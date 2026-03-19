Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε (Πέμπτη 19/3, 21:15) την Μπασκόνια στο ΣΕΦ, με τον Τάισον Γουόρντ να μιλά στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ για τον αγώνα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός φόργουορντ στάθηκε στο «Bartzokas Ball» και πως παίζουν οι Ερυθρόλευκοι, ενώ ζήτησε ξανά τη δυναμική παρουσία κόσμου στο γήπεδο.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Τάισον Γουόρντ:

Κόντρα στη Φενέρμπαχτσε Φουρνιέ σκόραρε 36, ο Σάσα 24 και ο Ολυμπιακός καταφέρνει σε κάθε παιχνίδι να έχει έναν επιπλέον πρωταγωνιστή. Είναι υπεύθυνο το Bartzokas Ball για την παραγωγή τέτοιων αριθμών;

«Ναι, αυτό είναι που κάνει αυτόν τον άνθρωπο τόσο καλό. Με την επίθεσή του και με τη φιλοσοφία της έξτρα πάσας, είναι σίγουρο ότι οι Θεοί του μπάσκετ θα σου ανταποδώσουν το γεγονός ότι δεν είσαι εγωιστής. Αυτοί οι δύο τύποι, αλλά και όλοι οι άλλοι δεν είναι καθόλου εγωιστές και οι Θεοί του μπάσκετ τους το επέστρεψαν χθες. Όταν παίζουν με αυτόν τον τρόπο είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να χάσουμε και όλοι οι υπόλοιποι τους ακολουθήσαμε».

Κόντρα στην Μπασκόνια έκανες το ντεμπούτο σου στη Euroleague. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει για εσένα από τότε;

«Πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι συνεχίζω να μαθαίνω από και μεγαλώνω και ο ίδιος μέσα από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν πάνω και κάτω σε όλη αυτήν την διαδρομή, όμως όλοι μαθαίνουμε από αυτά».

Κάνε μου ένα σχόλιο για το παιχνίδι με την Μπασκόνια. Πώς πρέπει να προσεγγίσετε το παιχνίδι;

«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στις καλές εμφανίσεις που έχουμε κάνει. Είναι σημαντικό να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, ώστε να έχουμε πλεονέκτημα στα playoffs. Κάθε αγώνας είναι κρίσιμος».

Τα Χριστούγεννα έλεγες ότι πρέπει να μάθεις οπωσδήποτε το «Είσαι στο μυαλό». Χθες σε είδα να το σιγοτραγουδάς. Είσαι σε καλό δρόμο;

«Δεν το ξέρω ακόμα όλο, αλλά το μέρος που είναι εύκολο το έχω μάθει. Είναι κάποιες λέξεις που με δυσκολεύουν, αλλά θα το βρω».

Τι μήνυμα θες να στείλεις στον κόσμο εν όψει του αγώνα με την Μπασκόνια;

«Σας ευχαριστούμε που έρχεστε στο γήπεδο, ελπίζω να είναι ξανά sold-out ο αγώνας. Σας θέλουμε δίπλα μας, γιατί πραγματικά τα δίνουμε όλα για τον Ολυμπιακό και για εσάς».