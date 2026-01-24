magazin
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24 Ιανουαρίου 2026, 21:45

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Οι ισχυροί κάνουν ό,τι μπορούν και οι αδύναμοι υπομένουν ό,τι πρέπει». Ο Θουκυδίδης επιστρέφει διαρκώς στις στιγμές που η διεθνής τάξη μοιάζει να καταρρέει. Σήμερα ακούγεται ξανά – όχι ως ιστορική παρατήρηση, αλλά ως ερμηνευτικό κλειδί για τον κόσμο όπως υποτίθεται ότι είναι.

Στο Νταβός, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ επιστράτευσε τον Θουκυδίδη για να περιγράψει έναν κόσμο όπου η διεθνής συνεργασία υποχωρεί και ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων επανέρχεται — έναν κόσμο στον οποίο οι κανόνες χάνουν το κύρος τους και η ισχύς διεκδικεί ξανά τον ρόλο της δικαιοσύνης.

«Μοιάζει σαν κάθε μέρα να μας υπενθυμίζεται ότι ζούμε σε μια εποχή ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων, ότι η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες φθίνει, ότι οι ισχυροί μπορούν να κάνουν ό,τι μπορούν και οι αδύναμοι να υπομένουν ό,τι πρέπει. Και αυτό το απόφθεγμα του Θουκυδίδη παρουσιάζεται ως αναπόφευκτο, ως η φυσική λογική των διεθνών σχέσεων που επανέρχεται, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαρκ Κάρνεϊ.

Όπως σημειώνει ο Νέβιλ Μόρλεϊ, καθηγητής Κλασικών Σπουδών, Αρχαίας Ιστορίας, Θρησκειολογίας και Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Έξετερ, σε άρθρο του στο The Conversation, η ίδια φράση έχει επιστρατευτεί από δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς στη Δανία, την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ερμηνευτούν σύγχρονες εξελίξεις: από την απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία μέχρι τη σκληρή γραμμή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό την επιρροή του Στίβεν Μίλερ, ιδίως απέναντι στη Βενεζουέλα.

Θουκυδίδης

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Θουκυδίδης επιστρέφει διαρκώς στον σύγχρονο πολιτικό λόγο. Οι θετικιστές ιστορικοί του 19ου αιώνα ανέδειξαν τη «σοβαρότητά» του, την επιστημονική του αντικειμενικότητα και τον πρωτοποριακό τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις πηγές και τα τεκμήρια.

Γύρω από το έργο του αναπτύχθηκε σχεδόν μια λατρευτική αποδοχή, ιδιαίτερα στους κύκλους της γερμανικής φιλοσοφίας: ο Φρίντριχ Σέλλινγκ, ο Φρίντριχ Σλέγκελ και ο Φρίντριχ Νίτσε έβλεπαν σε αυτόν όχι απλώς έναν ιστορικό, αλλά τον κατεξοχήν «απεικονιστή του Ανθρώπου», εκεί όπου —κατά τον Νίτσε— «η πιο αμερόληπτη γνώση του κόσμου βρίσκει το τελευταίο της ένδοξο άνθος».

Ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα, ο Ελβετός ιστορικός Γιοχάνες φον Μύλλερ χαρακτήριζε τον Θουκυδίδη «αγαπημένο συγγραφέα των μεγαλύτερων και ευγενέστερων ανθρώπων» και «δάσκαλο της σοφίας της ανθρώπινης ζωής».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα blogs, το ίδιο απόσπασμα πλαισιώνει συζητήσεις για τη Γάζα και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όπως έγραφε ο ποιητής και δοκιμιογράφος Ουίσταν Ώντεν το 1939, μπροστά στην κατάρρευση της παλιάς ευρωπαϊκής τάξης, «ο εξόριστος Θουκυδίδης το ήξερε».

Κι όμως, αυτό που «ήξερε» ο Θουκυδίδης είναι πολύ λιγότερο απλό απ’ όσο αφήνει να εννοηθεί η σύγχρονη χρήση του.

«Γιατί εσείς θα υπακούσετε πριν πάθετε τα χειρότερα, κι εμείς θα κερδίσουμε χωρίς να σας καταστρέψουμε»

Θουκυδίδης

Ο Θουκυδίδης ως αυθεντία – και το πρόβλημα της αυθεντίας

Το παράδοξο της περίφημης φράσης για τους ισχυρούς και τους αδύναμους είναι ότι λειτουργεί ταυτόχρονα με αντικρουόμενους τρόπους. Από τη μία, προβάλλεται ως ψυχρή περιγραφή της «πραγματικής» φύσης του κόσμου – συχνά σε αντιπαράθεση με αυτό που χαρακτηρίζεται ως αφελής φιλελεύθερη πίστη σε κανόνες και θεσμούς. Από την άλλη, μετατρέπεται σε κανονιστική θέση: οι αδύναμοι οφείλουν να υποτάσσονται.

