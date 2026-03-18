Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γάσπαρης: «Μετάνιωσα για όσα είπα για τον Μάκη Δενδρινό, πρόσφερε πολλά σε Πανιώνιο κι ελληνικό μπάσκετ» (vid)
Μπάσκετ 18 Μαρτίου 2026, 17:07

Γάσπαρης: «Μετάνιωσα για όσα είπα για τον Μάκη Δενδρινό, πρόσφερε πολλά σε Πανιώνιο κι ελληνικό μπάσκετ» (vid)

Ο άλλοτε γκαρντ του Πανιωνίου, του Άρη Γιώργος Γάσπαρης μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή και αναφέρθηκε σε πολλά γεγονότα και ιστορίες που ξεχώρισαν.

Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Spotlight

Μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε ο Γιώργος Γάσπαρης παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Ιστορίες για αγρίους».  Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε εκτενώς στο πέρασμά του από τον Πανιώνιο (1975-1992) και Άρη (1992-1994), τους τίτλους που κατέκτησε αλλά και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε σε «κυανέρυθρους» και «κιτρινόμαυρους».

Ο Γιώργος Γάσπαρης κυρίως όμως θέλησε να πει μια συγγνώμη από καρδιάς για όσα είχε πει πριν μερικά χρονιά σε μία άλλη συνέντευξή του για τον άλλοτε προπονητή του Μάκη Δενδρινό. Μιλώντας στον Βασίλη Σκουντή είχε αναφερθεί στις τεταμένες σχέσεις που είχαν οι δύο άνδρες και το γεγονός ότι δεν είχε τύχει της καλύτερης συμπεριφοράς από τον πλέον εκλιπόντα τεχνικό.

«Είχα δώσει μια  συνέντευξη στον Βασίλη Σακουντή στο Pick n’ Roll, την οποία  την… σκυλομετάνιωσα γιατί είπα κάποιος προσωπικά μου βιώματα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ζει. Μιλάω για τον Μάκη Δενδρινό, ο οποίος πρόσφερε πάρα πολλά, όχι μόνο στον Πανιώνιο, αλλά σε ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ. Και μένα μου έμαθε μπάσκετ, μαζί του έμαθα μπάσκετ Είχαμε μια κόντρα πάντα. Όχι ότι κι εγώ ήμουν το καλύτερο παιδί. Ο Στιβ Γιατζόγλου όταν με έζησε σαν παίκτη στον Άρη μου είχε πει το εξής: «Μου λέει Γιωργάρα, το καλύτερο παιδί είσαι. Αλλά εγώ καταλαβαίνω. Το πιο ήσυχο σκυλί του κόσμου, κάποια μέρα αν το βαράς κάποια στιγμή θα γυρίσει να σε δαγκώσει «. ‘Ηταν τεράστια αστοχία που μίλησε για τον τεράστιο Μάκη Δενδρινό και ζήτησα και συγγνώμη δημόσια, δεν έχω πρόβλημα. Ήταν μια προσωπική μου στιγμή, λάθος τάιμινγκ», είπε ο Γάσπαρης.

Από εκεί  και πέρα ο 61χρονος πλέον πρώην καλαθοσφαιριστής αναφέρθηκε και στο… επεισοδιακό πέρασμά του από τον Άρη. Και λέμε επεισοδιακό καθώς ο ερχομός του συνέπεσε με την αποχώρηση του Νίκου Γκάλη από τον «Αυτοκράτορα», με αποτέλεσμα οι οργανωμένοι οπαδοί να μην δουν με καλό μάτι τη μεταγραφή του από τον τότε πρόεδρο Θεόφιλο Μητρούδη επειδή τον έφερνε ως «αντι-Γκάλη».

