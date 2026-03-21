Μαρούσι – Μύκονος Betsson 94-103: Νίκη παραμονής με… κατοστάρα οι Μυκονιάτες (vid)
Νίκη διπλής σημασίας πέτυχε η Μύκονος Betsson μέσα στο Μαρούσι με 103-94, κάνοντας σπουδαίο βήμα για την παραμονή της. Σε δύσκολη θέση πλέον οι Αμαρουσιώτες.
Ένα ματς με σκορ… ΝΒΑ διεξήχθη στο κλειστό του «Αγίου Θωμά», με τη Μύκονο Betsson να παίρνει πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στο Μαρούσι επικρατώντας 103-94, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Έτσι οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στο 7-12 και τη 10η θέση, ενώ οι γηπεδούχοι έπεσαν στο 4-16 και τη 12η.
Το Μαρούσι ήταν εκείνο που άρχισε καλύτερα τον αγώνα και διατηρούσε ένα προβάδισμα, το οποίο διατήρησε μέχρι το ημίχρονο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο +6 (52-46). Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν και το πιο κομβικό, αφού η Μύκονος Betsson έτρεξε ένα επιμέρους 31-16 και πέρασε μπροστά. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου κράτησε τα ηνία και στην τέταρτη περίοδο, φτάνοντας έτσι στη νίκη.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ταϊρί Άπλμπαϊ με 24 πόντους και 10 ασίστ, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Κέντρικ Ρέι με 22 και Μάιλς Χέσον με 20 πόντους. Στην αντίπερα όχθη, Τζόρνταν Κινγκ και Τζόρνταν Γουόκερ μέτρησαν από 19 πόντους έκαστος.
Τα δεκάλεπτα: 29-19, 52-46, 68-77, 94-103.
Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Πάπας 9 (3/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουόκερ 19 (4/4 δίποντα, 8/9 βολές, 4 ασίστ), Σάλας 13 (5/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 11 (3/5 δίποντα,), ΝτεΣόουζα 8 (3/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Καρακώστας, Ρέινολντς 9 (1/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χατζηδάκης, Κινγκ 19 (3/9 τρίποντα, 4 ριμπαόυντ, 5 ασίστ), Γουίλιαμς 4 (4 ριμπάουντ), Κουζέλογλου 2
Μύκονος Betsson (Ζιάγκος): Άπλμπι 24 (2/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 10 ασίστ), Μουρ 6 (2/3 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Ρέι 22 (3/9 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σιδηροηλίας, Χέσον 20 (4/8 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Καβαδάς 3, Γερομιχαλός, Ερμίδης, Σκουλίδας, Μάντζαρης 1, Μπριγκς 11 (4/4 δίποντα), Κάναντι 16 (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ)
