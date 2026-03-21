Απίθανο γκολ στην Κροατία μέσω… λακούβας (vid)

Αν έχεις τύχη διάβαινε, λέει γνωστή λαϊκή παροιμία και αυτό έκανε παίκτης της Ίστρια σε αγώνα στην Κροατία.

Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι της Ίστρια με τη Βάραζντιν, το σκορ ήταν 1-1 και ο Γιόσιπ Ραντόσεβιτς επιχείρησε ένα σουτ με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα.

Ωστόσο, το γκολ δεν θα έπρεπε να το χρεωθεί ο ίδιος στο 100%, αφού η μπάλα δέχτηκε βοήθεια από το… χορτάρι, στην πορεία της προς το τέρμα και συγκεκριμένα από μια λακούβα!

Αποτέλεσμα; Η μπάλα άλλαξε απρόβλεπτα κατεύθυνση και κατέληξε στα δίχτυα…

Δείτε το γκολ που μπήκε στην Κροατία