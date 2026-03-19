science
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κενά ασφάλειας απειλούν εκατοντάδες εκατομμύρια iPhone
Τεχνολογία 19 Μαρτίου 2026, 11:43

Κενά ασφάλειας απειλούν εκατοντάδες εκατομμύρια iPhone

Δύο κενά ασφάλειας που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στα iPhone αφήνουν τους χρήστες εκτεθειμένους σε spyware.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Spotlight

Κακόβουλο λογισμικό που εκμεταλλεύεται ένα παλιό κενό ασφάλειας στα iPhone μπορεί να υποκλέπτει δεδομένα και πληροφορίες για ψηφιακά πορτοφόλια, προειδοποιούν εταιρείες κυβερνοασφάλειας.

Είναι μάλιστα η δεύτερη φορά αυτό τον μήνα που εντοπίζεται spyware ικανό να μολύνει τα iPhone και άλλες συσκευές της Apple, μια εξέλιξη που αναδεικνύει  ότι η σκιώδης αγορά εργαλείων χάκινγκ όλο και μεγαλώνει.

Και τα δύο εργαλεία υποκλοπής είχαν φυτευτεί σε δεκάδες ουκρανικές ιστοσελίδες και δείχνουν να συνδέονται με κρατικές ομάδες χάκερ και πιθανώς με κοινούς εγκληματίες.

Darksword και Coruna

Η τελευταία αποκάλυψη αφορά το κακόβουλο λογισμικό «Darksword», το οποίο εντόπισαν ερευνητές της Google και των εταιρειών κυβερνοασφάλειας Lookout και iVerify.

Νωρίτερα, στις 3 Μαρτίου, η Google και η iVerify προειδοποίησαν για ένα άλλο εργαλείο με την ονομασία Coruna.

«Υπάρχει πλέον μια επιβεβαιωμένη αλυσίδα κενών ασφάλειας … που έχουν καταλήξει στα χέρια δυνητικά εγκληματικών οντοτήτων με οικονομικό Τζάστιν Όλμπερχτ, επικεφαλής ερευνητής της Lookout.

Σύμφωνα με την Google, το Darksword έχει χρησιμοποιηθεί από χάκερ που δείχνουν να συνδέονται με κυβερνήσεις, καθώς και από ιδιωτικές εταιρείες που προσφέρουν εργαλεία παρακολούθησης, σε επιχειρήσεις εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία, την Μαλαισία και την Ουκρανία.

Στην Τουρκία και τη Μαλαισία, οι επιθέσεις συνδέονται με την τουρκική εταιρεία PARS Defence, ανέφερε η Google.

To δε Coruna φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε από τη ρωσική ομάδα κατασκοπείας UNC6353.

Και τα δύο κακόβουλα προγράμματα εγκαθίστανται στα κινητά τηλέφωνα όταν οι χρήστες επισκεφθούν μολυσμένες ιστοσελίδες με περιεχόμενο του ενδιαφέροντός τους.

Οι ευάλωτες εκδόσεις του iOS

Σύμφωνα με την iVerify και την Lookout, το Darsksword διανεμόταν σε χρήστες iPhone που χρησιμοποιούσαν τις εκδόσεις iOS 18.4 έως 18.6.2, οι οποίες διατέθηκαν από την Apple μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου 2025.

Η Apple έχει διαθέσει ενημερώσεις για τα κενά ασφάλειας που εκμεταλλεύεται το Darksword, ωστόσο πολλοί χρήστες αμελούν να εγκαταστήσουν τις ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος.

Σύμφωνα με τις iVerify και Lookout, 220 έως 270 εκατομμύρια iPhone εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις ευάλωτες εκδόσεις του iOS.

«Η ενημέρωση του λογισμικού παραμένει η σημαντικότερη κίνηση που μπορούν να κάνουν οι χρήστες για να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδο ασφάλειας των συσκευών τους» δήλωσε εκπρόσωπος της Apple.

Τόνισε επίσης ότι το πρόγραμμα περιήγησης Safari της Apple μπλοκάρει αυτόματα τις διαδικτυακές διευθύνσεις που βρέθηκαν μολυσμένες με το Darksword.

Σύμφωνα με τον Ρόκι Κόουλ, συνιδρυτή και τεχνολογικό διευθυντή της iVerify, εργαλεία χάκινγκ όπως το Darksword και το Coruna χρησιμοποιούνταν μέχρι πρόσφατα μόνο από κρατικούς χάκερ.

Τα δύο κακόβουλα προγράμματα, είπαν οι ερευνητές, έγιναν αντιληπτά από χονδροειδή λάθη που σπανίζουν στις υποθέσεις κρατικής κατασκοπείας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Deutsche Bank: Ανθεκτικές στον πόλεμο οι ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Κόσμος
Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

inWellness
inTown
Stream science
Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek
Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek

Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

Σύνταξη
Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;
Κόσμος 18.03.26

Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία
Στον φούρνο 18.03.26

Οι ακραίες θερμοκρασίες των τελευταίων ετών δεν εξηγούνται από τις φυσικές διακυμάνσεις του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται και φέρνει πιο κοντά την υπέρβαση του συμφωνημένου στόχου.

Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
AI 17.03.26

Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παραδοχή Βορίδη για παράνομες επιδοτήσεις αγροτών – «Το δικαστήριο κοιτάζει περίεργα μάρτυρες σαν τον Βάρρα»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 19.03.26

Ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, επιτέθηκε εκ νέου στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος φέρεται να είχε ενημερώσει εγκαίρως την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις περίεργες αυξήσεις ζωϊκού κεφαλαίου στην Κρήτη

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από Patriot: Η κυβέρνηση εμπλέκει επίσημα την Ελλάδα στον πόλεμο
Συστοιχία 19.03.26

«Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί 'μη εμπλοκής' καταρρέουν στην πράξη», επισημαίνει η Νέα Αριστερά για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από τη συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»
«Αισχροκέρδεια» 19.03.26

«Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αξιοποιούν ένα μέρος των υπερεσόδων για την άμεση ελάφρυνση της κοινωνίας και της οικονομίας, χωρίς να διαταράσσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ ανακατανέμουν πόρους από την υπερφορολόγηση προς τη στήριξη των πολιτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο
Πολιτική 19.03.26

Το ΚΚΕ καταγγέλλει την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν με αιχμή τη δήλωση Δένδια για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Σύνταξη
Μια πάντα αστάθμητη δομή
Αλτουσέρ και Σπινόζα 19.03.26

Ο Γιώργος Φουρτούνης επιστρέφει στις αντιπαραθέσεις γύρω από τη δομή ως κεντρική έννοια της κοινωνικής θεωρίας

Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου – Όχι σε νέα προσφυγική κρίση
Βρυξέλλες 19.03.26

Την ανάγκη να προστατεύσει η ΕΕ πολίτες και επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και να στείλει μήνυμα ότι «δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της προσφυγικής κρίσης του 2015», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύνταξη
Ο Ντέβον Χολ μένει ελεύθερος και έχει τη Euroleague στα… πόδια του: Η Φενέρμπαχτσε και το συμβόλαιο που ψάχνει
Euroleague 19.03.26

Ο Ντέβον Χολ είναι free agent το καλοκαίρι και απασχολεί ήδη αρκετές ομάδες μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός - Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό...

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ
Βρυξέλλες 19.03.26

«Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Συντετριμμένη 19.03.26

Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Την κυβέρνηση καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας ότι «αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν 'λύση' μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού»

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Απόρρητο