newspaper
Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.03.2026 | 17:44
Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ινδία: Καταργεί από Δευτέρα τα ανώτατα όρια στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού
Διεθνής Οικονομία 22 Μαρτίου 2026, 06:00

Η ρουπία στην Ινδία κατακρημνίζεται καθημερινά σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Spotlight

Την απόφαση να άρει τα προσωρινά ανώτατα όρια τιμών που είχε επιβάλει στα αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού από τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το Σάββατο το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας στην Ινδία.

Από την ερχόμενη εβδομάδα, οι αεροπορικές εταιρείες της Ινδίας θα μπορούν πλέον να μετακυλήσουν στους επιβάτες τα δραματικά αυξημένα λειτουργικά τους έξοδα

Τα ανώτατα όρια είχαν εισαχθεί τον Δεκέμβριο, μετά από μια σειρά μαζικών ακυρώσεων από την IndiGo, ηγέτιδα εταιρεία της αγοράς, που οδήγησαν σε απότομη αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων σε άλλες αεροπορικές εταιρείες.

Από την ερχόμενη εβδομάδα, οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν πλέον να μετακυλήσουν στους επιβάτες τα δραματικά αυξημένα λειτουργικά τους έξοδα. Το ανώτατο όριο των 18.000 ρουπίων για τα εισιτήρια εσωτερικών πτήσεων (εκτός από το UDF, τα τέλη ασφάλειας επιβατών και τους φόρους), το οποίο είχε επιβληθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2025 κατά τη διάρκεια της κρίσης της IndiGo, θα αρθεί από τη Δευτέρα (23 Μαρτίου).

Ενώ η εντολή του υπουργείου Αεροπορίας για την κατάργηση των ανώτατων ορίων τιμών αναφέρει ότι «η υπερβολική ή αδικαιολόγητη αύξηση των τιμών κατά περιόδους αιχμής της ζήτησης, διαταραχών ή έκτακτων αναγκών θα αντιμετωπίζεται σοβαρά» και ότι τα ανώτατα όρια τιμών ή άλλες παρεμβάσεις μπορούν να επανεισαχθούν «εάν απαιτείται για το δημόσιο συμφέρον», οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη κρίση τους από την εποχή του Covid πριν από έξι χρόνια. Τα έξοδά τους σε δολάρια έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, με τη ρουπία να κατακρημνίζεται καθημερινά σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ενώ η μελλοντική τιμολόγηση των αεροπορικών καυσίμων (ATF) παραμένει μεγάλο πρόβλημα.

Στα ύψη οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων

Οι τιμές των διεθνών αεροπορικών εισιτηρίων είναι ήδη πολύ υψηλές από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, καθώς η μεταφορική ικανότητα των αεροπορικών εταιρειών από και προς τη Δύση έχει μειωθεί και οι τρεις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου εκτελούν ελάχιστες πτήσεις.

Δεδομένου ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν λάβει καμία φορολογική ελάφρυνση όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα αεροσκαφών (από την κεντρική κυβέρνηση) ή τον ΦΠΑ (σε ορισμένες περιοχές όπως το Δελχί και η Βομβάη), ζήτησαν κατηγορηματικά από την κυβέρνηση να θέσει ανώτατο όριο στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα τεθεί αντίστοιχο ανώτατο όριο και στα έξοδά τους.

Ενώ η IndiGo και ο όμιλος Air India της Tata Sons διαθέτουν σημαντικά οικονομικά αποθέματα, οι περισσότερες από τις άλλες ινδικές αεροπορικές εταιρείες αγωνίζονται να επιβιώσουν.

Δεδομένου ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί καμία φορολογική ελάφρυνση όσον αφορά τις τιμές του αεροπορικού καυσίμου (ATF), το υπουργείο Αεροπορίας κατάργησε τα ανώτατα όρια τιμών, ζητώντας παράλληλα από τις αεροπορικές εταιρείες να «εφαρμόσουν τιμολογιακή πειθαρχία και να ενεργούν υπεύθυνα». Με το πρόγραμμα πτήσεων της IndiGo να έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως και «με την αποκατάσταση της χωρητικότητας και την ομαλοποίηση των λειτουργιών σε ολόκληρο τον τομέα, αποφασίστηκε ότι το ανώτατο όριο τιμών θα καταργηθεί με ισχύ από τις 23 Μαρτίου 2026… Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι τιμές παραμένουν λογικές, διαφανείς και ανάλογες με τις συνθήκες της αγοράς, και ότι τα συμφέροντα των επιβατών δεν επηρεάζονται αρνητικά».

