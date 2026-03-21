Τιτανομαχία Καραλή – Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου

Μια ακόμη μεγάλη ώρα έφτασε για τον Εμμανουήλ Καραλή! Ο Έλληνας πρωταθλητής, το απόγευμα του Σαββάτου (21/3, 19:25) συμμετέχει στον τελικό του άλματος επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου του Τορούν της Πολωνίας, με στόχο την υπέρβαση και τη νίκη επί του εν ενεργεία θρύλου του αγωνίσματος, Αρμάντ Ντουπλάντις.

Λόγω των τεράστιων επιδόσεων των δύο μεγάλων αυτών αθλητών άλλωστε, ο τελικός του επί κοντώ θεωρείται -δικαίως- και ένα από τα highlights της διοργάνωσης. Από τη μία ο Αρμάντ Ντουπλάντις των 15 παγκοσμίων ρεκόρ (σ.σ. 6,31μ το τελευταίο) και από την άλλη ο δικός μας «Μανόλο». Ο Εμμαουήλ Καραλής διέλυσε πρόσφατα το πανελλήνιο ρεκόρ με επίδοση στα 6,17 και δικαίως συγκαταλέγεται πια στους κορυφαίους όλων των εποχών.

Βεβαίως, ο τελικός δεν είναι υπόθεση των δύο, αφού από τους 12 αθλητές που συμμετέχουν, οι πέντε έχουν άλμα πάνω από τα 6 μέτρα φέτος και ο ανταγωνισμός αναμένεται τεράστιος. Για τον Ντουπλάντις, τα πράγματα είναι πολύ απλά: οτιδήποτε εκτός από το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο κλειστού στίβου θα είναι μάλλον αποτυχία, ενώ για τον δε Καραλή, ο λογικός στόχος είναι το βάθρο κατ’ αρχάς, αλλά φυσικά στο μυαλό του συγκεκριμένου αθλητή δεν μπορεί να βρίσκεται τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από την κορυφή! Αν πάντως πάρει ένα μετάλλιο και στην Πολωνία, θα είναι το έβδομο που θα προσθέσει στη συλλογή του σε μεγάλες διοργανώσεις μετά το 2023.

Οι 12 φιναλίστ και οι φετινές επιδόσεις τους:

1. Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6.31μ.

2. Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6.17μ.

3. Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) 6.01μ.

4. Σόντρε Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 6.06μ.

5. Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 6.00μ.

6. Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5.85μ.

7. Σίμεν Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 5.80μ.

8. Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) 5.90μ.

9. Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5.80μ.

10. Νταβίντ Χόλι (Τσεχία) 5.76μ.

11. Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.85μ.

12. Έρνεστ Ομπιένα (Φιλιππίνες) 5.78μ.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (21/03):

Πρωί 11:00 ΕΡΤ2

11.05 60 μ. εμπ. 7αθλο

11.20 60 μ. εμπ. (Α) πρ. Ρούμτσιος

12.05 60 μ. (Γ) πρ. Σπανουδάκη

12.10 Επί κοντώ 7αθλου

13.00 4Χ400 μ. μεικτή Τελικός

13.15 Ύψος (Α) Τελικός Μέρλος

13.22 800 μ. (Γ) Ημιτελικός

14.08 800 μ. (Α) Ημιτελικός

Απόγευμα 19:15 ΕΡΤ 1

19.25 Επί κοντώ (Α) Τελικός Καραλής

19.34 400 μ. (Α) Τελικός

19.52 1.000 μ. 7αθλου

20.04 3.000 μ. (Γ) Τελικός

20.22 3.000 μ. (Α) Τελικός

20.38 Τριπλούν (Γ) Τελικός

20.48 60 μ. (Α) Ημιτελικός

21.14 60 μ. (Γ) Ημιτελικός

21.40 400 μ. (Γ) Τελικός

22.02 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός

22.20 60 μ. (Γ) Τελικός