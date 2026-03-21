Αναστάτωση επικράτησε σε γειτονιά της δυτικής Θεσσαλονίκης, όταν περαστικός εντόπισε ένα παιδάκι 2,5 ετών να περιφέρεται ασυνόδευτο στον δρόμο, έχοντας διαφύγει της προσοχής της μητέρας του.

Η μητέρα του, 31 ετών υπήκοος Συρίας, βρισκόταν στο σπίτι της, μακριά από τον δρόμο που βρέθηκε το παιδί, σύμφωνα με το rthess.gr.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία η οποία και συνέλαβε τη νεαρή μητέρα.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.