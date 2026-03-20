Σε κακή κατάσταση η Σβίατεκ: «Δεν έχω νιώσει έτσι εδώ και πέντε χρόνια…»

Δεν είναι σε καλό φεγγάρι η Ίγκα Σβίατεκ και αυτό φάνηκε στο πρόσφατο παιχνίδι με την Μάγδα Λινέτ, για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μαϊάμι, στο οποίο η άλλοτε κορυφαία τενίστρια στον κόσμο ηττήθηκε από τη συμπατριώτισσά της με ανατροπή 2-1 σετ (6-1, 5-7, 3-6)

«Ήταν ένα κακό από την πλευρά μου στο 2ο και στο 3ο σετ. Φυσικά είναι πιο δύσκολο να το διαχειριστώ αυτό, γνωρίζοντας ότι έπαιξα καλά στο 1ο σετ», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε: «Απλά δεν ξέρω. Συνειδητά ή ασυνείδητα, μου είναι δύσκολο να κάνω αλλαγές όταν το τένις μου αποτυγχάνει. Δεν έχω νιώσει έτσι εδώ και 5 χρόνια».

Παράλληλα, τόνισε ότι θα πρέπει να ανακτήσει την χαμένη αυτοπεποίθησή της και να χαμηλώσει τις προσδοκίες, οι οποίες της δημιουργούν έξτρα άγχος και πίεση. «Πρέπει να ανακτήσω την αυτοπεποίθησή μου. Νιώθω πως μπαίνω με πολύ μεγάλες προσδοκίες στο γήπεδο και πρέπει να τις ξεφορτωθώ, διότι το παιχνίδι μου δεν είναι αρκετά καλό όταν έχω αυτές τις προσδοκίες.

Είμαι λίγο μπερδεμένη, αλλά θα δουλέψω και θα επιστρέψω. Ξέρω πως το έχω μέσα μου. Απλά το έχασα για μια στιγμή. Αυτός είναι ο χειρότερος εφιάλτης που μπορεί να έχει ένας τενίστας. Να καταρρέει το τένις του σε αγώνες μ’ αυτόν τον τρόπο. Πρέπει όμως να ζήσω μ’ αυτό και να βρω τη λύση.

Πάντα υπερανάλυα, αλλά τελευταία το παρακάνω με την υπερανάλυση. Πρέπει να ξεφορτωθώ κάποιες σκέψεις, αυτή ήταν η δύναμή μου. Έπαιζα καλύτερα όταν μπορούσα να μην σκέφτομαι πολύ. Τώρα παίρνω πολλές κακές αποφάσεις, δημιουργείται στρες, το σώμα λαμβάνει περισσότερη ένταση και τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα».