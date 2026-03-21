Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κεφαλονιά

Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε την 01:31 σήμερα Σάββατο στην Κεφαλονιά (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Οπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων βόρεια-βορειοδυτικά του Ληξουρίου.

Το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 12 χιλιόμετρα, και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έγινε έντονα αισθητός στους κατοίκους του νησιού.