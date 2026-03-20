Κλειστό παραμένει το λιμάνι της Σαντορίνης, καθώς νέα κατολίσθηση σημειώθηκε στον δρόμο που οδηγεί προς τον Αθηνιό, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και ανησυχία ενόψει της πασχαλινής τουριστικής περιόδου.

Ο καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας και Γεωτεχνικής Μηχανικής, Κωνσταντίνος Λουπασάκης, μιλώντας στο ERTnews εξήγησε ότι η πρόσφατη κατολίσθηση ήταν μικρής κλίμακας, ωστόσο ο στενός δρόμος και το σημείο της στροφής όπου συνέβη, οδήγησαν άμεσα στο κλείσιμό του. Όπως τόνισε, «δεν είχαμε αποκόλληση κάποιου πολύ μεγάλου τεμαχίου», επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν έχουν καταγραφεί πολύ σοβαρότερα περιστατικά στο νησί.

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι η περιοχή είναι ιδιαίτερα σεισμογενής, με 460 μικροσεισμούς να έχουν καταγραφεί από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, γεγονός που επιβαρύνει τη σταθερότητα των πρανών. Παράλληλα, οι απότομες κλίσεις, οι βροχοπτώσεις και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις όπως οι εκσκαφές για τη διάνοιξη του δρόμου που έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο καταπτώσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Λουπασάκη, σε αρκετά σημεία του πρανούς υπάρχουν ελλείψεις στα μέτρα προστασίας. Παρότι έχουν τοποθετηθεί φράχτες ανάσχεσης σε υψηλότερα σημεία, απουσιάζουν δίχτυα και άλλες βασικές παρεμβάσεις στα χαμηλότερα τμήματα, αφήνοντας τον δρόμο εκτεθειμένο.

Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη για συστηματική και όχι βιαστική μελέτη του συνόλου του πρανούς, μήκους 3,5 χιλιομέτρων, ώστε να καθοριστούν σωστά τα απαιτούμενα έργα σταθεροποίησης. Όπως είπε, συχνά τα υλικά που χρησιμοποιούνται δεν πληρούν τις προδιαγραφές, με αποτέλεσμα να μην αντέχουν τα φορτία από πιθανές νέες καταπτώσεις.

Για το άμεσο περιστατικό, πάντως, ο καθηγητής εκτιμά ότι η αποκατάσταση μπορεί να γίνει γρήγορα: «Μία-δύο μέρες αρκούν για να απομακρυνθούν τα επισφαλή τεμάχια και να δοθεί ο δρόμος ξανά στην κυκλοφορία». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το συνολικό πρόβλημα παραμένει, καθώς τα πρανή της Σαντορίνης παρουσιάζουν χρόνια ζητήματα ευστάθειας, τα οποία έχουν επιδεινωθεί από άναρχες παρεμβάσεις και υπερβολική δόμηση.

Ο κ. Λουπασάκης κατέληξε ότι απαιτείται σοβαρός σχεδιασμός και όχι αποσπασματικές λύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του νησιού.