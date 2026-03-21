Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κεφαλονιά
Εντονα αισθητός έγινε στην Κεφαλονιά ο σεισμός των 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται κοντά στο Ληξούρι.
Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε την 01:31 σήμερα Σάββατο στην Κεφαλονιά (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Το επίκεντρο εντοπίζεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων βόρεια-βορειοδυτικά του Ληξουρίου
Οπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων βόρεια-βορειοδυτικά του Ληξουρίου.
Εντονα αισθητός
Το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 12 χιλιόμετρα, και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έγινε έντονα αισθητός στους κατοίκους του νησιού.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις