Γάσπαρης: «Μετάνιωσα για όσα είπα για τον Μάκη Δενδρινό, πρόσφερε πολλά σε Πανιώνιο κι ελληνικό μπάσκετ» (vid)

Μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε ο Γιώργος Γάσπαρης παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Ιστορίες για αγρίους». Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε εκτενώς στο πέρασμά του από τον Πανιώνιο (1975-1992) και Άρη (1992-1994), τους τίτλους που κατέκτησε αλλά και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε σε «κυανέρυθρους» και «κιτρινόμαυρους».

Ο Γιώργος Γάσπαρης κυρίως όμως θέλησε να πει μια συγγνώμη από καρδιάς για όσα είχε πει πριν μερικά χρονιά σε μία άλλη συνέντευξή του για τον άλλοτε προπονητή του Μάκη Δενδρινό. Μιλώντας στον Βασίλη Σκουντή είχε αναφερθεί στις τεταμένες σχέσεις που είχαν οι δύο άνδρες και το γεγονός ότι δεν είχε τύχει της καλύτερης συμπεριφοράς από τον πλέον εκλιπόντα τεχνικό.

«Είχα δώσει μια συνέντευξη στον Βασίλη Σακουντή στο Pick n’ Roll, την οποία την… σκυλομετάνιωσα γιατί είπα κάποιος προσωπικά μου βιώματα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ζει. Μιλάω για τον Μάκη Δενδρινό, ο οποίος πρόσφερε πάρα πολλά, όχι μόνο στον Πανιώνιο, αλλά σε ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ. Και μένα μου έμαθε μπάσκετ, μαζί του έμαθα μπάσκετ Είχαμε μια κόντρα πάντα. Όχι ότι κι εγώ ήμουν το καλύτερο παιδί. Ο Στιβ Γιατζόγλου όταν με έζησε σαν παίκτη στον Άρη μου είχε πει το εξής: «Μου λέει Γιωργάρα, το καλύτερο παιδί είσαι. Αλλά εγώ καταλαβαίνω. Το πιο ήσυχο σκυλί του κόσμου, κάποια μέρα αν το βαράς κάποια στιγμή θα γυρίσει να σε δαγκώσει «. ‘Ηταν τεράστια αστοχία που μίλησε για τον τεράστιο Μάκη Δενδρινό και ζήτησα και συγγνώμη δημόσια, δεν έχω πρόβλημα. Ήταν μια προσωπική μου στιγμή, λάθος τάιμινγκ», είπε ο Γάσπαρης.

Από εκεί και πέρα ο 61χρονος πλέον πρώην καλαθοσφαιριστής αναφέρθηκε και στο… επεισοδιακό πέρασμά του από τον Άρη. Και λέμε επεισοδιακό καθώς ο ερχομός του συνέπεσε με την αποχώρηση του Νίκου Γκάλη από τον «Αυτοκράτορα», με αποτέλεσμα οι οργανωμένοι οπαδοί να μην δουν με καλό μάτι τη μεταγραφή του από τον τότε πρόεδρο Θεόφιλο Μητρούδη επειδή τον έφερνε ως «αντι-Γκάλη».

Γενικότερα από το πέρασμά του από τους κιτρινόμαυρους αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που υπήρξαν μετά από λίγο καιρό, αλλά και την αντιμετώπιση που είχε από τον προπονητή Βλάντο Τζούροβιτς τη δεύτερη σεζόν όπου τον είχε θέσει στο περιθώριο προτιμώντας να φέρει στη θέση του συμπατριώτες του Γιουγκοσλάβους όπως ο Ραντούλοβιτς.

Ακόμη κι έτσι όμως ο Γιώργος Γάσπαρης τόνισε την αγάπη και την εκτίμηση που έχει μέχρι σήμερα για τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας τις καλές αναμνήσεις και ξεχωρίζοντας φυσικά το Ευρωπαϊκό τρόπαιο στο Τορίνο το 1993.

