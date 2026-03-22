Η ΑΕΚ προηγείται της Κηφισιάς στο ημίχρονο με 3-0 – Δείτε τα γκολ (vids)
Από ένα γκολ οι Γιόβιτς (5’) και Βάργκα (26’), αυτογκόλ από τον Πετκόφ (16’).
Με γκολ των Γιόβιτς (5’) και Βάργκα (26’), αλλά και ένα αυτογκόλ του Πετκόφ (16’), η ΑΕΚ προηγείται στο ημίχρονο της Κηφισιάς στη Νέα Φιλαδέλφεια με 3-0, για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League.
Στο 3ο λεπτό ο Λαρουσί βρήκε τον Κοϊτά στο πρόσωπο και ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε το σημείο του πέναλτι, με τον Γιόβιτς να εκτελεί εύστοχα και να κάνει το 1-0 για την Ένωση.
Δείτε το γκολ του Γιόβιτς:
Στο 16’ ο Κοϊτά, μετά από λάθος του Ραμίρεζ, σούταρε από μακριά, η μπάλα κόντραρε πάνω στον Πετκόφ και κατέληξε στα δίχτυα των φιλοξενούμενων για το 2-0 της ΑΕΚ.
Το αυτογκόλ του Πετκόφ:
Στο 26’ ο Πήλιος έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Βάργκα από κοντά έκανε το 3-0 για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
Το 3-0 του Βάργκα:
