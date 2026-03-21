«Σκότωσε» το άγχος μέσα σε 24 λεπτά
Έρευνα 21 Μαρτίου 2026, 08:40

«Σκότωσε» το άγχος μέσα σε 24 λεπτά

Μια αγαπημένη συνήθεια είναι αρκετή για να διώξει το άγχος που νιώθουμε.

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Όταν το άγχος αυξάνεται, πολλοί άνθρωποι στρέφονται αυθόρμητα στη μουσική: ένα αγαπημένο τραγούδι, μια χαλαρωτική playlist ή έναν ήχο που δημιουργεί αίσθηση ηρεμίας. Η συνήθεια αυτή δεν είναι απλώς θέμα προσωπικής προτίμησης. Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η μουσική μπορεί πράγματι να επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου και να μειώσει τα επίπεδα στρες.

Μάλιστα, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS Mental Health δείχνει ότι δεν έχει σημασία μόνο το είδος της μουσικής που ακούμε, αλλά και η διάρκεια της ακρόασης. Παράλληλα, μια ειδική τεχνολογία ήχου – γνωστή ως auditory beat stimulation – φαίνεται να ενισχύει ακόμη περισσότερο την αγχολυτική επίδραση της μουσικής.

Πώς σχεδιάστηκε η νέα μελέτη

Στη μελέτη συμμετείχαν 144 άτομα με μέτριο χρόνιο άγχος, τα οποία λάμβαναν ήδη φαρμακευτική αγωγή για τη διαχείριση των συμπτωμάτων τους. Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε τέσσερις ομάδες:

  • ακρόαση ροζ θορύβου για 24 λεπτά (ομάδα ελέγχου)

  • μουσική με auditory beat stimulation για 12 λεπτά

  • μουσική με auditory beat stimulation για 24 λεπτά

  • μουσική με auditory beat stimulation για 36 λεπτά.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Και οι τρεις ομάδες που άκουσαν μουσική παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση του άγχους σε σχέση με την ομάδα του θορύβου. Ωστόσο, η ακρόαση 24 λεπτών φάνηκε να έχει το ισχυρότερο συνολικό αποτέλεσμα, προσφέροντας την ίδια περίπου ανακούφιση με τα 36 λεπτά, αλλά καλύτερη από την ακρόαση 12 λεπτών.

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν προηγούμενη μελέτη του 2022 που δημοσιεύθηκε στο PLOS ONE, στην οποία συμμετείχαν 163 άτομα με παρόμοια επίπεδα άγχους. Εκεί διαπιστώθηκε ότι η μουσική σε συνδυασμό με αυτή την τεχνολογία ήχου μείωσε τόσο τη σωματική διάσταση του άγχους – όπως η ταχυκαρδία ή η μυϊκή ένταση – όσο και τη γνωστική διάσταση, δηλαδή τον συνεχή κύκλο ανησυχητικών σκέψεων.

Τι είναι το auditory beat stimulation

Η τεχνική auditory beat stimulation (ABS) δεν είναι απλώς χαλαρωτική μουσική. Πρόκειται για μια μέθοδο κατά την οποία συγκεκριμένες ηχητικές συχνότητες ενσωματώνονται μέσα στο μουσικό κομμάτι με σκοπό να επηρεάσουν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου.

Η βασική αρχή είναι η εξής: όταν κάθε αυτί λαμβάνει έναν ελαφρώς διαφορετικό τόνο, ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται έναν τρίτο «παλμό» που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συχνοτήτων. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα είδος συγχρονισμού της εγκεφαλικής δραστηριότητας με τη συγκεκριμένη συχνότητα, μια διαδικασία που στη νευροεπιστήμη ονομάζεται entrainment εγκεφαλικών κυμάτων.

Διαφορετικές συχνότητες συνδέονται με διαφορετικές καταστάσεις εγρήγορσης:

  • Θήτα κύματα (4–7 Hz) σχετίζονται με βαθιά χαλάρωση και υπνηλία

  • Άλφα κύματα (περίπου 10 Hz) συνδέονται με μια κατάσταση ήρεμης εγρήγορσης και συγκέντρωσης.

Στη μελέτη του 2022 χρησιμοποιήθηκαν συχνότητες θήτα, ενώ στη μελέτη του 2025 συχνότητες άλφα. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκε μείωση των συμπτωμάτων άγχους.

