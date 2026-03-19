Κτιριακή αναβάθμιση για το νοσοκομείο Άμφισσας
Κτιριακή και ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Άμφισσας με πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανακοίνωση ο περιφερειάρχης με ανάρτηση του.
Αναβαθμίζεται κτιριακά και ενεργειακά το νοσοκομείο Άμφισσας όπως υποστηρίζει σε ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός. Στην σχετική του ανάρτηση αναφέρει διαθέσιμο ποσό της τάξεως των 3,1 εκατ. Ευρώ για τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιούν. Ακολουθεί η ανάρτηση του Περιφερειάρχη:
«Επενδύουμε 3,1 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας για να αλλάξουμε ριζικά το Νοσοκομείο Άμφισσας. Δεν κάνουμε απλώς μια συντήρηση, αλλά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενεργειακή θωράκιση και αναβάθμιση του κτιρίου.
Μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, υπογράψαμε τώρα την Προγραμματική Σύμβαση με το Νοσοκομείο για να αναλάβουμε εμείς τη δημοπράτηση και έπειτα την εκτέλεση των εργασιών υπό την επίβλεψη των υπηρεσιών μας.
Επιδίωξή μας:
- Να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας και να εξασφαλίσουμε πόρους που επιστρέφουν στην Υγεία.
- Να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και ανθρώπινο περιβάλλον για ασθενείς και προσωπικό.
Μεριμνούμε, ώστε οι δομές υγείας της Στερεάς Ελλάδας να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συμπολιτών μας!»
*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/fanis.spanos
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις