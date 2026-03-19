Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»
Μπάσκετ 19 Μαρτίου 2026, 08:15

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»

Ενόψει της αποψινής (19/3, 21:15) αναμέτρησης με τη Μπασκόνια, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για το ματς με την τους οπαδούς, αλλά και τους... Θεούς του αθλήματος.

Ο απροσδόκητος αριθμός που ίσως επηρεάζει την μακροζωία

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε (Πέμπτη 19/3, 21:15) την Μπασκόνια στο ΣΕΦ, με τον Τάισον Γουόρντ να μιλά στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ για τον αγώνα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός φόργουορντ στάθηκε στο «Bartzokas Ball» και πως παίζουν οι Ερυθρόλευκοι, ενώ ζήτησε ξανά τη δυναμική παρουσία κόσμου στο γήπεδο.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Τάισον Γουόρντ:

Κόντρα στη Φενέρμπαχτσε Φουρνιέ σκόραρε 36, ο Σάσα 24 και ο Ολυμπιακός καταφέρνει σε κάθε παιχνίδι να έχει έναν επιπλέον πρωταγωνιστή. Είναι υπεύθυνο το Bartzokas Ball για την παραγωγή τέτοιων αριθμών;

«Ναι, αυτό είναι που κάνει αυτόν τον άνθρωπο τόσο καλό. Με την επίθεσή του και με τη φιλοσοφία της έξτρα πάσας, είναι σίγουρο ότι οι Θεοί του μπάσκετ θα σου ανταποδώσουν το γεγονός ότι δεν είσαι εγωιστής. Αυτοί οι δύο τύποι, αλλά και όλοι οι άλλοι δεν είναι καθόλου εγωιστές και οι Θεοί του μπάσκετ τους το επέστρεψαν χθες. Όταν παίζουν με αυτόν τον τρόπο είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να χάσουμε και όλοι οι υπόλοιποι τους ακολουθήσαμε».

Κόντρα στην Μπασκόνια έκανες το ντεμπούτο σου στη Euroleague. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει για εσένα από τότε;

«Πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι συνεχίζω να μαθαίνω από και μεγαλώνω και ο ίδιος μέσα από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν πάνω και κάτω σε όλη αυτήν την διαδρομή, όμως όλοι μαθαίνουμε από αυτά».

Κάνε μου ένα σχόλιο για το παιχνίδι με την Μπασκόνια. Πώς πρέπει να προσεγγίσετε το παιχνίδι;

«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στις καλές εμφανίσεις που έχουμε κάνει. Είναι σημαντικό να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, ώστε να έχουμε πλεονέκτημα στα playoffs. Κάθε αγώνας είναι κρίσιμος».

Τα Χριστούγεννα έλεγες ότι πρέπει να μάθεις οπωσδήποτε το «Είσαι στο μυαλό». Χθες σε είδα να το σιγοτραγουδάς. Είσαι σε καλό δρόμο;

«Δεν το ξέρω ακόμα όλο, αλλά το μέρος που είναι εύκολο το έχω μάθει. Είναι κάποιες λέξεις που με δυσκολεύουν, αλλά θα το βρω».

Τι μήνυμα θες να στείλεις στον κόσμο εν όψει του αγώνα με την Μπασκόνια;

«Σας ευχαριστούμε που έρχεστε στο γήπεδο, ελπίζω να είναι ξανά sold-out ο αγώνας. Σας θέλουμε δίπλα μας, γιατί πραγματικά τα δίνουμε όλα για τον Ολυμπιακό και για εσάς».

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Ο απροσδόκητος αριθμός που ίσως επηρεάζει την μακροζωία

Νέο χτύπημα του Ιράν σε μονάδα LNG στο Κατάρ

Νέο χτύπημα του Ιράν σε μονάδα LNG στο Κατάρ

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»
Μπάσκετ 19.03.26

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»

Ενόψει της αποψινής (19/3, 21:15) αναμέτρησης με τη Μπασκόνια, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για το ματς με την τους οπαδούς, αλλά και τους... Θεούς του αθλήματος.

Champions League 19.03.26

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)

Η Τότεναμ νίκησε την Ατλέτικο στο Λονδίνο με 3-2, όμως μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα οι «Ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση για τους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…
Euroleague 18.03.26

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρμπαχτσε έχει μπει στο παιχνίδι της κορυφής στη regular season - Τι χρειάζεται και πώς μπορεί να ξεπεράσει τους Τούρκους - Όλα τα δεδομένα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)
Euroleague 18.03.26

Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ασύλληπτη εμφάνιση στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και πέτυχε την τρίτη 30άρα τη φετινή σεζόν - Ποιο είναι το κανονικό ρεκόρ του Γάλλου παιχταρά...

