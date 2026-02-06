magazin
Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
Εποχή του Χαλκού 06 Φεβρουαρίου 2026, 06:02

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ

Πολύ πριν ο Όμηρος καθιερώσει την εικόνα της φλεγόμενης Τροίας, η πόλη λειτουργούσε ως σταθερός κόμβος συνεργασίας και εμπορίου. Ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ δείχνει γιατί η ειρήνη, όχι ο πόλεμος, εξηγεί τη μακρά της αντοχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Όταν σκεφτόμαστε την Τροία, σχεδόν πάντα τη φανταζόμαστε να φλέγεται. Έναν δούρειο ίππο, ήρωες με πανοπλίες, κραυγές, στάχτες. Κι όμως, αυτή η εικόνα αφορά μια ελάχιστη στιγμή σε μια ιστορία που κράτησε χιλιάδες χρόνια. Η πραγματική Τροία δεν ήταν μια πόλη φτιαγμένη για να πέσει· ήταν μια πόλη φτιαγμένη για να αντέχει.

Πριν γίνει σύμβολο πολέμου στη φαντασία της Δύσης, η Τροία ήταν ένας ζωντανός τόπος καθημερινότητας. Άνθρωποι δούλευαν, αντάλλασσαν αγαθά, μεγάλωναν παιδιά, επισκεύαζαν σπασμένα αγγεία και περπατούσαν ξανά και ξανά τα ίδια μονοπάτια. Αυτή η επαναληπτική, σχεδόν αόρατη ζωή είναι που εξηγεί γιατί η πόλη επέζησε τόσο πολύ — όχι ο πόλεμος που την έκανε διάσημη.

Σύμφωνα με ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ, ερευνητή στο Ινστιτούτο Προϊστορίας, Πρώιμης Ιστορίας και Μεσαιωνικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Τίμπινγκεν, η Τροία αποτελεί ένα από τα πιο καθαρά παραδείγματα μακροχρόνιας κοινωνικής σταθερότητας στην Εποχή του Χαλκού. Όχι επειδή δεν γνώρισε εντάσεις, αλλά επειδή έμαθε να τις διαχειρίζεται.

Η ειρήνη ως καθημερινή πρακτική

Η αρχαιολογία τείνει να ευνοεί την καταστροφή. Οι φωτιές διατηρούνται στο έδαφος, τα ερείπια εντυπωσιάζουν, οι βίαιες ρήξεις αφήνουν καθαρά ίχνη. Αντίθετα, η ειρήνη δεν «γράφεται» εύκολα στο χώμα. Δεν έχει ένα στιγμιότυπο, δεν έχει ημερομηνία, δεν έχει δράμα.

Κι όμως, στην Τροία, η ειρήνη ήταν ο κανόνας. Όχι ως ιδανική κατάσταση, αλλά ως αποτέλεσμα συνεχούς διαπραγμάτευσης. Τα αρχαιολογικά στρώματα του οικισμού — εννέα συνολικά — δεν μαρτυρούν αλλεπάλληλες καταστροφές, αλλά έναν κύκλο χρήσης, συντήρησης, αναπροσαρμογής και ανοικοδόμησης. Μια πόλη που αλλάζει χωρίς να διαλύεται.

Ο Μπλουμ επισημαίνει ότι η μόνη πραγματικά εκτεταμένη καταστροφή που μπορεί να τεκμηριωθεί με σαφήνεια χρονολογείται γύρω στο 2350 π.Χ. Πρόκειται για ένα μεμονωμένο επεισόδιο, που διακόπτει προσωρινά μια μακρά πορεία συνέχειας — και απέχει περισσότερο από χίλια χρόνια από τη χρονική περίοδο στην οποία ο Όμηρος τοποθετεί τον Τρωικό πόλεμο.

Ένα δίκτυο, όχι ένα φρούριο

Η Τροία δεν ήταν μια απομονωμένη ακρόπολη που ζούσε υπό μόνιμη πολιορκία. Ήταν ένας παράκτιος κόμβος, ενταγμένος σε εκτεταμένα δίκτυα ανταλλαγών που συνέδεαν το Αιγαίο, τα Βαλκάνια και τη Μεσοποταμία. Αγγεία, πρώτες ύλες, τεχνικές και ιδέες κυκλοφορούσαν διαρκώς.

Η οικονομία της πόλης στηριζόταν σε νοικοκυριά, τεχνίτες και εμπόρους — όχι σε στρατούς ή κεντρική εξουσία. Η επιβίωση προϋπέθετε συντονισμό: διαχείριση νερού, κατανομή εργασίας, εξασφάλιση μετάλλων, πρόσβαση σε καλλιεργήσιμη γη. Με σύγχρονους όρους, η ειρήνη ήταν δουλειά. Καθημερινή, συλλογική και εύθραυστη.

Όταν προέκυπταν κρίσεις — περιβαλλοντικές πιέσεις, κακές σοδειές, διαταραχές στο εμπόριο — η απάντηση δεν ήταν η κατάρρευση, αλλά η προσαρμογή. Οι ρουτίνες άλλαζαν, οι πόροι αναδιανέμονταν, οι κοινωνικές ισορροπίες επαναδιαπραγματεύονταν. Η σταθερότητα δεν επιβαλλόταν· προέκυπτε.

