Πώς το ντόμινο του πολέμου βάζει «φωτιά» στα ελληνικά σούπερ μάρκετ

Οικονομικές Ειδήσεις 23 Μαρτίου 2026, 20:00

Πώς το ακριβό πετρέλαιο «στραγγαλίζει» το καθημερινό τραπέζι στην Ελλάδα - Η γεωπολιτική κρίση που τινάζει στον αέρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η γεωπολιτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή δεν περιορίζεται μόνο στα δελτία ειδήσεων των διεθνών δικτύων, αλλά χτυπάει με σφοδρότητα την πόρτα των ελληνικών νοικοκυριών.

Η άμεση συνέπεια των συγκρούσεων και των προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα, ειδικά στα Στενά του Ορμούζ, ήταν η κατακόρυφη άνοδος των διεθνών τιμών του μαύρου χρυσού, με το πετρέλαιο τύπου Brent να ξεπερνά σήμερα τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Στην Ελλάδα, μια χώρα που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας και μεταφέρει τον κύριο όγκο των εμπορευμάτων της οδικώς, το πετρέλαιο λειτουργεί ως ο απόλυτος πολλαπλασιαστής κόστους. Όταν η ενέργεια ακριβαίνει, το ντόμινο των ανατιμήσεων σε όλα τα επίπεδα της αγοράς είναι ταχύτατο, βίαιο και απολύτως μετρήσιμο.

Όσο οι εντάσεις παραμένουν αμείωτες, το ντόμινο της ακρίβειας θα συνεχίζει να χτυπά τα ελληνικά νοικοκυριά

Το πρώτο και πιο άμεσο χτύπημα καταγράφεται στις αντλίες των πρατηρίων. Η ελληνική αγορά καυσίμων βιώνει πρωτοφανείς ανατιμήσεις, με τα διυλιστήρια να ανακοινώνουν αυξήσεις της τάξης του 50% στη διυλιστηριακή τιμή της αμόλυβδης και 75% στο πετρέλαιο κίνησης.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι, για πρώτη φορά στα χρονικά, η χονδρική τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε αυτή της αμόλυβδης, σκαρφαλώνοντας από το 1,09 ευρώ στα 1,56 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η αμόλυβδη σπάει το φράγμα του 1,80 και οδεύει απειλητικά προς τα 2,00 ή και 2,10 ευρώ το λίτρο. Αυτή η εξέλιξη είναι ίσως η πιο κρίσιμη για την αλυσίδα της ακρίβειας.

Το πετρέλαιο κίνησης είναι το «αίμα» της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κινεί τα φορτηγά που μεταφέρουν τα τρόφιμα από το χωράφι και το εργοστάσιο στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τα πλοία που τροφοδοτούν τα νησιά, τα μηχανήματα στον αγροτικό τομέα.

Όταν το κόστος μεταφοράς εκτοξεύεται κατά 30 με 40 λεπτά το λίτρο, η μετακύλισή του στην τελική τιμή των προϊόντων είναι απλώς θέμα ημερών.

Από τη Μέση Ανατολή στο ράφι

Αυτή η μετακύλιση αποτυπώνεται ήδη με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στα στοιχεία της αγοράς. Μόνο στις πρώτες έντεκα εβδομάδες του 2026, έχουν καταγραφεί ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς προϊόντων στα ελληνικά σούπερ μάρκετ.

Η πίεση είναι ασφυκτική στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως τα γαλακτοκομικά, το κρέας, τα χαρτικά και τα απορρυπαντικά, αλλά γίνεται κυριολεκτικά εφιαλτική στα νωπά προϊόντα, όπου το μεταφορικό κόστος και η διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Τα στοιχεία από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας δείχνουν σοκαριστικές αυξήσεις μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα: η μέση τιμή χονδρικής στις ντομάτες εκτοξεύτηκε από το 1,20 ευρώ στα 2,80 ευρώ το κιλό, καταγράφοντας άνοδο 133%.

Αντίστοιχες ραγδαίες αυξήσεις παρατηρούνται στα τοματίνια, το κουνουπίδι, το μπρόκολο και τις μελιτζάνες, με τα ποσοστά ανατιμήσεων να κυμαίνονται από 39% έως 80%.

