Σύμφωνα με την Ιλιάδα του Ομήρου, ο πόλεμος ξεκίνησε όταν ο Πάρης της Τροίας απήγαγε την Ελένη, σύζυγο του βασιλιά της Σπάρτης, προκαλώντας μια πολιορκία που διήρκεσε 10 χρόνια.

Η πιο διάσημη σκηνή του μύθου είναι το ξύλινο άλογο που χρησιμοποίησαν οι Έλληνες για να εισχωρήσουν στην πόλη και να την καταστρέψουν από μέσα.

Τώρα, σύμφωνα με την Daily Mail, μια ομάδα Τούρκων ερευνητών ανακάλυψε δεκάδες πήλινα και πέτρες για σφεντόνα, που βρέθηκαν ακριβώς έξω από τα τείχη του παλατιού, μαζί με αιχμές βελών, καμένα κτίρια και βιαστικά θαμμένους ανθρώπινους σκελετούς.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν μια τρομακτική εικόνα μάχης από κοντινή απόσταση και μιας ξαφνικής, καταστροφικής πτώσης, ακριβώς όπως την περιγράφουν οι αρχαίοι Έλληνες.

«Η συγκέντρωση τόξων σε μια τόσο μικρή περιοχή υποδηλώνει έντονες μάχες, είτε μια απελπισμένη άμυνα είτε μια πλήρη επίθεση», δήλωσε ο καθηγητής Rustem Aslan του Πανεπιστημίου Canakkale Onsekiz Mart, ο οποίος ηγείται της ανασκαφής.

Οι πέτρες για σφεντόνα, λειασμένες σε αεροδυναμικό σχήμα, ήταν ένα από τα πιο θανατηφόρα όπλα της Εποχής του Χαλκού, ικανά να σπάσουν κρανία από απόσταση όταν εκτοξευόταν από δερμάτινες σφεντόνες.

Οι πέτρες που βρέθηκαν στον χώρο χρονολογούνται περίπου 3.200 με 3.600 χρόνια πριν, ακριβώς την περίοδο που πιστεύεται ότι αντιστοιχεί στον Τρωικό Πόλεμο, ο οποίος σύμφωνα με Έλληνες ιστορικούς έλαβε χώρα γύρω στο 1184 π.Χ.