Υπάρχει όμως και η αντίστροφη ανάγνωση. Για πολλούς, η φράση λειτουργεί ως εικόνα ενός αυταρχικού παρελθόντος που θα έπρεπε να έχει ξεπεραστεί – μια καταγγελία της ανεξέλεγκτης ισχύος, όχι δικαίωσή της. Όλες αυτές οι ερμηνείες διεκδικούν τη σφραγίδα εγκυρότητας του Θουκυδίδη, και ακριβώς γι’ αυτό αποκτούν τέτοιο βάρος στον δημόσιο λόγο.

Ο ίδιος ο Θουκυδίδης, άλλωστε, θεμελίωσε το έργο του στην ιδέα ότι η αναζήτηση της αλήθειας για το παρελθόν –και όχι η άκριτη αποδοχή αφηγήσεων– μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του παρόντος και του μέλλοντος. Δεν είναι τυχαίο ότι στη νεότερη εποχή έχει παρουσιαστεί τόσο ως πρόδρομος της κριτικής, «επιστημονικής» ιστοριογραφίας όσο και ως πρώιμος πολιτικός θεωρητικός. Το γεγονός ότι το έργο του δεν περιέχει ρητούς κανόνες ή θεωρητικά αξιώματα δεν εμπόδισε γενιές αναγνωστών να ισχυριστούν ότι τους έχουν εντοπίσει, όπως σημειώνει ο Μόρλεϊ .

Η παλαιότερη σωζόμενη χειρόγραφη μαρτυρία του Θουκυδίδη (χειρόγραφο C). Φλωρεντία, Βιβλιοθήκη των Μεδίκων Λαυρεντιανή (Biblioteca Medicea Laurenziana), Plut. 69.2, φ. 513v, Πηγή: Wikimedia

Ο Διάλογος των Μηλίων με τους Αθηναίους

Η φράση προέρχεται από τον περίφημο Διάλογο των Μηλίων με τους Αθηναίους στην Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου. Το 416 π.Χ., οι Αθηναίοι κατέφθασαν στη Μήλο και απαίτησαν την παράδοσή της. Η Μήλος ήταν μια μικρή, Λακεδαιμονική αποικία η οποία όμως ήθελε να παραμείνει ουδέτερη στη σύγκρουση των Αθηναίων με τη Σπάρτη.

Οι Μήλιοι ζήτησαν διαπραγματεύσεις, και ο Θουκυδίδης παρουσιάζει έναν δραματοποιημένο διάλογο της ανταλλαγής επιχειρημάτων που ακολούθησε.

Από την αρχή, οι Αθηναίοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επικαλεστούν κανένα δικαίωμα πέρα από την ισχύ τους, ούτε θα δεχθούν επιχειρήματα βασισμένα σε αρχές. «Η δικαιοσύνη έχει νόημα μόνο μεταξύ ίσων σε δύναμη», δηλώνουν. «Διαφορετικά, οι ισχυροί επιβάλλουν όσα μπορούν και οι αδύναμοι υποχωρούν». Μάλιστα, οι Αθηναίοι, προβάλλουν στους Μήλιους ότι θα ωφεληθούν αν  παραδοθούν.

«Εμείς ήρθαμε για το συμφέρον της δικής μας εξουσίας και για τη σωτηρία της δικής σας πόλης, και θέλουμε να σας δείξουμε ότι μπορούμε να σας κυβερνήσουμε χωρίς κόπο και ότι είναι προς όφελος και των δύο να σωθείτε», λένε οι Αθηναίοι.

Με του Μήλιους να απορούν: «Και πώς μπορεί να είναι συμφέρον για εμάς να γίνουμε δούλοι, όπως για εσάς να γίνετε κύριοι;»

«Γιατί εσείς θα υπακούσετε πριν πάθετε τα χειρότερα, κι εμείς θα κερδίσουμε χωρίς να σας καταστρέψουμε», απαντούν οι Αθηναίοι.

«Δηλαδή δεν θα δεχόσασταν να μείνουμε ουδέτεροι, φίλοι αντί για εχθροί, αλλά σύμμαχοι κανενός;», ρωτούν οι Μήλιοι.

«Όχι. Γιατί η εχθρότητά σας μας βλάπτει λιγότερο από τη φιλία σας: η φιλία σας θα φανεί στους υπηκόους μας ως σημάδι αδυναμίας, ενώ το μίσος σας ως ένδειξη δύναμης», εξηγούν οι Αθηναίοι.

