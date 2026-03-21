Απίθανο γκολ στην Κροατία μέσω… λακούβας (vid)
Γκολ που θυμίζει… τοπικό πρωτάθλημα μπήκε στην Κροατία, με τη μπάλα να νικά τον τερματοφύλακα έχοντας... εκτοξευθεί στα δίχτυα του από μια λακούβα!
Αν έχεις τύχη διάβαινε, λέει γνωστή λαϊκή παροιμία και αυτό έκανε παίκτης της Ίστρια σε αγώνα στην Κροατία.
Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι της Ίστρια με τη Βάραζντιν, το σκορ ήταν 1-1 και ο Γιόσιπ Ραντόσεβιτς επιχείρησε ένα σουτ με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα.
Ωστόσο, το γκολ δεν θα έπρεπε να το χρεωθεί ο ίδιος στο 100%, αφού η μπάλα δέχτηκε βοήθεια από το… χορτάρι, στην πορεία της προς το τέρμα και συγκεκριμένα από μια λακούβα!
Αποτέλεσμα; Η μπάλα άλλαξε απρόβλεπτα κατεύθυνση και κατέληξε στα δίχτυα…
Δείτε το γκολ που μπήκε στην Κροατία
🇭🇷 This goal was scored in the Croatian League. The bad state of the pitch helped deflect the ball over the goalkeeper 😳🤯
Was it the player who scored the goal or the pitch?
— FCBGavi (@tculer4) March 20, 2026
- Απίθανο γκολ στην Κροατία μέσω… λακούβας (vid)
