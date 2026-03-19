ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων

«Οι νέες συλλήψεις κτηνοτρόφων για βόσκηση ζώων, ακόμη και σε περιφραγμένα αγροτεμάχια ιδιοκτησίας τους, επιβεβαιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο το πλήρες αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις νέες συλλήψεις κτηνοτρόφων, όπως αυτή που έγινε την Δευτέρα στο Πουρνάρι Δυτικής Αχαΐας, όπου ένας 40χρονος κτηνοτρόφος είχε μεταφέρει για βοσκή 40 πρόβατα από σταβλική εγκατάσταση ιδιοκτησίας του πατέρα του, σε εξωτερικό περιφραγμένο χώρο (αγροτεμάχιο) ιδιοκτησίας του, αλλά τον συνέλαβαν για παράνομη βόσκηση εξαιτίας των μέτρων αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Η Κουμουνδούρου υπογραμμίζει πως «αντί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με σχέδιο, επιστημονική επάρκεια και ουσιαστική στήριξη την υπαρξιακή κρίση που μαστίζει την αιγοπροβατοτροφία, επιλέγει τον δρόμο της καταστολής και της ποινικοποίησης. Αντί για αποζημιώσεις, επαρκή στήριξη για ζωοτροφές, ρευστότητα και λειτουργικές λύσεις, οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με συλλήψεις, πρόστιμα και ποινικές διώξεις».

«Και επειδή στην Ελλάδα η μεγάλη πλειονότητα των εκτροφών είναι οικογενειακές μονάδες», προσθέτει, «η κυβερνητική αυτή πρακτική δεν στοχοποιεί μόνο έναν παραγωγό, αλλά οδηγεί ολόκληρες οικογένειες στην απόγνωση, την ανασφάλεια και τη δικαστική ομηρία».

Όπως σημειώνει, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη αναδείξει κοινοβουλευτικά το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί από την εφαρμογή μέτρων χωρίς επαρκή οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη των κτηνοτρόφων. Έχει επισημανθεί η έλλειψη ρευστότητας για την αγορά ζωοτροφών, η απουσία ρεαλιστικών όρων συμμόρφωσης, η ανάγκη επικαιροποιημένων πρωτοκόλλων ευζωίας, αλλά και η ανάγκη να εξεταστούν λύσεις ελεγχόμενης βόσκησης όπου αυτό είναι επιστημονικά εφικτό, ώστε να μην οδηγηθούν οι εκμεταλλεύσεις σε οικονομικό στραγγαλισμό».

«Να σταματήσει η κυβέρνηση την πολιτική εκφοβισμού»

Παράλληλα, επισημαίνει, «έχει αναδειχθεί και ένα ακόμη εξοργιστικό κενό της κυβερνητικής διαχείρισης: σε πολλές πληγείσες εκτροφές οι μολυσμένες ζωοτροφές παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στις εγκαταστάσεις, χωρίς καταγραφή, χωρίς απομάκρυνση, χωρίς καταστροφή και χωρίς αποζημίωση. Το αποτέλεσμα είναι οι παραγωγοί να παραμένουν εγκλωβισμένοι, χωρίς δυνατότητα επανεκκίνησης της δραστηριότητάς τους, ενώ δημιουργούνται σοβαρά λειτουργικά, οικονομικά και υγειονομικά προβλήματα».

«Η εικόνα είναι πλέον απολύτως σαφής: η κυβέρνηση επιδεικνύει υπερβάλλοντα ζήλο στην αστυνόμευση της κτηνοτροφίας, αλλά αδυνατεί να διασφαλίσει τα στοιχειώδη για την επιβίωση του κλάδου», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως «δεν εξασφαλίζει ζωοτροφές, δεν εγγυάται επαρκή ρευστότητα, δεν προχωρά έγκαιρα στις αποζημιώσεις, δεν δίνει καθαρές και εφαρμόσιμες οδηγίες, δεν λύνει ούτε τα πρακτικά προβλήματα των πληγεισών μονάδων».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση «να σταματήσει άμεσα την πολιτική εκφοβισμού και ποινικοποίησης των κτηνοτρόφων και να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση: