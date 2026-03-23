Μέσω vouchers θα δοθεί η ενίσχυση αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Με το νέο μοντέλο η επισιτιστική βοήθεια οργανώνεται για πρώτη φορά με ενιαίους κανόνες σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας την αυτονομία των δικαιούχων. Από ένα σύστημα υπόδειξης επισιτιστικών αναγκών με προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων, περνάμε σε ένα σύστημα όπου ο ίδιος ο ωφελούμενος αποφασίζει τι χρειάζεται, πότε το χρειάζεται και από πού θα το προμηθευτεί.

Πού εξαργυρώνονται τα vouchers τροφίμων

Οι δικαιούχοι λαμβάνουν την ενίσχυση υπό μορφή κουπονιών, τα οποία διατίθενται είτε ψηφιακά είτε σε φυσική μορφή. Τα vouchers μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Η εξαργύρωση γίνεται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις λιανικής, όπως σούπερ μάρκετ, μανάβικα και άλλα καταστήματα που διαθέτουν τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο, οι ωφελούμενοι επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται, τη στιγμή που τα χρειάζονται, χωρίς περιορισμούς ως προς το σημείο αγοράς.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα

Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι η απευθείας ενίσχυση των πολιτών. Αντί για διανομή αγαθών μέσω δομών, τα χρήματα μετατρέπονται σε αγοραστική δύναμη, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στα νοικοκυριά.

Τα vouchers έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος και ανανεώνονται όσο ο δικαιούχος πληροί τα κριτήρια ένταξης.

Σημαντικό είναι ότι τα κουπόνια δεν μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά, διασφαλίζοντας ότι η ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για βασικές ανάγκες.

Τι δεν επιτρέπεται να αγοράσουν οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα θέτει σαφή όρια ως προς τη χρήση των vouchers. Δεν επιτρέπεται η αγορά προϊόντων όπως καπνός και αλκοόλ, ούτε η διάθεση των χρημάτων σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια.

Ο περιορισμός αυτός έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι η κρατική βοήθεια κατευθύνεται αποκλειστικά στην κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των voucher τροφίμων

Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα παίζουν οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι εντάσσονται αυτόματα στο πρόγραμμα.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας, μετά από αξιολόγηση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Με αναδρομική ισχύ

Η ενίσχυση θα καταβληθεί με αναδρομική ισχύ, ώστε τα ευάλωτα νοικοκυριά να λάβουν συγκεντρωμένα τα ποσά που αντιστοιχούν στην περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κανένα νοικοκυριό δεν χάνει τη στήριξη που δικαιούται και ότι οι διαθέσιμοι πόροι φτάνουν ακέραιοι στους ανθρώπους που τους έχουν περισσότερο ανάγκη.

Πηγή: ΟΤ