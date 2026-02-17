Το MEGA αποχαιρετά τον Κώστα Κοσμίδη
Πένθος στο Mega για την απώλεια του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά προδομένος από την καρδιά του σε ηλικία 52 ετών.
Το MEGA αποχαιρετά, με πόνο ψυχής, σήμερα έναν δικό του άνθρωπο, έναν φίλο και έναν καλό συνεργάτη, τον Κώστα Κοσμίδη, που «έφυγε» ξαφνικά προδομένος από την καρδιά του στα 52 του χρόνια.
Ο Κώστας, που ήταν φωτογράφος, εργαζόταν στο τμήμα των μοντάζ και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, για τον επαγγελματισμό του αλλά και την ασφάλεια που ενέπνεε στη δουλειά του.
Η παρουσιάστρια του μεσημεριανού δελτίου του καναλιού, Δώρα Αναγνωστοπούλου αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια τον Κώστα Κοσμίδη.
«Εμείς εδώ στο Μεγάλο Κανάλι, συντετριμμένοι, λέμε το τελευταίο «αντίο» στον Κώστα Κοσμίδη», ανέφερε η παρουσιάστρια.
