Διατάχθηκε η διενέργεια και δεύτερης ΕΔΕ για τον τραγικό θάνατο του 52χρονου μοντέρ του Mega, Κώστα Κοσμίδη.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης είχε δώσει αυστηρή εντολή στον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστο Ροϊλό, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης διαλεύκανση όλης της διαδικασίας, η οποία ακολουθήθηκε από τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας στη διαχείριση του τραγικού περιστατικού.

Ο υπουργός Υγείας είχε δώσει επίσης εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας ένορκης διοικητικής εξέτασης (ΕΔΕ) για το θέμα, και, σύμφωνα με πληροφορίες η εν λόγω κατεπείγουσα ΕΔΕ έχει ήδη ολοκληρωθεί.

«Στο Κέντρο Υγείας εκείνη την ώρα υπήρχαν δύο γενικοί ιατροί που τον εξέτασαν. Το παραπεμπτικό το υπογράφει ο ειδικευόμενος γιατί αυτός συμπληρώνει τα χαρτιά. Εξετάστηκε κανονικά από δύο γιατρούς γενικούς, όπως προβλέπεται». «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά εκεί. Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να μείνει μέσα στο Κέντρο Υγείας, να καλέσει ο γιατρός το ΕΚΑΒ και να έρθει το ΕΚΑΒ να τον φέρει στο νοσοκομείο. Αυτό έπρεπε να γίνει. Αυτό λέει το πρωτόκολλο» επεσήμανε λίγο μετά από τον τραγικό θάνατο του μοντέρ του Mega, ο υπουργός Υγείας.

«Το πρωτόκολλο σε αυτή την περίπτωση λέει ‘ακίνητος, φέρνω ασθενοφόρο’. (…) Το ΕΚΑΒ δεν εκλήθη. Το ΕΚΑΒ δεν εκλήθη ποτέ στο περιστατικό αυτό». «Το πρόβλημα εδώ είναι ότι το πρωτόκολλο δεν τηρήθηκε», είχε υπογραμμίσει.

Ο Κώστας Κοσμίδης εργαζόταν στο τμήμα μοντάζ του MEGA και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του για τον επαγγελματισμό και το ήθος του. Είχε υπηρετήσει στην Πολεμική Αεροπορία, την οποία εγκατέλειψε για να ακολουθήσει το όνειρό του στον χώρο της τηλεόρασης.

Κώστας Κοσμίδης: «Δεν τον πρόσεξαν»

Αισθάνθηκε ενοχλήσεις αλλά δεν πρόλαβε να φτάσει στο νοσοκομείο. Διαθέσιμο ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει από τη Σαλαμίνα στο Γενικό Κρατικό στη Νίκαια που εφημέρευε δεν υπήρχε σύμφωνα με τον πατέρα και την αδελφή του.

«Μαζί ήμασταν. Είχε αδιαθεσία. Πήγαμε στο Κέντρο Υγείας. Τον εξετάσανε και μετά του λένε επειδή δεν υπάρχει άλλο ασθενοφόρο, περίμενε, να πούμε και αυτά. Αλλά ο Κώστας ήθελε να φύγει, να πάει στο Κρατικό (νοσοκομείο Νίκαιας). Και πήγαμε παρέα και στα μισά του δρόμου… Δεν φτάσαμε», λέει ο πατέρας του.

Οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας του έκαναν καρδιογράφημα. Ο Κώστας όμως συνέχιζε να αισθάνεται ενοχλήσεις.

«Τους είπε ακριβώς πού πονάει. Τον αφήσανε νέο άνθρωπο να ‘φύγει’ άδικα. Δεν τον πρόσεξαν. Ας του λέγανε ότι με αυτά που βλέπουμε δεν μπορείς να φύγεις. Να κάναμε και εμείς τις απαραίτητες ενέργειες. Δεν ξέρω… Πήγε άδικα», λέει η αδερφή του.