Λιγότερο άγχος σε 24 λεπτά

Ο εγκέφαλος χρειάζεται λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί στο ηχητικό ερέθισμα. Τα πρώτα λεπτά συχνά χαρακτηρίζονται από συνεχιζόμενη νοητική δραστηριότητα και σκέψεις. Καθώς η ακρόαση συνεχίζεται, η εγκεφαλική δραστηριότητα μπορεί σταδιακά να συγχρονιστεί με τον ρυθμό της μουσικής. Τα 24 λεπτά φαίνεται να προσφέρουν επαρκή διάρκεια για τον συγχρονισμό των εγκεφαλικών κυμάτων.

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στην καθημερινότητα

Τα επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η μουσική με auditory beat stimulation μπορεί να λειτουργήσει ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο διαχείρισης του άγχους. Δεν αντικαθιστά την ψυχοθεραπεία ή τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά μπορεί να ενισχύσει άλλες στρατηγικές.

Ορισμένες πρακτικές εφαρμογές περιλαμβάνουν:

  • ακρόαση μουσικής με binaural beats για περίπου 24 λεπτά

  • χρήση ακουστικών, ώστε κάθε αυτί να λαμβάνει διαφορετική συχνότητα

  • ένταξη της ακρόασης σε στιγμές καθημερινής μετάβασης, όπως πριν τον ύπνο ή κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος.

* Πηγή: Vita

Economy
Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Vita.gr
Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Κόσμος
Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή

Πούτιν: Η Μόσχα παραμένει φίλη και αξιόπιστος εταίρος της Τεχεράνης
Κόσμος 21.03.26

Πούτιν: Η Μόσχα παραμένει φίλη και αξιόπιστος εταίρος της Τεχεράνης

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχήθηκε ο ιρανικός λαός να ξεπεράσει τις σκληρές δοκιμασίες με αξιοπρέπεια και υπογράμμισε ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η Μόσχα παραμένει πιστή φίλη και αξιόπιστος εταίρος για την Τεχεράνη

Σύνταξη
Τιτανομαχία Καραλή – Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου
Η ώρα του «Μανόλο» 21.03.26

Τιτανομαχία Καραλή – Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου

Η σπουδαία μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Αρμάντ Ντουπλάντις στον τελικό του άλματος επί κοντώ, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα του Σαββατου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κλήσεις σε 1.750 οδηγούς για παράνομο παρκάρισμα μπροστά σε κάδους – Πόσο είναι το πρόστιμο
Ελλάδα 21.03.26

Κλήσεις σε 1.750 οδηγούς για παράνομο παρκάρισμα μπροστά σε κάδους - Πόσο είναι το πρόστιμο

Περίπου 1.750 οδηγοί «πιάστηκαν» να έχουν παρκάρει παράνομα, εντός του 2025, μπροστά από κάδους ή σε σημεία που εμπόδιζαν τη δουλειά των εργαζομένων στην καθαριότητα,

Σύνταξη
Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι' αυτό
Editorial 21.03.26

Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι’ αυτό

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, όμως η κυβέρνηση παρακολουθεί αμήχανη τις εξελίξεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Google Strikes Deals to Secure Data Center Power
English edition 21.03.26

Google Strikes Deals to Secure Data Center Power

Tech giant signs agreements with U.S. utilities to reduce electricity use during peak periods, ensuring reliable energy for rapidly growing AI-focused data centers

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες – Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου
Κόσμος 21.03.26 Upd: 10:12

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή - Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου

Νέο μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων Τραμπ για το Ιράν - Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή - Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε περισσότερους στόχους - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει
Ισραήλ 21.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει

Από την ιρανική απειλή έως τα δικά του εσωτερικά νομικά και πολιτικά προβλήματα, ο πόλεμος με το Ιράν προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στον Νετανιάχου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
The Expla-in Project: Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;
Expla-in 21.03.26

Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;

Ένας πόλεμος με το Ιράν που κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί εμπλέκεται ο Τραμπ και στο βάθος ένας φιλο-ισραηλινός χρηματοδότης με επιθετική ατζέντα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ
Κόσμος 21.03.26

Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

