Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας

Στους ελληνιστικούς χρόνους η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα γνώσης και μελέτης στον αρχαίο κόσμο. Από τον 3ο αιώνα π.Χ., λόγιοι από διαφορετικές περιοχές του ελληνικού κόσμου συγκεντρώνονταν εκεί για να μελετήσουν, να διορθώσουν και να οργανώσουν τα κείμενα της κλασικής γραμματείας. Το έργο αυτό πραγματοποιούνταν στο Μουσείον —το ιερό αφιερωμένο στις Μούσες— αλλά και στη θρυλική Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Στην αρχαία ελληνική παράδοση οι μύθοι δεν θεωρούνταν απλώς αφηγήσεις ψυχαγωγίας. Για τους μελετητές της Αλεξάνδρειας αποτελούσαν έναν τρόπο κατανόησης του κόσμου και της ιστορίας του. Μέσα από τη μελέτη τους επιχειρούσαν να εντοπίσουν πού συναντώνται η μυθολογία και η πραγματική γεωγραφία. Ένα σημαντικό στοιχείο που μας επιτρέπει σήμερα να κατανοήσουμε αυτή την προσπάθεια είναι ένα ιδιαίτερο είδος πηγών: οι σημειώσεις που σώζονται στα περιθώρια αρχαίων χειρογράφων.

Τα σχόλια και οι φιλολογικές παρεμβάσεις των Αλεξανδρινών κριτικών διατηρήθηκαν χάρη στη συνεχή αντιγραφή τους στο πέρασμα των αιώνων. Μεταφέρθηκαν από πάπυρο σε πάπυρο και από χειρόγραφο σε χειρόγραφο, γραμμένα συχνά στα περιθώρια των κειμένων με τη μορφή παρατηρήσεων, διευκρινίσεων και επεξηγήσεων.

Οι σημειώσεις αυτές ονομάζονται «σχόλια» και αποτελούν μια πολύτιμη μαρτυρία για τον τρόπο σκέψης των αρχαίων λογίων. Μέσα από αυτά αποκαλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων: από την ανάλυση ποιητικών τεχνικών και τη μελέτη της γλώσσας μέχρι κριτικές για τη γραμματική. Παράλληλα δείχνουν και μια άλλη φιλοδοξία των μελετητών της εποχής: να ταυτίσουν τους μυθικούς τόπους των ηρωικών ταξιδιών με συγκεκριμένες περιοχές του πραγματικού κόσμου.

Η χαρτογράφηση των μύθων και των τεράτων

Ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά ζητήματα της αρχαιότητας —που είχε απασχολήσει τους λόγιους ακόμη και πριν από την ίδρυση της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας— ήταν η ακριβής πορεία που ακολούθησε ο Οδυσσέας στο επικίνδυνο ταξίδι της επιστροφής του μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Τα γεγονότα του τέλους της σύγκρουσης ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τρώες, αλλά και οι περιπέτειες του Οδυσσέα στον δρόμο προς την Ιθάκη, αποτελούν το θέμα των επικών ποιημάτων που αποδίδονται στον Όμηρο: της Ιλιάδας και της Οδύσσειας.

Τα ομηρικά έπη βρίσκονταν στο επίκεντρο της φιλολογικής δραστηριότητας στην Αλεξάνδρεια. Ένας από τους επικεφαλής της βιβλιοθήκης, ο Απολλώνιος ο Ρόδιος, συνέθεσε μάλιστα ένα νέο έπος, τα Αργοναυτικά, το οποίο αφηγείται την εκστρατεία του Ιάσονα και των Αργοναυτών για την κατάκτηση του χρυσόμαλλου δέρατος. Το έργο αυτό ακολουθούσε το πρότυπο των ομηρικών επών που είχαν γραφτεί μερικούς αιώνες νωρίτερα.

Όπως ακριβώς συνέβαινε και με τον Οδυσσέα, έτσι και η διαδρομή που ακολούθησε ο Ιάσονας αποτέλεσε αντικείμενο έντονων συζητήσεων. Ο Απολλώνιος, που ήταν ταυτόχρονα ποιητής και λόγιος, γνώριζε καλά τις διαφορετικές απόψεις γύρω από τα ταξίδια αυτών των ηρώων. Σε διάφορες σημειώσεις των σχολίων αναφέρονται εναλλακτικές εκδοχές της πορείας της Αργούς, διαφορετικές από εκείνη που παρουσιάζει ο ίδιος στο έργο του, όπως για παράδειγμα η εκδοχή του σύγχρονού του ποιητή Καλλίμαχου.

Η προσπάθεια να εντοπιστούν οι μυθικοί τόποι στον πραγματικό χάρτη φαίνεται πιο έντονα στις περιπλανήσεις του Οδυσσέα, όπως αυτές αφηγούνται στα βιβλία 9 έως 12 της Οδύσσειας. Πολλοί λόγιοι της αρχαιότητας τοποθετούσαν αυτές τις περιπέτειες στη Σικελία και την Ιταλία.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των θαλάσσιων τεράτων Σκύλλας και Χάρυβδης, που θεωρούνταν ότι βρίσκονταν στο επικίνδυνο Στενό της Μεσσήνης, δηλαδή στο θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα στη βορειοανατολική Σικελία και το νότιο άκρο της Ιταλικής χερσονήσου.

Υπήρχαν όμως και διαφορετικές απόψεις. Ο Ερατοσθένης, ένας από τους σημαντικότερους Αλεξανδρινούς μελετητές και ο άνθρωπος που υπολόγισε με αξιοσημείωτη ακρίβεια την περίμετρο της Γης, διαφωνούσε με αυτή τη γεωγραφική ταύτιση. Ο ίδιος προτιμούσε να θεωρεί ότι οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα και το ταξίδι της Αργούς δεν συνέβησαν στη Μεσόγειο, αλλά σε απομακρυσμένες περιοχές του ωκεανού.

Πώς αναγνώριζαν έναν μύθο

Παρότι η πορεία των Αργοναυτών στο έργο του Απολλώνιου περιλαμβάνει φανταστικά στοιχεία —όπως οι Σειρήνες και οι Συμπληγάδες Πέτρες— οι λόγιοι ενδιαφέρονταν παράλληλα να εντοπίσουν και πραγματικά γεωγραφικά σημεία που αναφέρονται στο ταξίδι.

Καθώς οι Αργοναύτες πλέουν σε περιοχές όπως ο Εύξεινος Πόντος στο δεύτερο βιβλίο των Αργοναυτικών, τα σχόλια αποκαλύπτουν ότι οι μελετητές επιθυμούσαν να καταγράψουν τόσο τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των τόπων από τους οποίους περνούσαν οι ήρωες όσο και τους μύθους που συνδέονταν με αυτούς.

Στο δικό του έπος, ο Απολλώνιος παρουσιάζει τους Αργοναύτες να αφήνουν σημάδια της παρουσίας τους σε διάφορα σημεία της διαδρομής τους. Συχνά αυτά τα σημάδια είναι βωμοί που υποτίθεται ότι εξακολουθούν να είναι ορατοί στο τοπίο. Μέσα από τα σχόλια βλέπουμε τους μελετητές να συζητούν ακόμη και την ακριβή θέση τέτοιων μνημείων — για παράδειγμα, αν ο βωμός των Δώδεκα Θεών στον Βόσπορο βρισκόταν στην ευρωπαϊκή ή στην ασιατική πλευρά του στενού.

Εκτός από αυτά τα ίχνη του ταξιδιού, τα σχόλια καταγράφουν και μεγάλο αριθμό τοπικών αφηγήσεων που εξηγούν την προέλευση ενός ονόματος τόπου. Αυτές οι ιστορίες ονομάζονται «αίτια». Μέσα από αυτές, ένα γεγονός του μυθικού παρελθόντος χρησιμοποιείται για να εξηγήσει ένα χαρακτηριστικό του παρόντος, βοηθώντας έτσι τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα το κείμενο.

Φαίνεται πως οι αρχαίοι σχολιαστές ακολουθούσαν ένα είδος «μεθόδου» όταν περιέγραφαν φυσικά στοιχεία του τοπίου, όπως ποτάμια ή βουνά. Συνήθως σημείωναν την τοποθεσία τους, εξηγούσαν την προέλευση του ονόματός τους και κατέγραφαν τους μύθους που σχετίζονταν με αυτά.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τα σχόλια αναφέρει: «Ο Καλλίχορος είναι ποταμός αφιερωμένος στον Διόνυσο στην περιοχή της Ηράκλειας. Ονομάστηκε έτσι επειδή ο Διόνυσος οργάνωσε εκεί έναν χορό.»

Η συστηματική καταγραφή τέτοιων γεωγραφικών στοιχείων θυμίζει τους καταλόγους που συναντάμε και σε παπύρους της ελληνιστικής περιόδου — της εποχής που ακολούθησε τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κατά την οποία η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός εξαπλώθηκαν και μετασχηματίστηκαν σε μεγάλο μέρος του τότε γνωστού κόσμου.

Σε παρόμοιους παπύρους συναντά κανείς λίστες ποταμών, οι οποίοι συνδέονται με γνωστούς λαούς και τόπους, όπως εκείνους που εμφανίζονται στο ταξίδι των Αργοναυτών.

Όλα αυτά δείχνουν ότι ακόμη και τόποι που εμφανίζονται σε ποιητικά έργα ή σε φανταστικές αφηγήσεις μπορούσαν να τοποθετηθούν στον πραγματικό γεωγραφικό χώρο και να ερμηνευθούν μέσα από έναν μύθο που εξηγεί την προέλευσή τους.

Με αυτόν τον τρόπο, η καταγραφή των μυθικών τοποθεσιών συνέβαλε στη διατήρησή τους στη συλλογική μνήμη. Και χάρη στη συνεχή αντιγραφή αυτών των σημειώσεων στα περιθώρια των χειρογράφων, οι ιστορίες αυτές ενσωματώθηκαν βαθιά στην πολιτισμική ταυτότητα των Ελλήνων.

*Με πληροφορίες από: Τhe Conversation