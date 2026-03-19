Θάντερ – Νετς 121-92: Τρομερός Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και 10η σερί νίκη για την Οκλαχόμα

Οι Θάντερ συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία στο NBA, επικρατώντας με το άνετο 121-92 των Νετς και έφτασαν τις 10 διαδοχικές νίκες στο NBA.

Οι γηπεδούχοι ήταν οι απόλυτη κυρίαρχοι της αναμέτρησης καθώς έλεγξαν από την αρχή τον ρυθμό της αναμέτρησης και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στο Μπρούκλιν.

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 20 πόντους έχοντας 8/9 σουτ συνολικά στο παιχνίδι, συνεχίζοντας ένα εντυπωσιακό σερί που κρατά καλά για τον ίδιο.

Ο MVP της περσινής σεζόν έφτασε τα 62 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια με τουλάχιστον 20 πόντους, επίδοση που συνιστά ρεκόρ στην ιστορία του NBA.

Από την πλευρά του Μπρούκλιν, ο Τζέιλεν Γουίλσον είχε 15 πόντους, ενώ ο Νόλαν Τραορέ πρόσθεσε 13, με τη συνολική εικόνα των Νετς να είναι πολύ κακή.

Οι Νετς γνώρισαν την πέμπτη διαδοχική τους ήττα και 15η στα τελευταία 17 παιχνίδια, συνεχίζοντας την καθοδική τους πορεία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Σέλτικς-Γουόριορς 120-99

Νετς-Θάντερ 92-121

Πέισερς-Μπλέιζερς 119-127

Μπουλς-Ράπτορς 109-139

Τίμπεργουλβς-Τζαζ 147-111

Πέλικανς-Κλίπερς 124-109

Μάβερικς-Χοκς 120-135

Γκρίζλις-Νάγκετς 125-118

Ρόκετς-Λέικερς 116-124