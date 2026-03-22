Πάουελ: Γιατί επαίνεσε τον Βόλκερ

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, επαίνεσε το Σάββατο τον πρώην πρόεδρο της Fed, Πολ Βόλκερ, για την «προθυμία να αντισταθεί» στις πολιτικές πιέσεις, καθώς αγωνιζόταν κατά του πληθωρισμού τη δεκαετία του 1980, σχόλια που έχουν ιδιαίτερη απήχηση καθώς ο Πάουελ υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της Fed εν μέσω των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να τον πείσει να μειώσει τα επιτόκια.

Ο Βόλκερ αγνόησε τους επικριτές του και αύξησε απότομα τα επιτόκια στις αρχές της δεκαετίας του 1980, πυροδοτώντας ύφεση, αλλά και επαναφέροντας την οικονομία των ΗΠΑ σε σταθερότητα τιμών.

«Οι πράξεις του μας υπενθυμίζουν ότι η ανεξαρτησία και η ακεραιότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες — χρειαζόμαστε ανεξαρτησία για να κάνουμε το σωστό και χρειαζόμαστε ακεραιότητα για να χρησιμοποιούμε αυτή την ανεξαρτησία με σύνεση» είπε ο κεντρικός τραπεζίτης σε βιντεοσκοπημένο βίντεο κατά την παραλαβή του Βραβείου Δημόσιας Ακεραιότητας Paul A. Volcker.

Τον τελευταίο χρόνο, ο Πάουελ έδωσε τις δικές του πολιτικές μάχες για την ανεξαρτησία της Fed, με τον Τραμπ να τον επιπλήττει συχνά επειδή δεν χαλάρωσε την πολιτική του και να απειλεί να προσπαθήσει να τον εκδιώξει.

Πάουελ: «Η ακεραιότητά μας είναι το μόνο που έχουμε»

Τον Ιανουάριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε ποινική έρευνα για τον χειρισμό του Πάουελ στις ανακαινίσεις των κεντρικών γραφείων της Fed στην Ουάσινγκτον, μια εξέλιξη που ο Πάουελ υποστήριξε ότι είναι μια προσπάθεια να τον εκφοβίσουν ώστε να καθορίσει την πολιτική όπως θέλει ο πρόεδρος.

Την Τετάρτη, ο Πάουελ δεσμεύτηκε να παραμείνει στην κεντρική τράπεζα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, γεγονός που ανατρέπει τις ελπίδες του Τραμπ να τον αντικαταστήσει σύντομα με έναν επικεφαλής κεντρικής τράπεζας που να συμφωνεί με τις απαιτήσεις του για χαμηλότερα επιτόκια.

Οι πρόεδροι της Fed συνήθως παραιτούνται όταν λήγει η θητεία τους στην ηγεσία, όπως συμβαίνει με τον Πάουελ στις 15 Μαΐου.

Τέλος κορυφαίος Ρεπουμπλικάνος έχει επίσης δεσμευτεί να κρατήσει τον υποψήφιο του Τραμπ για να αντικαταστήσει τον Πάουελ, τον πρώην διοικητή της Fed, Κέβιν Γουόρς, εφόσον η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης παραμένει ανοιχτή.

«Τελικά, ο καθένας από εμάς θα θέλει να κοιτάξει πίσω στην πορεία της ζωής του και να ξέρει ότι κάναμε αυτό που ήταν σωστό», είπε ο Πάουελ. «Όπως έδειξε ο Πολ Βόλκερ σε όλη την καριέρα του, στο τέλος, η ακεραιότητά μας είναι το μόνο που έχουμε».

Πηγή: ΟΤ