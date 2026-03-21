Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής ομάδας που διέπρατταν ληστείες σε καταστήματα καφέ – ψιλικών σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, μετά από έρευνες και αναζητήσεις της αστυνομίας, συνελήφθησαν δύο ανήλικοι αλλοδαποί, οι οποίοι από τις 5 ως τις 19 Μαρτίου εισήλθαν σε πέντε καταστήματα καφέ – ψιλικών, από τα οποία αφαίρεσαν με την απειλή μαχαιριού, καθώς και με τη χρήση σωματικής βίας σε μία περίπτωση, το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.483 ευρώ και διάφορα αντικείμενα (καπνικά προϊόντα, tablets) συνολικής αξίας 400 ευρώ περίπου.

Σε έρευνες άλλωστε στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ενδύματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, ληστεία από κοινού κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.