Μπροστά σε αυτό το κύμα, οι αντιδράσεις της αγοράς και της πολιτείας είναι ενδεικτικές του πανικού που προκαλεί η εξάρτηση από τις διεθνείς τιμές. Οι ενώσεις καταναλωτών προειδοποιούν για νέο, εξαντλητικό γύρο ανατιμήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ασφυκτική.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να αναχαιτίσει τις συνέπειες επαναφέροντας μέτρα στήριξης, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων έως τον Ιούνιο και σχεδιάζοντας παρεμβάσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ (fuel pass) για τη μείωση του κόστους των καυσίμων.

Ωστόσο, τα μέτρα αυτά μοιάζουν με σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στο συνολικό κόστος που καλείται να απορροφήσει η αγορά, καθώς οι καθημερινές απώλειες μόνο από την αύξηση του πετρελαίου κίνησης υπολογίζονται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως για το σύνολο της οικονομίας.

Φλεγόμενες αντλίες, άδεια καλάθια

Το πρόβλημα στην Ελλάδα γίνεται διπλά επικίνδυνο, γιατί η οικονομία λειτουργεί ήδη με ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο τιμών. Τα τρόφιμα κουβαλούν ήδη μια σωρευτική αύξηση της τάξης του 22% από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο του 2026 –πριν καν φανούν οι πλήρεις επιπτώσεις της νέας σύρραξης– είχε ανέβει στο 2,7%.

Τώρα, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι εάν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει σταθερά ψηλά, ο πληθωρισμός μπορεί να φτάσει σε ένα ενδιάμεσο αρνητικό σενάριο το 4,2%, ακυρώνοντας κάθε προσπάθεια εξομάλυνσης της αγοραστικής δύναμης.

Η κατάσταση αυτή απειλεί τα ίδια τα θεμέλια της οικονομικής ανάπτυξης. Η ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα αποτελεί περίπου το 73% του ΑΕΠ. Όταν τα νοικοκυριά αναγκάζονται να δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους αποκλειστικά για βασικές ανάγκες, περιορίζουν δραματικά την κατανάλωση σε άλλους τομείς.

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η κρίση ενδέχεται να κοστίσει στην ελληνική οικονομία έως και το 1% του ΑΕΠ. Το μακροοικονομικό παράδοξο είναι ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός αυξάνει το ονομαστικό ΑΕΠ, γεγονός που τεχνικά μειώνει τον λόγο του χρέους, πρόκειται όμως για μια λογιστική επιτυχία που χτίζεται πάνω στη ραγδαία φτωχοποίηση των πολιτών.

Ο λογαριασμός της σύρραξης

Πέρα από τα τρόφιμα, οι υψηλές τιμές της ενέργειας διαχέονται σε κάθε πτυχή της δραστηριότητας. Οι τιμές των λιπασμάτων και των ζωοτροφών, που επηρεάζονται άμεσα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αυξάνουν το κόστος στον πρωτογενή τομέα.

Ακόμη και οι υπηρεσίες καθημερινότητας, από το ντελίβερι φαγητού μέχρι τις ταχυμεταφορές και τις κατασκευές, αναπροσαρμόζουν τις χρεώσεις τους για να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος κίνησης.

Εν κατακλείδι, η συσχέτιση ανάμεσα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ακρίβεια στα ράφια των ελληνικών καταστημάτων δεν είναι μια αόριστη εικασία, αλλά μια σκληρή, μαθηματική ακολουθία.

Τα διεθνή γεωπολιτικά γεγονότα μεταφράζονται μέσα σε ελάχιστες μέρες σε ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο με τη σειρά του μπαίνει ως «καπέλο» στα μεταφορικά έξοδα, στην παραγωγή και τελικά στην τιμή του κάθε προϊόντος.