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Μέση Ανατολή: Οι κερδισμένες και οι χαμένες χώρες του πολέμου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Οι τιμές δε λένε την πραγματική ιστορία – Γιατί είναι πιο ακριβό στην αντλία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικές επενδύσεις 21.03.26

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Νατάσα Ρουγγέρη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Διεθνής Οικονομία 21.03.26

Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Σύνταξη
CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Οι μετοχές κατέρρευσαν στην Ευρώπη και την Ασία όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν υψηλότερα νωρίς την Πέμπτη. Οι αμερικανικές μετοχές αντιμετώπισαν τις απότομες απώλειες.

Σύνταξη
Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση
Σύνοδος κορυφής 20.03.26

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Σύνταξη
Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
Διεθνής Οικονομία 20.03.26

Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Σύνταξη
Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Γιάννης Αγουρίδης
Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Τζούλη Καλημέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τι λένε οι αναλυτές για την επίθεση του Ιράν στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία
Κόσμος 22.03.26

Η εκτόξευση των πυραύλων κατά του Ντιέγκο Γκαρσία δεν έχει στρατιωτική αξία, αλλά αποτελεί επίδειξη ισχύος του Ιράν και προπάντων δείχνει την μεταβολή της ισορροπίας δυνάμεων στην εξουσία της Τεχεράνης

Σύνταξη
Ο Τραμπ έδωσε διορία στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή θα χτυπήσει εργοστάσια παραγωγής ενέργειας
48 ώρες 22.03.26

Με μια ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε διορία 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά το Ιράν απάντησε με απειλές εναντίον των χωρών του Κόλπου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν υποστηρίζει ότι «καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής» – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας λέει ο Νετανιάχου
Ντίμονα - Αράντ 22.03.26

Το Ιράν κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και να παραδοθεί, μετά τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στις πιο ευαίσθητες περιοχές του Ισραήλ.

Σύνταξη
Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

H Λιντς που παλεύει για τη σωτηρία της πήρε βαθμό με 0-0 από τη Μπρέντφορντ που έχασε κι άλλο έδαφος για την Ευρώπη. Εντυπωσιακή η Έβερτον, συνέτριψε με 3-0 την Τσέλσι και «βλέπει» ακόμη και «4άδα».

Σύνταξη
Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ο χρυσός στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν Αρμάντ Ντουπλάντις μίλησε με κολακευτικά λόγια τον ασημένιο και πολύ καλό του φίλο του Εμμανουήλ Καραλή μετά την ολοκλήρωση του τελικού.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για έκτακτες εκλογές» – Ισχνή καταγραφή για το κείμενο Πολάκη
Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή η εισήγηση του προέδρου, καταψηφίστηκε το κείμενο με τις 35 υπογραφές της ομάδας Πολάκη.

Σωτήρης Μπολάκης
Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός με ανάρτησή του απένειμε εύσημα στον αθλητή του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Σύνταξη
Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναφέρθηκε στην επιτυχία της κατάκτησης του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο κλειστού του Τορούν, αποθέωσε το τιμ του και τόνισε ότι στόχος του είναι το Παγκόσμιο ρεκόρ.

Σύνταξη
Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές
«Ανσάρ Αλλάχ» 21.03.26

Πηγές που μίλησαν στην ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan, κάνουν λόγο πως οι Χούθι δέχονται μεγάλες πιέσεις από Ιράν και Χεζμπολάχ και μπορεί να μπουν στον πόλεμο μετά το τέλος της γιορτής Έιντ

Σύνταξη
Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ξανά σπουδαίος κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Δείτε τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο εξαιρετικός αθλητής του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου
Επικαιρότητα 21.03.26

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αγνοεί τη Λέσβο και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Δεν μπορεί να τους αφήνει στο έλεος της κατάστασης».

Σύνταξη
O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα
Πυρηνικές εγκαταστάσεις 21.03.26

Το χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και του Ιράν στην Ντιμόνα, δεν είχαν ως αποτέλεσμα το εφιαλτικό σενάριο της διαρροής ραδιενέργειας, όμως ο ΔΟΑΕ συνιστά αυτοσυγκράτηση.

Σύνταξη
Τεράστιος Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ο αθλητής του Ολυμπιακού Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν με 6,05μ., μετά από σπουδαίο αγώνα. Πρώτος ο Ντουπλάντις με 6.25μ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου;
Επικαιρότητα 21.03.26

Όπως καταγγέλλει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής – αντιιμπεριαλιστικής παρέμβασης στο Αμερικανικό προξενείο

Σύνταξη
Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»
Κόσμος 21.03.26

Η G7 δηλώνει έτοιμη να αναλάβει δράση για την «προστασία του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, υποστηρίζει την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο