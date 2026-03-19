Συνελήφθησαν δύο άνδρες για απόπειρα ανθρωποκτονίας 57χρονου

Εξιχνιάσθηκε από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 57χρονου αλλοδαπού που έγινε τον Νοέμβριο του 2025 στα Πατήσια.

Ειδικότερα, το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου, δύο δράστες προσέγγισαν τον 57χρονο αλλοδαπό την στιγμή που έφευγε από γραφείο που διαθέτει στην περιοχή των Πατησίων και λόγω προσωπικών διαφορών αρχικά τον γρονθοκόπησαν, του αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν 7 φορές με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στα πόδια.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., ως δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 50 και 38 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου στην περιοχή των Πατησίων.

Επιπρόσθετα, σε δύο οικίες και κατάστημα ιδιοκτησίας του 50χρονου συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 53 γραμμ. κάνναβης και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.