Σημαντική είδηση:
19.03.2026 | 08:41
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων
Επικαιρότητα 19 Μαρτίου 2026, 10:14

Οι νέες συλλήψεις κτηνοτρόφων για βόσκηση ζώων επιβεβαιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο το πλήρες αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

«Οι νέες συλλήψεις κτηνοτρόφων για βόσκηση ζώων, ακόμη και σε περιφραγμένα αγροτεμάχια ιδιοκτησίας τους, επιβεβαιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο το πλήρες αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις νέες συλλήψεις κτηνοτρόφων, όπως αυτή που έγινε την Δευτέρα στο Πουρνάρι Δυτικής Αχαΐας, όπου ένας 40χρονος κτηνοτρόφος είχε μεταφέρει για βοσκή 40 πρόβατα από σταβλική εγκατάσταση ιδιοκτησίας του πατέρα του, σε εξωτερικό περιφραγμένο χώρο (αγροτεμάχιο) ιδιοκτησίας του, αλλά τον συνέλαβαν για παράνομη βόσκηση εξαιτίας των μέτρων αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Η Κουμουνδούρου υπογραμμίζει πως «αντί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με σχέδιο, επιστημονική επάρκεια και ουσιαστική στήριξη την υπαρξιακή κρίση που μαστίζει την αιγοπροβατοτροφία, επιλέγει τον δρόμο της καταστολής και της ποινικοποίησης. Αντί για αποζημιώσεις, επαρκή στήριξη για ζωοτροφές, ρευστότητα και λειτουργικές λύσεις, οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με συλλήψεις, πρόστιμα και ποινικές διώξεις».

«Και επειδή στην Ελλάδα η μεγάλη πλειονότητα των εκτροφών είναι οικογενειακές μονάδες», προσθέτει, «η κυβερνητική αυτή πρακτική δεν στοχοποιεί μόνο έναν παραγωγό, αλλά οδηγεί ολόκληρες οικογένειες στην απόγνωση, την ανασφάλεια και τη δικαστική ομηρία».

Όπως σημειώνει, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη αναδείξει κοινοβουλευτικά το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί από την εφαρμογή μέτρων χωρίς επαρκή οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη των κτηνοτρόφων. Έχει επισημανθεί η έλλειψη ρευστότητας για την αγορά ζωοτροφών, η απουσία ρεαλιστικών όρων συμμόρφωσης, η ανάγκη επικαιροποιημένων πρωτοκόλλων ευζωίας, αλλά και η ανάγκη να εξεταστούν λύσεις ελεγχόμενης βόσκησης όπου αυτό είναι επιστημονικά εφικτό, ώστε να μην οδηγηθούν οι εκμεταλλεύσεις σε οικονομικό στραγγαλισμό».

«Να σταματήσει η κυβέρνηση την πολιτική εκφοβισμού»

Παράλληλα, επισημαίνει, «έχει αναδειχθεί και ένα ακόμη εξοργιστικό κενό της κυβερνητικής διαχείρισης: σε πολλές πληγείσες εκτροφές οι μολυσμένες ζωοτροφές παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στις εγκαταστάσεις, χωρίς καταγραφή, χωρίς απομάκρυνση, χωρίς καταστροφή και χωρίς αποζημίωση. Το αποτέλεσμα είναι οι παραγωγοί να παραμένουν εγκλωβισμένοι, χωρίς δυνατότητα επανεκκίνησης της δραστηριότητάς τους, ενώ δημιουργούνται σοβαρά λειτουργικά, οικονομικά και υγειονομικά προβλήματα».

«Η εικόνα είναι πλέον απολύτως σαφής: η κυβέρνηση επιδεικνύει υπερβάλλοντα ζήλο στην αστυνόμευση της κτηνοτροφίας, αλλά αδυνατεί να διασφαλίσει τα στοιχειώδη για την επιβίωση του κλάδου», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως «δεν εξασφαλίζει ζωοτροφές, δεν εγγυάται επαρκή ρευστότητα, δεν προχωρά έγκαιρα στις αποζημιώσεις, δεν δίνει καθαρές και εφαρμόσιμες οδηγίες, δεν λύνει ούτε τα πρακτικά προβλήματα των πληγεισών μονάδων».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση «να σταματήσει άμεσα την πολιτική εκφοβισμού και ποινικοποίησης των κτηνοτρόφων και να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση:

  • »στην έκτακτη πρόσθετη χρηματοδότηση για ζωοτροφές,
  • »στη λήψη άμεσων μέτρων ρευστότητας για τις πληττόμενες εκμεταλλεύσεις,
  • »στη θεσμοθέτηση σαφών και εφαρμόσιμων πρωτοκόλλων ευζωίας,
  • »στην εξέταση λύσεων ελεγχόμενης βόσκησης όπου αυτό είναι δυνατό,
  • »στην άμεση καταγραφή, απομάκρυνση, καταστροφή και πλήρη αποζημίωση των μολυσμένων ζωοτροφών, ώστε να μπορέσουν να απολυμανθούν οι εγκαταστάσεις και να επανεκκινήσει η παραγωγική δραστηριότητα».

