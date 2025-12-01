Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Νότια Κορέα κατηγορούμενα ότι παραβίασαν περισσότερες από 120.000 κάμερες ασφάλειας σε σπίτια και επιχειρήσεις για να βιντεοσκοπήσουν ευαίσθητες στιγμές και να τις πουλήσουν σε ιστοσελίδα με πορνογραφικά βίντεο.

Οικίες, μπαρ με καραόκε, στούντιο πιλάτες και μια γυναικολογική κλινική περιλαμβάνονται στα θύματα των χάκερ, οι οποίοι συνδέονταν στις διαδικτυακές κάμερες δοκιμάζοντας απλούς κωδικούς.

Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι τέσσερις χάκερ δρούσαν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και όχι ως κύκλωμα.

Ένας από αυτούς κατηγορείται ότι χάκαρε 63.000 κάμερες και αποθήκευσε 524 βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου, τα οποία πούλησε στη συνέχεια για εικονικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 35 εκατ. γουόν, περίπου 20.500 ευρώ.

Ένας δεύτερος φέρεται να παραβίασε 70.000 κάμερες και να πούλησε 648 βίντεο για 18 εκατ. γουόν, ή 10.500 ευρώ.

Από κοινού, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να ευθύνονται για το 62% των βίντεο που αναρτήθηκαν το τελευταίο έτος σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η οποία ειδικεύεται σε κλεμμένα βίντεο από διαδικτυακές κάμερες.

Η νοτιοκορεατική αστυνομία έχει ξεκινήσει τώρα επιχείρηση για το κλείσιμο της ιστοσελίδας σε συνεργασία με τις αρχές άλλων χωρών.

Εκτός από τους κατηγορουμένους, η αστυνομία συνέλαβε επίσης τρία άτομα που φέρονται να αγόρασαν τα παράνομα βίντεο.

Οι αρχές έχουν επίσης ενημερώσει τα θύματα σε 58 τοποθεσίες και τους έδωσε οδηγίες για αλλαγή των κωδικών πρόσβασης.

«Πάνω απ’ όλα, είναι σημαντικό και αποτελεσματικό για τους μεμονωμένους χρήστες που έχουν εγκαταστήσει κάμερες IP σε σπίτια ή επαγγελματικούς χώρους να παραμένουν σε εγρήγορση και να αλλάζουν άμεσα και τακτικά τους κωδικούς πρόσβασής τους» επισήμανε η αστυνομία.