Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ στον Βόλο με Γερεμέγεφ (1-0, vid)

Βόλος και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Πανθεσσαλικό, με τον Δικέφαλο του Βορρά να ανοίγει το σκορ στο πρώτο τέταρτο του ματς.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το ματς έχοντας την κατοχή, με τον Βόλο στο δικό του μισό του γηπέδου. Μάλιστα, ο Δικέφαλος ευτύχισε να προηγηθεί νωρίς και συγκεκριμένα στο 14ο λεπτό, όταν ο Γερεμέγεφ υποδέχτηκε τη μπάλα στην περιοχή, γύρισε ωραία και πλάσαρε τον Σιαμπάνη για το 1-0.

