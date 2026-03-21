Θεσσαλονίκη: Παιδάκι 2,5 ετών περιφερόταν μόνο του στο δρόμο – Συνελήφθη η μητέρα
Περαστικός ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες εντόπισαν άμεσα το παιδί και συνέλαβαν τη μητέρα
- Aπολογείται σήμερα ο 19χρονος που ήταν παρών στη δολοφονία του Κλεομένη στη Καλαμαριά
- Βίντεο σοκ με οδηγό ΙΧ να πέφτει πάνω σε ποδηλάτες στη Νέα Υόρκη - Ένας νεκρός
- Αφρικανική σκόνη και τοπικές βροχές το Σάββατο
- Θρίλερ με την εξαφάνιση του 44χρονου Σωτήρη: Το περίεργο τηλεφώνημα και η έκκληση της μητέρας
Αναστάτωση επικράτησε σε γειτονιά της δυτικής Θεσσαλονίκης, όταν περαστικός εντόπισε ένα παιδάκι 2,5 ετών να περιφέρεται ασυνόδευτο στον δρόμο, έχοντας διαφύγει της προσοχής της μητέρας του.
Η μητέρα του, 31 ετών υπήκοος Συρίας, βρισκόταν στο σπίτι της, μακριά από τον δρόμο που βρέθηκε το παιδί, σύμφωνα με το rthess.gr.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία η οποία και συνέλαβε τη νεαρή μητέρα.
Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
- LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ
- Συνάντηση Μητσοτάκη με Έλληνες που επαναπατρίσθηκαν μαζί με τα κατοικίδιά τους από τη Μέση Ανατολή
- ΠΑΟΚ: «Ρατσισμός είναι να μισείς κάτι, που τυχαία δεν είσαι» (pic)
- Τσακ Νόρις: Ποια είναι η περιουσία του και ποιοι οι κληρόνομοι
- Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διακινούσε λαθραία τσιγάρα – Ένα εκ. ευρώ η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο
- Χαλκιδική: «Η γυναίκα της κόκκινης βαλίτσας μπορεί να είναι η κόρη μου» – Τι λέει πατέρας αγνοούμενης
- Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)