Γιατί θυμόμαστε μόνο τον πόλεμο

Ο Όμηρος δεν έγραψε ιστορία. Έγραψε ποίηση. Η Ιλιάδα δεν ενδιαφέρεται για το πώς λειτουργεί μια κοινωνία επί αιώνες, αλλά για το πώς νοηματοδοτείται η βία, η τιμή, η απώλεια. Ο πόλεμος προσφέρει καθαρή αφήγηση. Η ειρήνη προσφέρει πολυπλοκότητα.

Ακόμη και η σύγχρονη αρχαιολογία, όπως υπενθυμίζει ο Μπλουμ, ξεκίνησε στην Τροία με την εμμονή να εντοπίσει το πεδίο της μάχης. Η ιδέα της καταστροφής ήταν πιο ελκυστική από την ιδέα της συνέχειας. Κι όμως, αυτό που κάνει την Τροία μοναδική δεν είναι το πώς τελείωσε — αλλά το πόσο πολύ κράτησε.

Το πραγματικό μάθημα της Τροίας

Η Τροία δεν μας διδάσκει πώς πέφτουν οι πόλεις. Μας δείχνει πώς επιβιώνουν. Πώς κοινωνίες χωρίς κράτος, χωρίς γραπτούς νόμους και χωρίς μόνιμους στρατούς μπορούν να διατηρούν συνοχή μέσα από την καθημερινή συνεργασία.

Το συμπέρασμα της ανάλυσης του Στέφαν Μπλουμ είναι σαφές: η μακροχρόνια ειρήνη δεν είναι απουσία σύγκρουσης, αλλά ικανότητα απορρόφησής της. Δεν χτίζεται σε ηρωικές στιγμές, αλλά σε επαναλαμβανόμενες, συχνά αόρατες πράξεις συνύπαρξης.

Ίσως, τελικά, το μεγαλύτερο θαύμα της Τροίας δεν ήταν το ξύλινο άλογο — αλλά οι γενιές ανθρώπων που έζησαν εκεί χωρίς να χρειαστούν κανένα.

Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία
Λογοκρισία; 05.02.26

Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία

Το Αρκάνσας, πολιτεία των ΗΠΑ, προσπαθεί να περάσει ένα μέτρο απαγόρευσης της αποστολής βιβλίων στους κρατουμένους/ες, με πρόσχημα την «πάταξη της εισόδου ναρκωτικών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills
Όλα για την τέχνη 05.02.26

Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills

Η γνωστή ηθοποιός Τζένιφερ Εσπόζιτο, με ένα βίντεο στα social media, αποκάλυψε ότι το πριν από μερικά χρόνια υποθήκευσε το σπίτι της για να γυρίσει το φιλμ Fresh Kills. Και τώρα πρέπει να το εγκαταλείψει.

Σύνταξη
Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;
Παραδόξως, λειτουργεί 05.02.26

Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;

«Τα χρήματα που πήρα είναι λιγότερα από όσα ήλπιζε ο ατζέντης μου», είπε ο Άλεξ Χόνολντ σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times. «Αλλά θα το έκανα και δωρεάν», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;
Το μήλον της Έριδος 05.02.26

Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;

Προ των πυλών νέος πολιτισμικός πόλεμος με αφορμή την πληροφορία ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα μπορούσε να υποδυθεί την Ελένη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Τρεις άνθρωποι του πολιτισμού σχολιάζουν

Μαίρη Αδαμοπούλου
Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ
Ρουά ματ 04.02.26

Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ

Η Judit Polgar (Γιούντιτ Πόλγκαρ) έπρεπε να προπονείται μέρα και νύχτα από την ηλικία των πέντε ετών. Παρά το «δολοφονικό» της ένστικτο, παραμένει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα - η νέα ταινία του Netflix καταδύεται στην ιδιοφυΐα από την Ουγγαρία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία
Culture Live 04.02.26

Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία

Αντιδράσεις σε Εκκλησία και πολιτικό κόσμο προκαλεί η αποκατάσταση τοιχογραφίας σε ναό της Ρώμης, μετά από καταγγελίες ότι άγγελος απεικονίζει την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ
Υπάρχει αντίλογος 04.02.26

F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ

Με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, η κινηματογραφική μεταφορά της Formula 1 έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που διεκδικεί Όσκαρ ενώ πλανάρει την επέκταση του franchise στο μέλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του
«Ήταν αρραβωνιαστικιά μου» 04.02.26

Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του

Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ διέψευσε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας τους στα πρόσφατα αρχεία του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μία και μοναδική παλαιά συνάντηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ – «Η techno είναι περιπέτεια»
Όλα είναι δρόμος 04.02.26

Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ - «Η techno είναι περιπέτεια»

Ο Όλιβερ Λάξε μίλησε πρόσφατα για τη γένεση της εκπληκτικής επιτυχίας του, της πνευματικής οδύσσειας Sirāt: «Ξέρετε, η λέξη sirat σημαίνει επίσης “ο δρόμος”».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ
Κάτι ξέχασες 03.02.26

Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ

Μια επιστολή του 1942, εντοπισμένη τυχαία σε παζάρι της Μαδρίτης, αποκαλύπτει ότι ο Φρανθίσκο Φράνκο δεν πλήρωσε ποτέ τρία αντίγραφα πίνακα του Γκόγια που είχε αγοράσει ως δώρο για τον Αδόλφο Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία
«Égalité» 03.02.26

Γεωργία Σάνδη: Ντυνόταν σαν άνδρας, αποκάλεσε τον Σοπέν «ερωτικό πτώμα» κι έφερε επανάσταση στη λογοτεχνία

Στο νέο βιβλίο «Becoming George», η Φιόνα Σάμσον αφηγείται την ιστορία της συγγραφέως που επέλεγε να ντυθεί άνδρας, είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον Σοπέν και σόκαρε το κατεστημένο με τις ατίθασες ηρωίδες της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανάλυση: Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; – Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας
Ανάλυση 06.02.26

Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; - Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας

Ζητούμενο για την ελληνική αγορά εργασίας η επίτευξη πλήρους απασχόλησης και προϋπόθεση η διεύρυνση της συμμετοχής περισσότερων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι γυναίκες εργαζόμενες θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων
AI 06.02.26

Θα πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη τη δουλειά σου; - Αν είσαι γυναίκα κινδυνεύεις περισσότερο

Οι γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει
Αγόρευση 06.02.26

Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει

Ο εισαγγελέας της έδρας θα αξιολογήσει το πλήθος των μαρτυρικών καταθέσεων και των εγγράφων-στοιχείων που κατατέθηκαν στη δίκη για τις υποκλοπές και θα διατυπώσει την πρότασή του για τους τέσσερις κατηγορούμενους, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Social Media: «Όχι» στους ανηλίκους ως βορά στην ψηφιακή Άγρια Δύση
Απαγόρευση social media 06.02.26

«Όχι» στους ανηλίκους ως βορά στην ψηφιακή Άγρια Δύση

Ανησυχίες για την ψυχική υγεία των ανηλίκων, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τον εθισμό στις οθόνες και, τώρα, την ανεξέλεγκτη διάδοση παράνομου περιεχομένου AI οδηγούν σε ντόμινο απαγορεύσεων των social

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»: Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση
Προϋποθέσεις 06.02.26

Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση

Τι ισχύει για τα εισοδήματα του 2025 που θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος - Ποιες είναι οι πέντε προϋποθέσεις για τις φοροελαφρύνσεις που μπορούν να έχουν εργαζόμενοι με μπλοκάκι

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο Κικίλιας ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία της Χίου
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Ο Κικίλιας ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία της Χίου

Ο Βασίλης Κικίλιας έχει ήδη υπογραμμίσει ότι η έρευνα θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό και ότι η κυβέρνηση δείχνει μηδενική ανοχή στα συγκεκριμένα κυκλώματα.

Σύνταξη
Συνταξιούχοι: Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών
Οικονομικές Ειδήσεις 06.02.26

Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενεργοποιεί ο ΕΦΚΑ, έτσι ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τις δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν

Ηλίας Γεωργάκης
Αυστραλία: Η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών ήταν πληροφοριοδότρια της αστυνομίας
Αυστραλία 06.02.26

Πληροφοριοδότρια της αστυνομίας η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών

Πληροφορίες στην αστυνομία έδινε, ενώ υποτίθεται πως υπερασπιζόταν τους πελάτες της, η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών στην Αυστραλία, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος εν μέσω του σκανδάλου.

Σύνταξη
Νότιο Σουδάν: Πυρπόλησαν και λεηλάτησαν τις εγκαταστάσεις της Save the Children στην Τζόνγκλεϊ
Νότιο Σουδάν 06.02.26

Πυρπόλησαν και λεηλάτησαν τις εγκαταστάσεις της Save the Children

Η βρετανική μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children αποφάσισε να αναστείλει τις δραστηριότητές της στην πολιτεία Τζόνγκλεϊ, στο Νότιο Σουδάν, μετά την πυρπόληση και λεηλάτηση των εγκαταστάσεών της.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Λευκός Οίκος υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» στη διάθεσή του «πέρα από τη διπλωματία»
Λευκός Οίκος 06.02.26

Ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» για το Ιράν «πέρα από τη διπλωματία»

Απειλές κατά της Τεχεράνης εκτοξεύει ο Λευκός Οίκος παραμονή των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανεφέροντας ότι ο Τραμπ «έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία».

Σύνταξη
Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για την οικονομική επιβίωση χιλιάδων δανειοληπτών
Νόμος Κατσέλη 06.02.26

Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για χιλιάδες δανειολήπτες

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου «είναι μια σημαντική και δίκαιη απόφαση», κρίνει η Λούκα Κατσέλη, τονίζοντας ότι «εναρμονίζεται πλήρως με την πρόθεση του νομοθέτη».

Σύνταξη
