τη σχέση μας με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν και γιατί;»

Με την πρώτη ματιά μοιάζει απλή. Στην πράξη, όμως, είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική.

Γιατί; Επειδή μας βοηθά να μεταφράσουμε κάτι που συχνά το νιώθουμε αλλά δεν το λέμε: ότι υπάρχει αγάπη αλλά και πίεση, ότι υπάρχει σταθερότητα αλλά ίσως και απόσταση.

Η ψυχολογία των σχέσεων δείχνει ότι η συναισθηματική ονομασία —το να περιγράφουμε με λέξεις σε αυτό που νιώθουμε— μειώνει την ένταση και ενισχύει την κατανόηση.

Όταν κάποιος λέει «νιώθω ότι έχουμε γερά θεμέλια αλλά μου φαίνεται ότι είμαστε λίγο αποσυνδεδεμένοι αυτήν την περίοδο», ανοίγει ένας ασφαλής δρόμος για συζήτηση. Πολύ πιο ασφαλής από το κλασικό: «Πρέπει να μιλήσουμε».

Το δυνατό σημείο αυτής της ερώτησης είναι ότι δεν ακούγεται αρνητική.

Δεν λέει:

  • «Τι δεν πάει καλά;»

  • «Γιατί έχεις απομακρυνθεί;»

  • «Γιατί δεν προσπαθείς αρκετά;»

Αντίθετα, δημιουργεί χώρο για κοινή παρατήρηση. Είναι ένα μικρό «θερμόμετρο» της σχέσης, όχι ανάκριση.

Αυτό είναι σημαντικό, γιατί στις μακροχρόνιες σχέσεις η αίσθηση ασφάλειας παίζει καθοριστικό ρόλο. Η έρευνα δείχνει ότι τα ζευγάρια επικοινωνούν καλύτερα όταν ο διάλογος δεν ενεργοποιεί άμυνα, αλλά περιέργεια και συνεργασία.

Πότε να την κάνετε

Δεν χρειάζεται να περιμένετε μια κρίση.

Αυτή η ερώτηση μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα μικρό ετήσιο ή εξαμηνιαίο check-in:

  • μετά από μια δύσκολη περίοδο,

  • όταν αλλάζει η καθημερινότητα (π.χ. δουλειά, παιδί, μετακόμιση),

  • ή απλώς όταν νιώθετε ότι όλα «τρέχουν» και δεν προλαβαίνετε να είστε πραγματικά μαζί.

Μια βασική λεπτομέρεια: όχι όταν είστε εξαντλημένοι.

Αν είναι 11 το βράδυ, είστε και οι δύο κουρασμένοι και το παιδί μόλις κοιμήθηκε, μάλλον δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για υπαρξιακές αποκαλύψεις. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι οι ουσιαστικές συζητήσεις χρειάζονται σχετικά ήρεμο νευρικό σύστημα, όχι συναισθηματικό burnout.

Και μετά; Πώς συνεχίζεται η κουβέντα;

Αν οι τρεις λέξεις δείξουν ότι υπάρχει κάτι που χρειάζεται φροντίδα, η συνέχεια έχει σημασία.

Το πιο βοηθητικό είναι να χρησιμοποιήσετε φράσεις σε α’ πρόσωπο:

  • «Εγώ νιώθω…»

  • «Εγώ θα ήθελα…»

  • «Μου λείπει…»

  • «Νιώθω πιο κοντά σου όταν…»

Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας μειώνει την αμυντικότητα και βοηθά τον άλλον να ακούσει, αντί να νιώσει ότι δέχεται επίθεση.

Η bonus ερώτηση που δίνει νέα πνοή στη σχέση

Αφού γίνει το πρώτο check-in, υπάρχει και μια δεύτερη, εξίσου δυνατή ερώτηση:

«Μου αρέσει η ζωή που έχουμε μαζί, αλλά τι θα ήθελες περισσότερο από αυτή;»

Εδώ η συζήτηση αλλάζει επίπεδο.
Δεν αφορά μόνο το «τι λείπει», αλλά το τι μπορεί να ανθίσει.

Και πολλές φορές οι απαντήσεις δεν είναι τόσο δραματικές όσο φανταζόμαστε:

  • περισσότερος αυθορμητισμός,

  • ένα μικρό ταξίδι,

  • περισσότερες βόλτες,

  • νέες κοινές εμπειρίες,

  • ένα ήσυχο κυριακάτικο πρωινό χωρίς πρόγραμμα,

  • περισσότερες ουσιαστικές συζητήσεις,

  • ή απλώς περισσότερο γέλιο.

Αυτή η ερώτηση ενεργοποιεί κάτι πολύ σημαντικό για τη σχέση: την κοινή προσδοκία για το μέλλον.
Και η έρευνα δείχνει ότι τα ζευγάρια που συνεχίζουν να δημιουργούν κοινές εμπειρίες και να επενδύουν σε θετικές προσδοκίες, τείνουν να νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση και συναισθηματική εγγύτητα.

Οι δυνατές σχέσεις δεν βασίζονται μόνο στην αγάπη, αλλά και στην περιέργεια:

Να μην υποθέτουμε ότι «ξέρουμε».
Να ρωτάμε.
Να ακούμε.
Να ξανασυναντιόμαστε.

* Πηγή: Vita

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα
Ελλάδα 23.03.26

Έλληνες αξιωματικοί, Γεωργιανοί... τουρίστες, Πολωνοί που ζουν σε βαν, Αζέροι με χιλιάδες φωτογραφίες στην κατοχή τους αλλά και περίεργοι πολίτες έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή προφυλακιστεί τους τελευταίους μήνες

Μιχάλης Γελασάκης
Η κόντρα 23.03.26

Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημογραφικό 23.03.26

Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά - Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πρωθυπουργός Σαλάμ 23.03.26

Το drone κατά της Κύπρου εξαπολύθηκε «από τους Φρουρούς της Επανάστασης στον Λίβανο»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κάνει λόγο για παρουσία και δράση των Φρουρών της Επανάστασης στη χώρα του, αναφέροντας ότι αυτοί βρίσκονταν πίσω από την εκτόξευση του drone κατά της Κύπρου.

Σύνταξη
Δημοτικές εκλογές 23.03.26

Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας

Στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας επικράτησαν αριστεροί υποψήφιοι, ωστόσο το αξίωμα «η ισχύς εν τη ενώσει» δεν λειτούργησε γενικότερα για την Αριστερά στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Σύνταξη
Ανοιγμα αγορών 23.03.26

Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Σύνταξη
Δεύτερο μπλακ άουτ 23.03.26

Αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στην Κούβα έπειτα από το μπλακ άουτ που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ενέργειας, το δεύτερο μέσα σε μία εβδομάδα και το έβδομο σε διάστημα ενάμιση έτους.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»

Με δύο γκολ του Βινίσιους και ένα του Βαλβέρδε, η Ρεάλ των 10 παικτών από το 77' (αποβολή Βαλβέρδε) νίκησε στο Μπερναμπέου την Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης και παρέμεινε σε τροχιά «τίτλου».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κόσμος 22.03.26

Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

Σύνταξη
Ελλάδα 22.03.26

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Σύνταξη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Λάμπρος Καραγεώργος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν

Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

Σύνταξη
Κόσμος 22.03.26

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

