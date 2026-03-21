«Σκότωσε» το άγχος μέσα σε 24 λεπτά

Όταν το άγχος αυξάνεται, πολλοί άνθρωποι στρέφονται αυθόρμητα στη μουσική: ένα αγαπημένο τραγούδι, μια χαλαρωτική playlist ή έναν ήχο που δημιουργεί αίσθηση ηρεμίας. Η συνήθεια αυτή δεν είναι απλώς θέμα προσωπικής προτίμησης. Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η μουσική μπορεί πράγματι να επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου και να μειώσει τα επίπεδα στρες.

Μάλιστα, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS Mental Health δείχνει ότι δεν έχει σημασία μόνο το είδος της μουσικής που ακούμε, αλλά και η διάρκεια της ακρόασης. Παράλληλα, μια ειδική τεχνολογία ήχου – γνωστή ως auditory beat stimulation – φαίνεται να ενισχύει ακόμη περισσότερο την αγχολυτική επίδραση της μουσικής.

Πώς σχεδιάστηκε η νέα μελέτη

Στη μελέτη συμμετείχαν 144 άτομα με μέτριο χρόνιο άγχος, τα οποία λάμβαναν ήδη φαρμακευτική αγωγή για τη διαχείριση των συμπτωμάτων τους. Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε τέσσερις ομάδες:

ακρόαση ροζ θορύβου για 24 λεπτά (ομάδα ελέγχου)

μουσική με auditory beat stimulation για 12 λεπτά

μουσική με auditory beat stimulation για 24 λεπτά

μουσική με auditory beat stimulation για 36 λεπτά.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Και οι τρεις ομάδες που άκουσαν μουσική παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση του άγχους σε σχέση με την ομάδα του θορύβου. Ωστόσο, η ακρόαση 24 λεπτών φάνηκε να έχει το ισχυρότερο συνολικό αποτέλεσμα, προσφέροντας την ίδια περίπου ανακούφιση με τα 36 λεπτά, αλλά καλύτερη από την ακρόαση 12 λεπτών.

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν προηγούμενη μελέτη του 2022 που δημοσιεύθηκε στο PLOS ONE, στην οποία συμμετείχαν 163 άτομα με παρόμοια επίπεδα άγχους. Εκεί διαπιστώθηκε ότι η μουσική σε συνδυασμό με αυτή την τεχνολογία ήχου μείωσε τόσο τη σωματική διάσταση του άγχους – όπως η ταχυκαρδία ή η μυϊκή ένταση – όσο και τη γνωστική διάσταση, δηλαδή τον συνεχή κύκλο ανησυχητικών σκέψεων.

Τι είναι το auditory beat stimulation

Η τεχνική auditory beat stimulation (ABS) δεν είναι απλώς χαλαρωτική μουσική. Πρόκειται για μια μέθοδο κατά την οποία συγκεκριμένες ηχητικές συχνότητες ενσωματώνονται μέσα στο μουσικό κομμάτι με σκοπό να επηρεάσουν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου.

Η βασική αρχή είναι η εξής: όταν κάθε αυτί λαμβάνει έναν ελαφρώς διαφορετικό τόνο, ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται έναν τρίτο «παλμό» που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συχνοτήτων. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα είδος συγχρονισμού της εγκεφαλικής δραστηριότητας με τη συγκεκριμένη συχνότητα, μια διαδικασία που στη νευροεπιστήμη ονομάζεται entrainment εγκεφαλικών κυμάτων.

Διαφορετικές συχνότητες συνδέονται με διαφορετικές καταστάσεις εγρήγορσης:

Θήτα κύματα (4–7 Hz) σχετίζονται με βαθιά χαλάρωση και υπνηλία

Άλφα κύματα (περίπου 10 Hz) συνδέονται με μια κατάσταση ήρεμης εγρήγορσης και συγκέντρωσης.

Στη μελέτη του 2022 χρησιμοποιήθηκαν συχνότητες θήτα, ενώ στη μελέτη του 2025 συχνότητες άλφα. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκε μείωση των συμπτωμάτων άγχους.

Λιγότερο άγχος σε 24 λεπτά

Ο εγκέφαλος χρειάζεται λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί στο ηχητικό ερέθισμα. Τα πρώτα λεπτά συχνά χαρακτηρίζονται από συνεχιζόμενη νοητική δραστηριότητα και σκέψεις. Καθώς η ακρόαση συνεχίζεται, η εγκεφαλική δραστηριότητα μπορεί σταδιακά να συγχρονιστεί με τον ρυθμό της μουσικής. Τα 24 λεπτά φαίνεται να προσφέρουν επαρκή διάρκεια για τον συγχρονισμό των εγκεφαλικών κυμάτων.

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στην καθημερινότητα

Τα επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η μουσική με auditory beat stimulation μπορεί να λειτουργήσει ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο διαχείρισης του άγχους. Δεν αντικαθιστά την ψυχοθεραπεία ή τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά μπορεί να ενισχύσει άλλες στρατηγικές.

Ορισμένες πρακτικές εφαρμογές περιλαμβάνουν:

ακρόαση μουσικής με binaural beats για περίπου 24 λεπτά

χρήση ακουστικών, ώστε κάθε αυτί να λαμβάνει διαφορετική συχνότητα

ένταξη της ακρόασης σε στιγμές καθημερινής μετάβασης, όπως πριν τον ύπνο ή κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος.

* Πηγή: Vita