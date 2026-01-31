Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)

Η Ροσάριο Σεντράλ πέτυχε την πρώτη της νίκη στο νέο πρωτάθλημα Αργεντινής που ξεκίνησε, έχοντας σαν πρωταγωνιστή τον σπουδαίο Άνχελ Ντι Μαρία.

Μετά την ήττα από τη Μπελγκράνο με 2-1 στην πρεμιέρα, αυτή τη φορά νίκησε με το ίδιο σκορ την Ρασίνγκ για τη 2η αγωνιστική και ο 37χρονος πια μεσοεπιθετικός με τη μυθική καριέρα στην Ευρώπη σε Μπενφίκα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Παρί Σεν Ζερμέν και Γιουβέντους, ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά για την ομάδα της πόλης όπου γεννήθηκε και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Ο πρώτος σε ασίστ Αργεντινός στην ιστορία του Champions League με 41 (και συνολικά πρώτος μαζί με τον Ρονάλντο) πάνω και από τον Λιονέλ Μέσι (40), ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο ματς, με ένα γκολ από αυτά που έβαζε για χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης, πήρε τη μπάλα λίγο έξω από την περιοχή, απέφυγε εντυπωσιακά τον προσωπικό του αντίπαλο και με μια κλασική «trivela», δηλαδή το χτύπημα με το εξωτερικό του ποδιού, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, για να αποθεωθεί από κοινό και συμπαίκτες.

Στην επιστροφή του στο Ροσάριο και την Σεντράλ, ο Ντι Μαρία έχει ήδη καταγράψει 18 συμμετοχές, με 9 γκολ και 3 ασίστ, ενώ ήδη φέτος έχει δύο σε ισάριθμους αγώνες.

Δείτε το απίθανο γκολ του Ντι Μαρία: