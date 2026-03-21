Η στιγμή που ένας οδηγός παρασύρει δύο ποδηλάτες σε κεντρικό δρόμο στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός και τον τραυματισμό τεσσάρων άλλων, καταγράφηκε σε ένα σοκαριστικό βίντεο.

Ο 49χρονος οδηγός ενός κόκκινου ΙΧ φαίνεται σε βίντεο να παρασύρει δύο ποδηλάτες με τους πεζούς να τρέχουν πανικόβλητοι να προστατευτούν.

Here’s video of the deadly crash that killed a delivery cyclist and injured four others. https://t.co/C9t20wgEo2 pic.twitter.com/jUk4ErmQ2u — Streetsblog New York City (@StreetsblogNYC) March 20, 2026

Για το θανατηφόρο αυτό τροχαίο ευθύνεται ο 49χρονος Κέβιν Κρόσμπι από το Μπρονξ που κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 49χρονος σύμφωνα με πληροφορίες από τη New York Post, — ο οποίος φέρεται να «συνέχιζε να πατάει το γκάζι» ακόμα και αφού είχε σκοτώσει θύματα κοντά στην West 125th Street και τη Frederick Douglass Boulevard — έχει 19 συλλήψεις στο μητρώο του, συμπεριλαμβανομένης μίας για επιθετική επίθεση με όχημα τον Ιούνιο του 2020.

Συγκρούστηκε με πολλά άλλα οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός φορτηγού με ρυμουλκούμενο, πριν τελικά σταματήσει, σύμφωνα με μάρτυρες και αστυνομικούς.

«Είδα δύο άντρες ξαπλωμένους εκεί, δεν μπορούσαν να κινηθούν, με το πρόσωπο προς τα κάτω, αυτοί ήταν οι δύο άνθρωποι που χτυπήθηκαν με τις μοτοσικλέτες τους και παρασύρθηκαν από το αυτοκίνητο», είπε ένας μάρτυρας.

Οι τραυματίες ποδηλάτες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση και ο 28χρονος ποδηλάτης αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.