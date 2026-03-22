Σεξισμός και στις ιατρικές εξετάσεις
Ελλάδα 22 Μαρτίου 2026, 08:00

Πολλές θεραπείες και κλινικές πρακτικές έχουν αναπτυχθεί κυρίως με βάση το ανδρικό σώμα - Το ζήτημα δεν είναι μόνο βιολογικό αλλά και κοινωνικό, λένε οι επιστήμονες

Μάρθα Καϊτανίδη
Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Στον αποστειρωμένο χώρο ενός εξεταστηρίου, εκεί όπου οι κλινικές πράξεις μοιάζουν ρουτίνα, δεν είναι όλες οι εμπειρίες ίδιες. Για πολλές γυναίκες μια «απλή» εξέταση κρύβει μεγαλύτερη δυσφορία ή πόνο – όχι επειδή είναι πιο περίπλοκη αλλά επειδή έχει σχεδιαστεί για ένα διαφορετικό σώμα.

Το θέμα έφερε εκ νέου στο προσκήνιο η καθηγήτρια Ανατομίας στο University of Bristol, Michelle Spear. Σε άρθρο της στο «The Conversation» αναλύει ότι οι γιατροί εκπαιδεύονται παραδοσιακά σε ένα «τυπικό» σώμα, το οποίο κατά κανόνα βασίζεται στην ανδρική ανατομία. Και παραθέτει το εξής ενδεικτικό παράδειγμα: Η κολονοσκόπηση, που αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη εξέταση για τον εντοπισμό παθήσεων του εντέρου αλλά και την πρόληψη του καρκίνου.

Ανατομικές διαφοροποιήσεις

Οι εξεταζόμενες βιώνουν συχνότερα πόνο, ζητούν αλλαγή θέσης αναζητώντας ανακούφιση ή ακόμη και διακοπή της εξέτασης. Και ο λόγος δεν είναι η χαμηλή αντοχή στον πόνο αλλά το γεγονός ότι τεκμηριωμένα έχουν μακρύτερο έντερο με πιο απότομες καμπύλες καθώς επίσης ευρύτερη και ρηχότερη πύελο.

Τα παραδείγματα, όμως, δεν σταματούν εδώ: Η τοποθέτηση ουροκαθετήρα σε γυναίκες ασθενείς αποτελεί συχνά μια ακόμη πρόκληση για το υγειονομικό προσωπικό. Και σε αυτή την περίπτωση η αιτία εδράζει στις ανατομικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, καθώς η γυναικεία ουρήθρα είναι πιο κοντή (συνήθως 3 με 4 εκατ.) ενώ μεταξύ άλλων η κολπική ατροφία (κατά την εμμηνόπαυση) καθιστά συχνά δύσκολη την οπτική ανίχνευσή της.

«Η διάκριση εις βάρος των γυναικών στις ιατρικές πράξεις δεν εκδηλώνεται συνήθως ως ανοιχτή προκατάληψη. Συχνά εμφανίζεται μέσα από διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί με βάση το ανδρικό σώμα ως πρότυπο. Πολλές εξετάσεις ρουτίνας και επεμβάσεις, όπως, η οσφυονωτιαία παρακέντηση και η φλεβοκέντηση, μπορεί να είναι πιο δύσκολες, πιο επώδυνες, λιγότερο δοκιμασμένες ή να απαιτούν περισσότερες προσπάθειες στις γυναίκες. Αυτό οφείλεται σε πραγματικές ανατομικές διαφορές, τις οποίες η ιατρική εκπαίδευση και πρακτική δεν λαμβάνουν πάντοτε επαρκώς υπόψη», υπογραμμίζει στα «ΝΕΑ» η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ.

Η ίδια, όμως, στέκεται σε μία ακόμη σημαντική επίπτωση: Οταν οι γυναίκες βιώνουν πόνο ή αποτυχία σε εξετάσεις χωρίς σαφή εξήγηση, «συχνά αποθαρρύνονται από μελλοντικό έλεγχο και καθυστερούν να ζητήσουν φροντίδα».

Επιπλέον, οι γυναίκες έχουν για χρόνια υποεκπροσωπηθεί και στην ιατρική έρευνα, «με αποτέλεσμα πολλές θεραπείες, εξετάσεις και κλινικές πρακτικές να έχουν αναπτυχθεί κυρίως με βάση το ανδρικό σώμα. Ετσι, οι ιδιαιτερότητες της γυναικείας ανατομίας και φυσιολογίας συχνά παραβλέπονται, γεγονός που ενισχύει τις ανισότητες στην ιατρική φροντίδα. Επομένως, το ζήτημα δεν είναι μόνο βιολογικό αλλά και κοινωνικό: Η ισότιμη ιατρική φροντίδα προϋποθέτει ότι η γυναικεία ανατομία δεν θα αντιμετωπίζεται ως η εξαίρεση, αλλά συναποτελεί σημείο αναφοράς», καταλήγει η Θ. Ψαλτοπούλου.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις είναι ορατές. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις ευθύνονται για περίπου 30% των θανάτων στις γυναίκες κάθε χρόνο. Παρ’ όλα αυτά παραμένουν συχνά υποθεραπευμένες εξαιτίας της ευρέως διαδεδομένης άποψης ότι τα συγκεκριμένα νοσήματα επηρεάζουν περισσότερο τους άνδρες.

