Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
20.03.2026 | 09:00
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Σαντορίνη: Κλειστό το λιμάνι λόγω κατολίσθησης
Ελλάδα 20 Μαρτίου 2026

Σαντορίνη: Κλειστό το λιμάνι λόγω κατολίσθησης

Τι λέει ειδικός για την κατολίσθηση στο λιμάνι της Σαντορίνης

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Κλειστό παραμένει το λιμάνι της Σαντορίνης, καθώς νέα κατολίσθηση σημειώθηκε στον δρόμο που οδηγεί προς τον Αθηνιό, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και ανησυχία ενόψει της πασχαλινής τουριστικής περιόδου.

Ο καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας και Γεωτεχνικής Μηχανικής, Κωνσταντίνος Λουπασάκης, μιλώντας στο ERTnews εξήγησε ότι η πρόσφατη κατολίσθηση ήταν μικρής κλίμακας, ωστόσο ο στενός δρόμος και το σημείο της στροφής όπου συνέβη, οδήγησαν άμεσα στο κλείσιμό του. Όπως τόνισε, «δεν είχαμε αποκόλληση κάποιου πολύ μεγάλου τεμαχίου», επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν έχουν καταγραφεί πολύ σοβαρότερα περιστατικά στο νησί.

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι η περιοχή είναι ιδιαίτερα σεισμογενής, με 460 μικροσεισμούς να έχουν καταγραφεί από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, γεγονός που επιβαρύνει τη σταθερότητα των πρανών. Παράλληλα, οι απότομες κλίσεις, οι βροχοπτώσεις και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις όπως οι εκσκαφές για τη διάνοιξη του δρόμου που έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο καταπτώσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Λουπασάκη, σε αρκετά σημεία του πρανούς υπάρχουν ελλείψεις στα μέτρα προστασίας. Παρότι έχουν τοποθετηθεί φράχτες ανάσχεσης σε υψηλότερα σημεία, απουσιάζουν δίχτυα και άλλες βασικές παρεμβάσεις στα χαμηλότερα τμήματα, αφήνοντας τον δρόμο εκτεθειμένο.

Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη για συστηματική και όχι βιαστική μελέτη του συνόλου του πρανούς, μήκους 3,5 χιλιομέτρων, ώστε να καθοριστούν σωστά τα απαιτούμενα έργα σταθεροποίησης. Όπως είπε, συχνά τα υλικά που χρησιμοποιούνται δεν πληρούν τις προδιαγραφές, με αποτέλεσμα να μην αντέχουν τα φορτία από πιθανές νέες καταπτώσεις.

Για το άμεσο περιστατικό, πάντως, ο καθηγητής εκτιμά ότι η αποκατάσταση μπορεί να γίνει γρήγορα: «Μία-δύο μέρες αρκούν για να απομακρυνθούν τα επισφαλή τεμάχια και να δοθεί ο δρόμος ξανά στην κυκλοφορία». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το συνολικό πρόβλημα παραμένει, καθώς τα πρανή της Σαντορίνης παρουσιάζουν χρόνια ζητήματα ευστάθειας, τα οποία έχουν επιδεινωθεί από άναρχες παρεμβάσεις και υπερβολική δόμηση.

Ο κ. Λουπασάκης κατέληξε ότι απαιτείται σοβαρός σχεδιασμός και όχι αποσπασματικές λύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του νησιού.

Ηλεκτρισμός
Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Κόσμος
Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Ενδείξεις απάτης 20.03.26

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τέμπη: «Επαγγελματία συκοφάντη» χαρακτηρίζει η Ένωση Δικαστών την Κωνσταντοπούλου μετά τις σκληρές δηλώσεις της για τη δίκη
Ελλάδα 20.03.26

Τέμπη: «Επαγγελματία συκοφάντη» χαρακτηρίζει η Ένωση Δικαστών την Κωνσταντοπούλου μετά τις σκληρές δηλώσεις της για τη δίκη

Με βαρείς χαρακτηρισμούς απάντησε η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων στις αιτιάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί «στημένης δίκης» και «εκβιαζόμενους δικαστές» στην υπόθεση των Τεμπών. Ανάρτηση για το θέμα έκανε και η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για «ομερτά στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας». Τι προκάλεσε τη σύγκρουση

Υποκλοπές: Οι πέντε φορές που ο Ταλ Ντίλιαν και η Intellexa «έδειξαν» πωλήσεις λογισμικών σε κυβερνήσεις
Υποκλοπές 20.03.26

Οι πέντε φορές που ο Ταλ Ντίλιαν και η Intellexa «έδειξαν» πωλήσεις λογισμικών σε κυβερνήσεις

Ο ιδρυτής της Intellexa και καταδικασμένος πρωτοδίκως στη δίκη για το Predator, Ταλ Ντίλιαν σε δηλώσεις του έχει παραδεχθεί πωλήσεις «σε καλούς» και σε κυβερνήσεις, ενώ εργαζόμενος της εταιρείας παρουσίασε λογισμικά «μόνο σε κυβερνητικές υπηρεσίες».

Πάνος Τσίκαλας
Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες
6.500 κροτίδες 19.03.26

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες

Χιλιάδες κροτίδες και υλικά κατασκευής βεγγαλικών βρήκε η αστυνομία σε παιδικό δωμάτιο στον Άγιο Δημήτριο. Ο 16χρονος φέρεται ότι διακινούσε κροτίδες και βεγγαλικά που έφτιαχνε μόνος του.

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Διπλωματία 20.03.26

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Μαθαίνω» 20.03.26

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
«StravaLeaks» 20.03.26

Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωματία 20.03.26

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Πολιτική 20.03.26

Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Editorial 20.03.26

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Ιράν: Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία και στρατεύματα – Συνεχίζεται η παραγωγή πυραύλων, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 20.03.26 Upd: 09:29

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία και στρατεύματα - «Συνεχίζουμε να παράγουμε πυραύλους», λέει το Ιράν

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει για «μηδενική αυτοσυγκράτηση» εάν χτυπηθούν ξανά ενεργειακές του υποδομές - Στο στόχαστρο των επιθέσεων ξανά η Τεχεράνη - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

