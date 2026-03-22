Ινδία: Καταργεί από Δευτέρα τα ανώτατα όρια στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού

Την απόφαση να άρει τα προσωρινά ανώτατα όρια τιμών που είχε επιβάλει στα αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού από τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το Σάββατο το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας στην Ινδία.

Από την ερχόμενη εβδομάδα, οι αεροπορικές εταιρείες της Ινδίας θα μπορούν πλέον να μετακυλήσουν στους επιβάτες τα δραματικά αυξημένα λειτουργικά τους έξοδα

Τα ανώτατα όρια είχαν εισαχθεί τον Δεκέμβριο, μετά από μια σειρά μαζικών ακυρώσεων από την IndiGo, ηγέτιδα εταιρεία της αγοράς, που οδήγησαν σε απότομη αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων σε άλλες αεροπορικές εταιρείες.

Από την ερχόμενη εβδομάδα, οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν πλέον να μετακυλήσουν στους επιβάτες τα δραματικά αυξημένα λειτουργικά τους έξοδα. Το ανώτατο όριο των 18.000 ρουπίων για τα εισιτήρια εσωτερικών πτήσεων (εκτός από το UDF, τα τέλη ασφάλειας επιβατών και τους φόρους), το οποίο είχε επιβληθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2025 κατά τη διάρκεια της κρίσης της IndiGo, θα αρθεί από τη Δευτέρα (23 Μαρτίου).

Ενώ η εντολή του υπουργείου Αεροπορίας για την κατάργηση των ανώτατων ορίων τιμών αναφέρει ότι «η υπερβολική ή αδικαιολόγητη αύξηση των τιμών κατά περιόδους αιχμής της ζήτησης, διαταραχών ή έκτακτων αναγκών θα αντιμετωπίζεται σοβαρά» και ότι τα ανώτατα όρια τιμών ή άλλες παρεμβάσεις μπορούν να επανεισαχθούν «εάν απαιτείται για το δημόσιο συμφέρον», οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη κρίση τους από την εποχή του Covid πριν από έξι χρόνια. Τα έξοδά τους σε δολάρια έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, με τη ρουπία να κατακρημνίζεται καθημερινά σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ενώ η μελλοντική τιμολόγηση των αεροπορικών καυσίμων (ATF) παραμένει μεγάλο πρόβλημα.

Στα ύψη οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων

Οι τιμές των διεθνών αεροπορικών εισιτηρίων είναι ήδη πολύ υψηλές από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, καθώς η μεταφορική ικανότητα των αεροπορικών εταιρειών από και προς τη Δύση έχει μειωθεί και οι τρεις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου εκτελούν ελάχιστες πτήσεις.

Δεδομένου ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν λάβει καμία φορολογική ελάφρυνση όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα αεροσκαφών (από την κεντρική κυβέρνηση) ή τον ΦΠΑ (σε ορισμένες περιοχές όπως το Δελχί και η Βομβάη), ζήτησαν κατηγορηματικά από την κυβέρνηση να θέσει ανώτατο όριο στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα τεθεί αντίστοιχο ανώτατο όριο και στα έξοδά τους.

Ενώ η IndiGo και ο όμιλος Air India της Tata Sons διαθέτουν σημαντικά οικονομικά αποθέματα, οι περισσότερες από τις άλλες ινδικές αεροπορικές εταιρείες αγωνίζονται να επιβιώσουν.

Δεδομένου ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί καμία φορολογική ελάφρυνση όσον αφορά τις τιμές του αεροπορικού καυσίμου (ATF), το υπουργείο Αεροπορίας κατάργησε τα ανώτατα όρια τιμών, ζητώντας παράλληλα από τις αεροπορικές εταιρείες να «εφαρμόσουν τιμολογιακή πειθαρχία και να ενεργούν υπεύθυνα». Με το πρόγραμμα πτήσεων της IndiGo να έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως και «με την αποκατάσταση της χωρητικότητας και την ομαλοποίηση των λειτουργιών σε ολόκληρο τον τομέα, αποφασίστηκε ότι το ανώτατο όριο τιμών θα καταργηθεί με ισχύ από τις 23 Μαρτίου 2026… Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι τιμές παραμένουν λογικές, διαφανείς και ανάλογες με τις συνθήκες της αγοράς, και ότι τα συμφέροντα των επιβατών δεν επηρεάζονται αρνητικά».

Πηγή: ΟΤ