Διαφορές συμπτωμάτων

Επιπρόσθετα όπως έχει επισημάνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, ορισμένα συμπτώματα καρδιακής νόσου στις γυναίκες μπορεί να διαφέρουν από εκείνα των ανδρών, γεγονός που οδηγεί στη συχνότερη λανθασμένη διάγνωση. Είναι, μάλιστα, κάθε άλλο παρά σπάνιο να τα αποδίδουν στο άγχος χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο.

Αντίστοιχα, άρθρο που δημοσιεύτηκε στις αρχές του μήνα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Nature» αποκαλύπτει τα κενά στην κατανόηση της άνοιας. Παρότι οι γυναίκες νοσούν συχνότερα, για χρόνια οι επιστήμονες εκτιμούσαν ότι αυτό οφειλόταν στο προσδόκιμο ζωής. Ετσι όμως υποεκτιμήθηκαν συστηματικά βιολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την έρευνα, την πρόληψη και τη θεραπεία.

Economy
Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και οι «κόφτες» των παρεμβάσεων

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

World
Κρίσιμα μέταλλα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τις τιμές

Κρίσιμα μέταλλα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τις τιμές

Τέμπη: Εφτασε η ώρα της Δικαιοσύνης
Ελλάδα 22.03.26

Την προσεχή Δευτέρα όλα τα φώτα της δημοσιότητας θα στραφούν στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα «Γαιόπολις» σε χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μίνα Μουστάκα
Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 21.03.26

Τα πλαστά έργα, κυρίως αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, καθώς και τα μνημεία δημοπρατούνταν μέσω διαδικτύου και τηλεοπτικών εκπομπών σε Ελλάδα και Κύπρο

Σύνταξη
Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του
Ελλάδα 21.03.26

Νέες φωτογραφίες από το υλικό που βρέθηκε σε χώρους της Γκαλερί Τσαγκαράκη και κατασχέθηκε από τις Αρχές βλέπουν το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά μετά τη φονική σύγκρουση
Ελλάδα 21.03.26

Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Σύνταξη
Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
Ελλάδα 21.03.26

Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Αναστασία Σταματοπούλου
Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s
Χρονοκάψουλα 22.03.26

Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Σύνταξη
Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος 22.03.26

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τον τελευταίο κοινό γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο

Σύνταξη
Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 22.03.26

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»
Μπάσκετ 22.03.26

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή (13:00) και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανιώνιο (16:00), στο σημερινό πρόγραμμα για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Σύνταξη
«Η σιωπή είναι συνενοχή» – Ανοιχτή επιστολή Ανδρουλάκη σε υπουργούς και δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι των υποκλοπών και του Predator
Πολιτική Γραμματεία 22.03.26

«Θέλει αρετή και τόλμη η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται σε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων. Στους αποδέκτες της επιστολής είναι και οι κ.κ Αντώνης Σαμαράς, Μάκης Βορίδης και Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύνταξη
Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση
Κόσμος 22.03.26

Η αντιπολίτευση εξέφρασε αντίθεσή στην τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος στην Ιταλία και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να υποτάξει την δικαστική εξουσία

Σύνταξη
Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους Πειραιώτες να θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας (19:00)- Εκτός έδρας «μάχη» για ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο, η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Συνεχίζονται οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ – Πάνω από 100 τραυματίες σε Αράντ και Ντιμόνα, ένας νεκρός στη Γαλιλαία
Επικίνδυνη κλιμάκωση 22.03.26 Upd: 09:38

Ο Τραμπ απειλεί ότι θα αφανίσει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ - Η Τεχεράνη λέει ότι θα απαντήσει και προειδοποιεί για πλήγματα σε υποδομές της περιοχής - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο
Κόσμος 22.03.26

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ το Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοικτό για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν»

Σύνταξη
Η λαμπερή συλλογή μεταλλίων του Ντουπλάντις: Έφτασε τα 23 χρυσά και τα 4 σερί σε Παγκόσμιο κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις κέρδισε για 4η σερί φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και πλέον στη λαμπερή συλλογή του έχει συνολικά 23 χρυσά σε όλες τις διοργανώσεις και ηλικίες.

Σύνταξη
Πρόγραμμα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος
Planet Travel 22.03.26

Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πενσακόλα στη Φλόριντα διοργάνωσε το «Wings for All», μια δοκιμαστική εμπειρία πτήσης που βοηθά νευροδιαφορετικά άτομα να εξοικειωθούν με τα αεροπορικά ταξίδια χωρίς άγχος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία – Ιράν: Παράλληλοι πόλεμοι σε τροχιά σύγκλισης
Ρευστές ισορροπίες 22.03.26

Η εμπόλεμη Ουκρανία επενδύει στην εξαγώγιμη αμυντική τεχνολογία της, επιδιώκοντας γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη από συνεργασίες με κράτη της Μέσης Ανατολής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Η ελληνική οικονομία των δύο ταχυτήτων και το πικρό ποτήρι της καθημερινότητας
Ασύμμετρες πιέσεις 22.03.26

Η δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα των νοικοκυριών, τα οποία ασφυκτιούν από την επιμένουσα ακρίβεια

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

