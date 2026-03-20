Κώστας Κοσμίδης: Και δεύτερη ΕΔΕ για τον θάνατο του μοντέρ του Mega
Ελλάδα 20 Μαρτίου 2026, 08:22

Κώστας Κοσμίδης: Και δεύτερη ΕΔΕ για τον θάνατο του μοντέρ του Mega

Για την υπόθεση είχε ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες των γιατρών που βρίσκονταν σε υπηρεσία.

Διατάχθηκε η διενέργεια και δεύτερης ΕΔΕ για τον τραγικό θάνατο του 52χρονου μοντέρ του Mega, Κώστα Κοσμίδη.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης είχε δώσει αυστηρή εντολή στον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστο Ροϊλό, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης διαλεύκανση όλης της διαδικασίας, η οποία ακολουθήθηκε από τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας στη διαχείριση του τραγικού περιστατικού.

Ο υπουργός Υγείας είχε δώσει επίσης εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας ένορκης διοικητικής εξέτασης (ΕΔΕ) για το θέμα, και, σύμφωνα με πληροφορίες η εν λόγω κατεπείγουσα ΕΔΕ έχει ήδη ολοκληρωθεί.

«Στο Κέντρο Υγείας εκείνη την ώρα υπήρχαν δύο γενικοί ιατροί που τον εξέτασαν. Το παραπεμπτικό το υπογράφει ο ειδικευόμενος γιατί αυτός συμπληρώνει τα χαρτιά. Εξετάστηκε κανονικά από δύο γιατρούς γενικούς, όπως προβλέπεται». «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά εκεί. Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να μείνει μέσα στο Κέντρο Υγείας, να καλέσει ο γιατρός το ΕΚΑΒ και να έρθει το ΕΚΑΒ να τον φέρει στο νοσοκομείο. Αυτό έπρεπε να γίνει. Αυτό λέει το πρωτόκολλο» επεσήμανε λίγο μετά από τον τραγικό θάνατο του μοντέρ του Mega, ο υπουργός Υγείας.

«Το πρωτόκολλο σε αυτή την περίπτωση λέει ‘ακίνητος, φέρνω ασθενοφόρο’. (…) Το ΕΚΑΒ δεν εκλήθη. Το ΕΚΑΒ δεν εκλήθη ποτέ στο περιστατικό αυτό». «Το πρόβλημα εδώ είναι ότι το πρωτόκολλο δεν τηρήθηκε», είχε υπογραμμίσει.

Ο Κώστας Κοσμίδης εργαζόταν στο τμήμα μοντάζ του MEGA και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του για τον επαγγελματισμό και το ήθος του. Είχε υπηρετήσει στην Πολεμική Αεροπορία, την οποία εγκατέλειψε για να ακολουθήσει το όνειρό του στον χώρο της τηλεόρασης.

Κώστας Κοσμίδης: «Δεν τον πρόσεξαν»

Αισθάνθηκε ενοχλήσεις αλλά δεν πρόλαβε να φτάσει στο νοσοκομείο. Διαθέσιμο ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει από τη Σαλαμίνα στο Γενικό Κρατικό στη Νίκαια που εφημέρευε δεν υπήρχε σύμφωνα με τον πατέρα και την αδελφή του.

«Μαζί ήμασταν. Είχε αδιαθεσία. Πήγαμε στο Κέντρο Υγείας. Τον εξετάσανε και μετά του λένε επειδή δεν υπάρχει άλλο ασθενοφόρο, περίμενε, να πούμε και αυτά. Αλλά ο Κώστας ήθελε να φύγει, να πάει στο Κρατικό (νοσοκομείο Νίκαιας). Και πήγαμε παρέα και στα μισά του δρόμου… Δεν φτάσαμε», λέει ο πατέρας του.

Οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας του έκαναν καρδιογράφημα. Ο Κώστας όμως συνέχιζε να αισθάνεται ενοχλήσεις.

«Τους είπε ακριβώς πού πονάει. Τον αφήσανε νέο άνθρωπο να ‘φύγει’ άδικα. Δεν τον πρόσεξαν. Ας του λέγανε ότι με αυτά που βλέπουμε δεν μπορείς να φύγεις. Να κάναμε και εμείς τις απαραίτητες ενέργειες. Δεν ξέρω… Πήγε άδικα», λέει η αδερφή του.

Ηλεκτρισμός
Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Τέμπη: «Επαγγελματία συκοφάντη» χαρακτηρίζει η Ένωση Δικαστών την Κωνσταντοπούλου μετά τις σκληρές δηλώσεις της για τη δίκη
Ελλάδα 20.03.26

Τέμπη: «Επαγγελματία συκοφάντη» χαρακτηρίζει η Ένωση Δικαστών την Κωνσταντοπούλου μετά τις σκληρές δηλώσεις της για τη δίκη

Με βαρείς χαρακτηρισμούς απάντησε η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων στις αιτιάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί «στημένης δίκης» και «εκβιαζόμενους δικαστές» στην υπόθεση των Τεμπών. Ανάρτηση για το θέμα έκανε και η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για «ομερτά στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας». Τι προκάλεσε τη σύγκρουση

Υποκλοπές: Οι πέντε φορές που ο Ταλ Ντίλιαν και η Intellexa «έδειξαν» πωλήσεις λογισμικών σε κυβερνήσεις
Υποκλοπές 20.03.26

Οι πέντε φορές που ο Ταλ Ντίλιαν και η Intellexa «έδειξαν» πωλήσεις λογισμικών σε κυβερνήσεις

Ο ιδρυτής της Intellexa και καταδικασμένος πρωτοδίκως στη δίκη για το Predator, Ταλ Ντίλιαν σε δηλώσεις του έχει παραδεχθεί πωλήσεις «σε καλούς» και σε κυβερνήσεις, ενώ εργαζόμενος της εταιρείας παρουσίασε λογισμικά «μόνο σε κυβερνητικές υπηρεσίες».

