Άρης Betsson – Καρδίτσα 78-55: Επιβλητικός με Αντετοκούνμπο, Νουά και πλέον βλέπει «4άδα» (vid)
Έκτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε Άρης Betsson που επικράτησε άνετα με 78-55 της Καρδίτσας και πλέον έχει κάθε λόγο να «κοιτάει» την πρώτη 4άδα της Basket League.
Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται ο Άρης Betsson που επικράτησε εύκολα με 78-55 της Καρδίτσας στο «Αλεξάνδρειο» για την 22η αγωνιστική της GBL, πανηγυρίζοντας την έκτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα. Στο 11-7 πλέον οι «κιτρινόμαυροι» που… βλέπουν τετράδα, στο 5-15 έπεσαν οι φιλοξενούμενοι που παραμένουν στην τελευταία θέση.
Κορυφαίος για τους νικητές, που έπαιξαν χωρίς Πουλιανίτη και Τζόουνς, ήταν ο Νουά με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ ενώ 11 πόντους είχε ο Χάρελ και από 10 οι Μήτρου-Λονγκ και Αντετοκούνμπο. Για την Καρδίτσα δεν υπήρξε διψήφιος παίκτης, με τον Δίπλαρο να είναι πρώτος σκόρερ με 9 πόντους σε ένα πολύ κακό απόγευμα των Θεσσαλών.
Ανταγωνιστικό στο παιχνίδι στην εκκίνησή του, με τις ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα στο σκορ (3-0, 5-7, 7-7). Στο 4’, με τον Μπράντον Τζέφερσον να βάζει την μπάλα στο καλάθι, η Καρδίτσα προηγήθηκε με 7-9.
Ο Άρης, βελτιώνοντας την άμυνά του, κυριαρχώντας στη ρακέτα (29-16 τα ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο) και με επιθετικούς μοχλούς τους Χαρέλ, Μήτρου-Λονγκ, Φόρεστερ, Κουλμπόκα, «απάντησε» με σερί 9-0 και έγινε ‘αφεντικό’ στο παρκέ στο 7’ με +7 (16-9). Διαφορά την οποία στο 13’ έστειλε στο +10 (29-19) και με τον Νουά να μπαίνει στην εξίσωση, δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος, στο +17 (45-28).
Στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου οι «κιτρινόμαυροι» απέκτησαν «αέρα» 23 πόντων (57-34), με τους Θεσσαλούς να δείχνουν ανήμποροι να αντιδράσουν στο ματς. Ελάχιστα αργότερα ο Άρης βρέθηκε στο +28 (62-34) και τελείωσε, ουσιαστικά, με τη μάχη.
Στο 35’, με επιμέρους 4-15, βρίσκοντας λύσεις από τα 6.75 με τον Καμπερίδη, η Καρδίτσα μείωσε στους 17 πόντους (66-49), η προσπάθειά της, όμως, έμεινε εκεί.
Τα δεκάλεπτα: 20-17, 29-16, 64-36, 78-55
- Άρης Betsson – Καρδίτσα 78-55: Επιβλητικός με Αντετοκούνμπο, Νουά και πλέον βλέπει «4άδα» (vid)
