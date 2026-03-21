Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο μέλη σπείρας που ρήμαζαν καταστήματα και λήστευαν υπό την απειλή μαχαιριού
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, ληστεία από κοινού κατ' εξακολούθηση και παράβαση του Νόμου περί όπλων.
Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής ομάδας που διέπρατταν ληστείες σε καταστήματα καφέ – ψιλικών σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, μετά από έρευνες και αναζητήσεις της αστυνομίας, συνελήφθησαν δύο ανήλικοι αλλοδαποί, οι οποίοι από τις 5 ως τις 19 Μαρτίου εισήλθαν σε πέντε καταστήματα καφέ – ψιλικών, από τα οποία αφαίρεσαν με την απειλή μαχαιριού, καθώς και με τη χρήση σωματικής βίας σε μία περίπτωση, το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.483 ευρώ και διάφορα αντικείμενα (καπνικά προϊόντα, tablets) συνολικής αξίας 400 ευρώ περίπου.
Σε έρευνες άλλωστε στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ενδύματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των ληστειών.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, ληστεία από κοινού κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του Νόμου περί όπλων.
Με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Έχετε email από ΑΑΔΕ; – Τι πρέπει να κάνετε για να γλιτώσετε έξτρα φόρο
- ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται
- Χρήστος Μάστορας: Η απάντηση του στις φήμες για τη συνεργασία του με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
- Βέροια: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 7χρονος που τραυματίστηκε σε πάρκο – Τον εντόπισε περαστικός
- Απίθανο γκολ στην Κροατία μέσω… λακούβας (vid)
- ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια
- Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση… μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν
- Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη