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες
6.500 κροτίδες 19.03.26

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες

Χιλιάδες κροτίδες και υλικά κατασκευής βεγγαλικών βρήκε η αστυνομία σε παιδικό δωμάτιο στον Άγιο Δημήτριο. Ο 16χρονος φέρεται ότι διακινούσε κροτίδες και βεγγαλικά που έφτιαχνε μόνος του.

Νέοι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης: Γιατί η Ελλάδα «εκδικείται» τους πτυχιούχους
NEETs 19.03.26

Νέοι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης: Γιατί η Ελλάδα «εκδικείται» τους πτυχιούχους

Στην Ελλάδα οι νέοι με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι εκτός εργασίας και σπουδών, από ό,τι οι συνομήλικοί τους στην ΕΕ. Αποκαλυπτική έκθεση της Εurobank.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Patriot: Το ερώτημα Κοντιάδη μετά την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων – «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει στον πόλεμο;»
Η ανάρτηση 19.03.26

Το ερώτημα Κοντιάδη μετά την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων - «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει στον πόλεμο;»

Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν. Ο συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης αναπαράγει την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ και ζητά απαντήσεις.

ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
Ελλάδα 19.03.26

ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών

Το  Συμβούλιο της Επικρατείας  με δύο αποφάσεις του υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωματία 20.03.26

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Πολιτική 20.03.26

Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Editorial 20.03.26

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιράν: Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία και στρατεύματα – Συνεχίζεται η παραγωγή πυραύλων, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 20.03.26 Upd: 07:59

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία και στρατεύματα - «Συνεχίζουμε να παράγουμε πυραύλους», λέει το Ιράν

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει για «μηδενική αυτοσυγκράτηση» εάν χτυπηθούν ξανά ενεργειακές του υποδομές - Στο στόχαστρο των επιθέσεων ξανά η Τεχεράνη - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τέμπη: «Επαγγελματία συκοφάντη» χαρακτηρίζει η Ένωση Δικαστών την Κωνσταντοπούλου μετά τις σκληρές δηλώσεις της για τη δίκη
Ελλάδα 20.03.26

Τέμπη: «Επαγγελματία συκοφάντη» χαρακτηρίζει η Ένωση Δικαστών την Κωνσταντοπούλου μετά τις σκληρές δηλώσεις της για τη δίκη

Με βαρείς χαρακτηρισμούς απάντησε η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων στις αιτιάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί «στημένης δίκης» και «εκβιαζόμενους δικαστές» στην υπόθεση των Τεμπών. Ανάρτηση για το θέμα έκανε και η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για «ομερτά στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας». Τι προκάλεσε τη σύγκρουση

Και όμως, ο μέντορας του Χάμπερμας ήταν… αντάρτης του Ε.Λ.Α.Σ
Ευγνωμοσύνη 20.03.26

Και όμως, ο μέντορας του Χάμπερμας ήταν… αντάρτης του Ε.Λ.Α.Σ

Οι Γερμανοί και Έλληνες αντιστασιακοί και οι φοιτητές του τον λάτρευαν. Ο Χάμπερμας θα του χρωστούσε ευγνωμοσύνη για πάντα. Η Γερμανία τον ξέχασε και η Ελλάδα απλά δεν τον γνωρίζει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Υποκλοπές: Οι πέντε φορές που ο Ταλ Ντίλιαν και η Intellexa «έδειξαν» πωλήσεις λογισμικών σε κυβερνήσεις
Υποκλοπές 20.03.26

Οι πέντε φορές που ο Ταλ Ντίλιαν και η Intellexa «έδειξαν» πωλήσεις λογισμικών σε κυβερνήσεις

Ο ιδρυτής της Intellexa και καταδικασμένος πρωτοδίκως στη δίκη για το Predator, Ταλ Ντίλιαν σε δηλώσεις του έχει παραδεχθεί πωλήσεις «σε καλούς» και σε κυβερνήσεις, ενώ εργαζόμενος της εταιρείας παρουσίασε λογισμικά «μόνο σε κυβερνητικές υπηρεσίες».

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Κτηματολόγιο: Προσωρινό stop στις αγωγές Δημοσίου για ανακριβείς εγγραφές
Οικονομικές Ειδήσεις 20.03.26

Κτηματολόγιο: Προσωρινό stop στις αγωγές Δημοσίου για ανακριβείς εγγραφές

Δέκα ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες, προκειμένου να κινηθούν με ασφάλεια και να μην κινδυνέψουν να χάσουν την περιουσία τους

Μόνο η Μόσχα μπορεί να βοηθήσει στα Στενά
Opinion 20.03.26

Μόνο η Μόσχα μπορεί να βοηθήσει στα Στενά

Η συνεννόηση για την προστασία των Στενών του Ορμούζ οφείλει να περιλαμβάνει τη Μόσχα. Με τις χώρες του ΝΑΤΟ, την Ινδία και την Κίνα το πρόβλημα δεν υπάρχει ελπίδα και προοπτική να λυθεί.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