Όσο οι εντάσεις παραμένουν αμείωτες, το ντόμινο της ακρίβειας θα συνεχίζει να χτυπά τα ελληνικά νοικοκυριά, καθιστώντας την καθημερινή επιβίωση μια διαρκή οικονομική μάχη.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 23.03.26

Επιδότηση καυσίμων με το σταγονόμετρο – Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα – Ποιοι δικαιούνται έως και 100 ευρώ επίδομα – Ολα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα
Οικονομία 23.03.26 Upd: 14:32

Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα

Αυτή την ώρα εξειδικεύουν τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός υπό το βάρος κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς

Σύνταξη
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
Πετρελαϊκό σοκ 23.03.26

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα

Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημογραφικό: Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Δημογραφικό 23.03.26

Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά - Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δίκη για τα «Τέμπη» στη Λάρισα: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα – Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Δίκη για τα «Τέμπη»: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα - Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης

Οι εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, στην έναρξη μιας εκ των ιστορικότερων δικών από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κυβέρνηση που «παίζει την κασέτα» του «όλα καλώς καμωμένα» και αφήνει αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» με σκοπό να πολωθεί το κλίμα.

Σύνταξη
Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
Συνταγματική αλλαγή 23.03.26

Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση

Οι επικριτές της δικαστικής μεταρρύθμισης υποστήριζαν ότι ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης υπερβολικής εξουσίας στο εκτελεστικό σώμα. Η Μελόνι παραδέχθηκε την ήττα της, αλλά αρνείται να παραιτηθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Ελλάδα 23.03.26

Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Ο 20χρονος κρατείται μέχρι την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που θα γίνει την Πέμπτη και στη συνέχεια θα αποφασιστεί η περεταίρω ποινική του μεταχείριση

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε' τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 23.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» – Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη
2 ½ ώρες 23.03.26

«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» - Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη

Η Κρόφορντ, που πρόσφατα συμπλήρωσε τα 60, αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα τις πρώτες δυόμισι ώρες της εξαντλητικής πρωινής ρουτίνας ευεξίας της, αξίας 12.000 δολαρίων. Ε, και το διαδίκτυο οργίασε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιοβάνοβιτς: «Πολύ καλά τεστ τα φιλικά με Παραγουάη, Ουγγαρία – Θα μας λείψει ο Μάνταλος»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Γιοβάνοβιτς: «Πολύ καλά τεστ τα φιλικά με Παραγουάη, Ουγγαρία – Θα μας λείψει ο Μάνταλος»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ανδρων και παράλληλα αναφέρθηκε την απόσυρση του Πέτρου Μάνταλου από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Σύνταξη
Τα 40 καράτια του Πεπ Γκουαρντιόλα
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Τα 40 καράτια του Πεπ Γκουαρντιόλα

Συλλέκτης τίτλων ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι που με την κατάκτηση του Carabao Cup έγραψε ιστορία καθώς έφτασε στους 40 τίτλους της προπονητικής καριέρας του

Βάιος Μπαλάφας
Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου
Επιστολή 23.03.26

Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου

Γυρίζει πίσω ο Σωκράτης Φάμελλος την πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για να καθίσουν μαζί στο τραπέζι του προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Sci-fi baby 23.03.26

Ο ορισμός της ποπ κορν ταινίας: Τα 141 εκατ. του Project Hail Mary στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου
Μέση Ανατολή 23.03.26

Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου

Οι απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν παρουσιάστηκαν ως πράξη αντιποίνων, κάτι απαράδεκτο στο διεθνές δίκαιο. Και οι επιπτώσεις για τους αμάχους αγγίζουν τον ορισμό εγκλημάτων πολέμου.

Σύνταξη
«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Χαριλάου Τρικούπη, Κουμουνδούρου και Περισσός βγάζουν στη «σέντρα» την κυβέρνηση για τα μέτρα «ασπιρίνες» που σκοπεύουν να ανακόψουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο
Ελλάδα 23.03.26

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 21χρονο που ήταν μαζί με τον 19χρονο που έχει συλληφθεί και τον 20χρονο Κλεομένη που δολοφονήθηκε κατά το αιματηρό επεισόδιο με τον 23χρονο στην Καλαμαριά

Σύνταξη
Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
Ελλάδα 23.03.26

Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή

Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή

Σύνταξη
«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»

Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)
Μπάσκετ 23.03.26

GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)

Ο Τζέιμς Νάναλι αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στην GBL χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή για την 22η αγωνιστική.

Σύνταξη