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)
Euroleague 18.03.26

Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν μάσησε τα λόγια του μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ το βράδυ της Τρίτης, με τον Εβάν Φουρνιέ να σταματά στους 36 πόντους...

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-87: Επιβλητικός, με ρεκόρ καριέρας του Φουρνιέ (vid)
Μπάσκετ 17.03.26

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-87: Επιβλητικός, με ρεκόρ καριέρας του Φουρνιέ (vid)

Με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ρεκόρ καριέρας σε πόντους στην Ευρωλίγκα (είχε 32, σημείωσε 36) ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Φενέρμπαχτσε με 104-87 και της πήρε και τη διαφορά, ενόψει πιθανής ισοβαθμίας.

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 17.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν
Euroleague 17.03.26

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν

Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες

Πώς θα κινηθεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των συνεργασιών στο επικείμενο συνέδριο και γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου περί «τιμαρίων».

Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις
Editorial 19.03.26

Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο
Πολιτική 19.03.26

Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο

Άρχισε η δίκη για το email-gate, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού στην πρώην ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου. Την ίδια ώρα άρχισε και η προσπάθεια ξεπλύματος των ευθυνών για τη διαρροή.

Δημήτρης Τερζής
Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού
Κοινωνική συμφωνία 19.03.26

Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού

Στα 930 με 950 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο εισαγωγικός μισθός στον επισιτισμό, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση, που καλύπτει περί τους 400.000 εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ
Κόσμος 19.03.26

Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ

Νέα κλιμάκωση μετά την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα South Pars - «Θα το ανατινάξω» απειλεί ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Κόσμος 19.03.26

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας στον πόλεμο
Φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό 19.03.26

Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας

Η υπερ-εξελιγμένη μορφή ενός όπλου με μακρά ιστορία που αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (ειδικά κατά των επιθέσεων με drones και πυραύλους).

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Κυρώσεις α λα καρτ 19.03.26

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις
Δίχτυ προστασίας 19.03.26

Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις

Προβληματισμός από τις αυξήσεις, με τις τιμές στο μοσχάρι να έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό και των αιγοπροβάτων να κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ

Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές
Πύρινες εστίες 19.03.26

Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές

Πού οφείλονται οι πύρινες εστίες που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Πώς θα επηρεάσουν τα υψηλά ποσοστά των φετινών βροχών την εκδήλωση πυρκαγιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 19.03.26

Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ

Παραδίδεται από την Οικονομική Αστυνομία στην Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου η νέα δικογραφία για 14+3 πολιτικά πρόσωπα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα
Music 19.03.26

Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα

Το ντοκιμαντέρ των Oasis θα περιέχει μερικά «εκπληκτικά» πλάνα από την πρώτη συνάντηση του Λίαμ και του Νόελ Γκάλαχερ πριν από τις συναυλίες μετά την επανασύνδεσή τους.

Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς εάν εξαπολυθεί νέα επίθεση σε εγκατάσταση ΥΦΑ του Κατάρ
Ιράν 19.03.26

Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς

«Αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ», δηλώνει ο Τραμπ, «οι ΗΠΑ (...) θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς».

Βέροια: Αγριος ξυλοδαρμός 24χρονης – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Δραματική έκκληση για πληροφορίες
Μάχη για τη ζωή της 19.03.26

Προκαλεί σοκ ο άγριος ξυλοδαρμός 24χρονης - Δραματική έκκληση για πληροφορίες

Δραματική έκκληση για τυχόν πληροφορίες απευθύνουν συγγενείς της 24χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια στη Βέροια, βρέθηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις σε πιλοτή, και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Βρετανία: Δεν θα δικαστεί ξανά ο Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική κακοποίηση – Ηρθε σε συμφωνία με τους ενάγοντες
Αποφεύγει τη δίκη 19.03.26

Σε συμφωνία ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες για τη σεξουαλική κακοποίηση

Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

Ιράν: Ο Μακρόν ζητά από Τραμπ και αλ Θάνι moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών
Συνομιλία 19.03.26

Ο Μακρόν ζητά moratorium από Τραμπ και αλ Θάνι

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και τους ζήτησε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