Γενικότερα από το πέρασμά του από τους κιτρινόμαυρους αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που υπήρξαν μετά από λίγο  καιρό, αλλά και την αντιμετώπιση που είχε από τον προπονητή Βλάντο Τζούροβιτς τη δεύτερη σεζόν όπου τον είχε θέσει στο περιθώριο προτιμώντας να φέρει στη θέση του συμπατριώτες του Γιουγκοσλάβους όπως ο  Ραντούλοβιτς.

Ακόμη κι έτσι όμως ο Γιώργος Γάσπαρης τόνισε την αγάπη και την εκτίμηση που έχει μέχρι σήμερα για τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας τις καλές αναμνήσεις και ξεχωρίζοντας φυσικά το Ευρωπαϊκό τρόπαιο στο Τορίνο το 1993.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη τη συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Γάσπαρης

YouTube thumbnail

Headlines:
Commodities
Πετρέλαιο – Φυσικό Αέριο: Φωτιά στις τιμές καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση

Πετρέλαιο – Φυσικό Αέριο: Φωτιά στις τιμές καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Κόσμος
Φρουροί της Επανάστασης: Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ θα γίνουν στάχτη

Φρουροί της Επανάστασης: Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ θα γίνουν στάχτη

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Europa League 18.03.26

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φερεντσβάρος για τη φάση των «16» του Euriopa League.

Σύνταξη
Μπάσκετ 18.03.26

Γάσπαρης: «Μετάνιωσα για όσα είπα για τον Μάκη Δενδρινό, πρόσφερε πολλά σε Πανιώνιο κι ελληνικό μπάσκετ» (vid)

Ο άλλοτε γκαρντ του Πανιωνίου, του Άρη Γιώργος Γάσπαρης μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή και αναφέρθηκε σε πολλά γεγονότα και ιστορίες που ξεχώρισαν.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος
Europa League 18.03.26

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φερεντσβάρος για τη φάση των «16» του Euriopa League.

Σύνταξη
Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)
Champions League 18.03.26

Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι με δύο νίκες στη φάση των «16» του Champions League και οι οπαδοί της Βασίλισσας που ταξίδεψαν για τη ρεβάνς είχαν διάθεση για καζούρα στον Πεπ Γκουαρντιόλα…

Σύνταξη
Συγκίνησε μιλώντας στον πατέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ: «Ίσως τελείωσε η καριέρα μου…» (vid)
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Συγκίνησε μιλώντας στον πατέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ: «Ίσως τελείωσε η καριέρα μου…» (vid)

Μιλώντας στον πατέρα του Πέτερ, σε ζωντανή μετάδοση, ο Κάσπερ Σμάιχελ αποκάλυψε ότι δεν αποκλείεται να έχει τελειώσει η ποδοσφαιρική καριέρα του, αφού θα χρειαστεί δύο χειρουργεία στον ώμο…

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…
Euroleague 18.03.26

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρμπαχτσε έχει μπει στο παιχνίδι της κορυφής στη regular season - Τι χρειάζεται και πώς μπορεί να ξεπεράσει τους Τούρκους - Όλα τα δεδομένα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο κανονισμός που… στέρησε το Κόπα Άφρικα από τη Σενεγάλη
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Ο κανονισμός που… στέρησε το Κόπα Άφρικα από τη Σενεγάλη

Δύο άρθρα του κανονισμού του Κόπα Άφρικα ήταν αυτά που επικαλέστηκε η CAF για να αλλάξει το αποτέλεσμα του τελικού και το Μαρόκο να πάρει τελικά το τρόπαιο, στερώντας τον τίτλο από τη Σενεγάλη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek
Hunter Alpha 18.03.26

Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek

Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι στόχος ήταν το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος
Europa League 18.03.26

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φερεντσβάρος για τη φάση των «16» του Euriopa League.

