Μπαρτσελόνα – Βαγιεκάνο 1-0: Στο +7 οι Καταλανοί με Αραούχο

Ζορίστηκε πολύ, αλλά τα κατάφερε η Μπαρτσελόνα! Με ένα γκολ του Αραούχο οι Καταλανοί επικράτησαν με 1-0 της Βαγιεκάνο στο «Καμπ Νου» για την 29η αγωνιστική της La Liga και ξέφυγαν με επτά βαθμούς από τη Ρεάλ που υποδέχεται το βράδυ την Ατλέτικο. Εξαιρετικά στάθηκε η αντίπαλος της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League και θα μπορούσε να είχε πάρει αποτέλεσμα αν δεν είχε πέσει πάνω στον εξαιρετικό Ζοάν Γκαρσία.

Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό ο Γκαρσία νίκησε από κοντά τον Μαρτίν, με την Μπάρτσα να παίρνει σταδιακά τον έλεγχο του ματς. Έχασε μία ευκαιρία στο 13′ με τον Ραφίνια και δέκα λεπτά μετά έκανε το 1-0 από εκτέλεση κόρνερ του Κανσέλο και κεφαλιά του Αραούχο. Στο 30′ ο Ραφίνια άγγιξε το δεύτερο γκολ, αλλά ο Μπατάλια και το δοκάρι έσωσαν τη Ράγιο, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς άλλη ευκαιρία.

Γιαμάλ και Φεράν είχαν δύο καλές στιγμές στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους, με τον Γκαρσία να κρατά το μηδέν στη συνέχεια σε σουτ του Άλβαρο και κεφαλιά του Ουνάι Λόπεθ. Στο 83′ ο Εσπίνο έχασε τεράστια ευκαιρία καθώς αστόχησε απέναντι από τον Γκαρσία ενώ στο 89′ ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα έσωσε σε σουτ του Ντε Φρούτος και οι «μπλαουγκράνα» πήραν το τρίποντο.

Μπαρτσελόνα: Ζοάν Γκαρσία, Αραούχο, Κουμπαρσί, Κανσέλο (90’ Εσπάρτ), Μαρτίν, Μπερνάλ (61’ Κασαδό), Πέδρι, Φερμίν (61’ Όλμο), Γιαμάλ (82’ Ράσφορντ), Ραφίνια, Λεβαντόφσκι (46’ Φεράν Τόρες)

Βαγιεκάνο: Μπατάλια, Ράτσιου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Βαλεντίν (46’ Εσπίνο), Γκουμπάου (59’ Ουνάι Λόπεθ), Παλαθόν, Ντίαθ (59’ Ντε Φρούτος), Φραν Πέρεθ (83’ Καμέγιο), Κάρλος Μαρτίν (46’ Άλβαρο Γκαρσία)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (20/03)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-1

Σάββατο (21/03)

Έλτσε-Μαγιόρκα 2-1

Εσπανιόλ-Χετάφε 1-2

Λεβάντε-Οβιέδο 4-2

Οσασούνα-Τζιρόνα 1-0

Σεβίλλη-Βαλένθια 0-2

Κυριακή (22/03)

Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0

Θέλτα-Αλαβές (17:15)

Αθλέτικ Μπιλμπάο (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)



Η βαθμολογία της Primera Division

Το πρόγραμμα της επόμενης (30ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (03/04)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Έλτσε (22:00)

Σάββατο (04/04)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Λεβάντε (15:00)

Μαγιόρκα-Ρεάλ Μαδρίτης (17:15)

Αλαβές-Οσασούνα (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (22:00)

Κυριακή (05/04)

Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00)

Βαλένθια-Θέλτα (17:15)

Οβιέδο-Σεβίλλη (19:30)

Μπέτις-Εσπανιόλ (22:00)

Δευτέρα (06/04)

Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ (22:00)