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Επίθεση και σε διυλιστήριο της Saudi Aramco

ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;
Επικαιρότητα 18.03.26

«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», λέει το ΠΑΣΟΚ

Νέα Αριστερά: Η ΝΔ δεν «χορταίνει» σκάνδαλα
Επικαιρότητα 18.03.26

«Η εικόνα είναι πλέον καθαρή: ένα σύστημα διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων που ευνοεί τους 'ημετέρους', χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς λογοδοσία. Δεν θα συνηθίσουμε σε μια καθημερινότητα σκανδάλων», διαμηνύει η Νέα Αριστερά

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος
Επικαιρότητα 18.03.26

«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας», τόνισε ο Πάρις Κουκουλόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;
Επικαιρότητα 18.03.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο
Ελλάδα 15.03.26

Ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη παρέθεσε απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου.

Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»
Επικαιρότητα 14.03.26

Σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων ναυτικών, ο υπουργός ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα, ωστόσο υπάρχει σχετικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός για αυτές τις περιπτώσεις.

ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
Predator 13.03.26

«Οι παραδοχές του ιδιοκτήτη της Intellexa για συναλλαγές της εταιρείας με κυβερνήσεις και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβεβαιώνουν ότι η πρόσφατη καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών δεν είναι απλά ζήτημα της 'δράσης κάποιων ιδιωτών', αλλά η κορυφή του παγόβουνου», τονίζει το ΚΚΕ

ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση
Επικαιρότητα 13.03.26

«Η καμπάνια για την εθελοντική στράτευση γυναικών, συμπληρώνει την αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας στους πολέμους των ιμπεριαλιστών», λέει το ΚΚΕ

Τηλεφωνικές υποκλοπές: «Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη»
Επικαιρότητα 13.03.26

Οι νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, δημιουργούν αντιπαραθέσεις, με κάποιους βουλευτές της αντιπολίτευσης να ζητούν να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση

Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι
Πολιτική 13.03.26

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό» σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Αιχμές από το περιβάλλον Βάρρα για τους υπαινιγμούς Βορίδη σχετικά με το «γιατί τώρα» της δημοσιοποίησης του επίμαχου εγγράφου του 2020 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η αντιπολίτευση μιλά για ψευδορκία

Ελένη Στεργίου - Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης
Επικαιρότητα 12.03.26

Ο Αναστάσιος Γκόνης προάχθηκε το 1989 ως πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)
Champions League 19.03.26

Πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον Νόα Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, όταν κατά τη διάρκεια του ματς με τη Λίβερπουλ έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες και -όπως αναφέρουν στην Τουρκία- έκοψε το δάχτυλό του.

«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)
Champions League 19.03.26

Με τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League να γίνονται γνωστά, το Football Meets Data, παρέθεσε τις πιθανότητες πρόκρισης για κάθε ομάδα.

Για τρίτη ημέρα στους δρόμους οι οδηγοί ταξί στην Αττική – Επέστρεψαν μέχρι νεοτέρας στην περιφέρεια
Ελλάδα 19.03.26

Οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα, διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας

Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες
Κόσμος 19.03.26

Ο ασφυκτικός αποκλεισμός της Ουάσιγκτον συντρίβεται στην ιστορική μνήμη ενός έθνους που υπερασπίζεται αδιαπραγμάτευτα την ανεξαρτησία και τον πλούτο του.

Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης
Ναρκοπέδιο 19.03.26

Προ πολλού σε εύθραυστη κατάσταση, ο Λίβανος ωθείται σε οριακό σημείο από τον νέο πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ, παράλληλο με αυτόν στο Ιράν, σε μια φλεγόμενη Μέση Ανατολή

Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;
Απόφαση ζωής 19.03.26

Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Το βασικό αίτημα των βενζινοπωλών είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ - Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης για την επερχόμενη συνάντηση

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG του Κατάρ

Γουόρντ: «Αν δεν είσαι εγωιστής οι… Θεοί του μπάσκετ θα στο ανταποδώσουν»
Μπάσκετ 19.03.26

Ενόψει της αποψινής (19/3, 21:15) αναμέτρησης με τη Μπασκόνια, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, για το ματς με την τους οπαδούς, αλλά και τους... Θεούς του αθλήματος.

ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Πώς θα κινηθεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των συνεργασιών στο επικείμενο συνέδριο και γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου περί «τιμαρίων».

Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις
Editorial 19.03.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