Σύνταξη
Το σχήμα επιβράβευσης Nova, σε συνεργασία με το PADU, διευρύνεται με νέες συνεργασίες στον χώρο της εστίασης
Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

Το σχήμα επιβράβευσης Nova, σε συνεργασία με το PADU, διευρύνεται με νέες συνεργασίες στον χώρο της εστίασης

Οι προσφορές εμπλουτίζονται συνεχώς μέσα από νέες συνεργασίες ενώ μπορεί κάποιος να της αποκτήσει εύκολα μέσα από το PADU app, προσφέροντας αμέτρητες επιλογές και μεγαλύτερη εξοικονόμηση στην καθημερινότητα

Σύνταξη
Κοινή δράση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αυτοδιοίκηση 18.03.26

Κοινή δράση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διευρυμένο Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Σύνταξη
Βουλή: Άγρια επίθεση Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη για τα ταξί – «Εφαρμόζει χουντικές απόψεις στον κλάδο μου»
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Άγρια επίθεση Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη για τα ταξί - «Εφαρμόζει χουντικές απόψεις στον κλάδο μου»

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων στη Βουλή και εν μέσω κινητοποιήσεων των οδηγών ταξί, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον υπουργό Μεταφορών, κατηγορώντας τον ακόμη και για απειλές κατά της ζωής του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
UNI-PHARMA και InterMed πιστοποιήθηκαν ως Top Employers για τέταρτη συνεχή χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

UNI-PHARMA και InterMed πιστοποιήθηκαν ως Top Employers για τέταρτη συνεχή χρονιά

Με κοινό όραμα και συλλογική προσπάθεια, το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου συμβάλλει καθημερινά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, δημιουργώντας ουσιαστικό και διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα

Σύνταξη
Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ
Το παρασκήνιο 18.03.26

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ

Η ΕΕ απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση της Μπιενάλε της Βενετίας αν συμμετάσχει η Ρωσία, ενόσω εκατοντάδες καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραμπ: Με νέα επίθεση σε συμμάχους, απειλεί με αμερικανική αποδέσμευση από τα Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 18.03.26

Με νέα επίθεση σε συμμάχους, ο Τραμπ απειλεί με αμερικανική αποδέσμευση από τα Στενά του Ορμούζ

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν 'τελειώναμε' με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν - όχι εμείς - να είναι υπεύθυνες για τα λεγόμενα 'Στενά'», λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα
Ελλάδα 18.03.26

Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας έζησαν έντονα καιρικά φαινόμενα, με λασποβροχή από αφρικανική σκόνη, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες
Το κατηγορητήριο 18.03.26

Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 36χρονος φέρεται να δρούσε από τον Ιούλιο του 2025 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2026, στοχοποιώντας γυναίκες κυρίως σε περιοχές κοντά σε σταθμούς μετρό

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ο Ανδρουλάκης, ο Κουκουλόπουλος και ο… Στίγκλιτζ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Ο Ανδρουλάκης, ο Κουκουλόπουλος και ο… Στίγκλιτζ

Το τηλεφώνημα του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πάρι Κουκουλόπουλο κατά την ομιλία του Τζόζεφ Στίγκλιτζ στις Βρυξέλλες και τα ευχαριστήρια του βουλευτή Κοζάνης μετά την εκλογή του.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους
Μέση Ανατολή 18.03.26

«Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους

Μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ σε ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές τριών χωρών του Κόλπου

Σύνταξη
Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)
Champions League 18.03.26

Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι με δύο νίκες στη φάση των «16» του Champions League και οι οπαδοί της Βασίλισσας που ταξίδεψαν για τη ρεβάνς είχαν διάθεση για καζούρα στον Πεπ Γκουαρντιόλα…

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η ΝΔ δεν «χορταίνει» σκάνδαλα
Επικαιρότητα 18.03.26

Νέα Αριστερά: Η ΝΔ δεν «χορταίνει» σκάνδαλα

«Η εικόνα είναι πλέον καθαρή: ένα σύστημα διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων που ευνοεί τους 'ημετέρους', χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς λογοδοσία. Δεν θα συνηθίσουμε σε μια καθημερινότητα σκανδάλων», διαμηνύει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

