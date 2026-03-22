Η ΑΕΚ προηγείται της Κηφισιάς στο ημίχρονο με 3-0 – Δείτε τα γκολ (vids)

Με γκολ των Γιόβιτς (5’) και Βάργκα (26’), αλλά και ένα αυτογκόλ του Πετκόφ (16’), η ΑΕΚ προηγείται στο ημίχρονο της Κηφισιάς στη Νέα Φιλαδέλφεια με 3-0, για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League.

Στο 3ο λεπτό ο Λαρουσί βρήκε τον Κοϊτά στο πρόσωπο και ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε το σημείο του πέναλτι, με τον Γιόβιτς να εκτελεί εύστοχα και να κάνει το 1-0 για την Ένωση.

Στο 16’ ο Κοϊτά, μετά από λάθος του Ραμίρεζ, σούταρε από μακριά, η μπάλα κόντραρε πάνω στον Πετκόφ και κατέληξε στα δίχτυα των φιλοξενούμενων για το 2-0 της ΑΕΚ.

Στο 26’ ο Πήλιος έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Βάργκα από κοντά έκανε το 3-0 για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