Τελικά, αφού οι Μήλιοι αρνήθηκαν να υποταχθούν, οι Αθηναίοι πολιόρκησαν τη Μήλο. Όταν η πόλη έπεσε, σκότωσαν όλους τους ενήλικους άνδρες και πούλησαν γυναίκες και παιδιά ως δούλους, και εγκατέστησαν στο νησί Αθηναίους αποίκους.

Χάρτες και σχέδια για την εικονογράφηση του Θουκυδίδη, με απεικόνιση της Βόρειας Ελλάδας, της Νότιας Ελλάδας, των ακτών της Μικράς Ασίας κ.ά. Οξφόρδη: J. Vincent, περ. 1825.
Χάρτης της Θράκης., Πηγή: Wikimedia

Στη σύγχρονη θεωρία διεθνών σχέσεων, το απόσπασμα αυτό συχνά αντιμετωπίζεται ως η πρώτη διατύπωση του πολιτικού ρεαλισμού. Μελετητές όπως ο Τζον Μίρσχαϊμερ υποστηρίζουν ότι εδώ διατυπώνεται η βασική αρχή ενός «αναρχικού» διεθνούς συστήματος, όπου το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται μόνο όταν εξυπηρετεί τα στρατηγικά συμφέροντα των ισχυρών, και διαφορετικά επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού. Η ολοκληρωτική καταστροφή των Μηλίων, αφού αρνήθηκαν να υποταχθούν, μοιάζει να επιβεβαιώνει τα παραπάνω.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτά δεν είναι τα λόγια του Θουκυδίδη, αλλά λόγια χαρακτήρων μέσα στο έργο του. Δεν υπάρχει καμία ασφαλής βάση για να υποθέσουμε ότι ο ίδιος θεωρούσε «το δίκαιο είναι του ισχυρού» ως φυσικό νόμο της πολιτικής ζωής ή ότι ήθελε οι αναγνώστες του να υιοθετήσουν αυτή τη θέση.

Ακόμη και οι ίδιοι οι Αθηναίοι ενδέχεται να μην την πίστευαν πλήρως, καθώς στόχος τους ήταν να εκφοβίσουν τους Μηλίους ώστε να παραδοθούν χωρίς μάχη.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι ο Θουκυδίδης –και το κοινό του– γνώριζαν ήδη την καταστροφική αθηναϊκή εκστρατεία στη Σικελία που θα ακολουθούσε έναν χρόνο αργότερα. Ένα επεισόδιο που αποκάλυπτε τα πρακτικά όρια της λογικής «θέλω, παίρνω, κατέχω» και υπονόμευε κάθε απλοϊκή εξιδανίκευση της ισχύος.

«Η εχθρότητά σας μας βλάπτει λιγότερο από τη φιλία σας: η φιλία σας θα φανεί στους υπηκόους μας ως σημάδι αδυναμίας, ενώ το μίσος σας ως ένδειξη δύναμης»

Χάρτες και σχέδια για την εικονογράφηση του Θουκυδίδη, με απεικόνιση της Βόρειας Ελλάδας, της Νότιας Ελλάδας, των ακτών της Μικράς Ασίας κ.ά. Οξφόρδη: J. Vincent, περ. 1825.
Χάρτης της μάχης της Αμφίπολης, Πηγή: Wikimedia

Ούτε δικαίωση ούτε ηθικό δίδαγμα

Αν ο Θουκυδίδης ήθελε απλώς να καταγγείλει την ιμπεριαλιστική αλαζονεία ή να διδάξει ότι η ύβρις οδηγεί στην πτώση, θα μπορούσε να το κάνει με έναν μονόλογο. Αντί γι’ αυτό, επιλέγει τη μορφή του διαλόγου – και αυτή η επιλογή είναι κρίσιμη. Δεν ενδιαφέρεται μόνο για την Αθήνα, αλλά και για την ψυχολογία των «αδύναμων»: την ικεσία, τη διαπραγμάτευση, την ευσεβή ελπίδα, την πρόκληση και, τελικά, την άρνηση των Μηλίων να αποδεχθούν τη λογική των Αθηναίων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα επιχειρήματα των Μηλίων παρουσιάζονται ως ορθά. Η σκέψη τους είναι εξίσου προβληματική. Η ιδέα ότι η άμεση υποταγή ισοδυναμεί με την απώλεια κάθε ελπίδας, ενώ η αντίσταση αφήνει ένα περιθώριο επιβίωσης, έχει μια δική της εσωτερική λογική. Όμως η πεποίθηση ότι οι θεοί θα τους προστατεύσουν επειδή είναι «δίκαιοι άνθρωποι που αμύνονται απέναντι στην επιθετικότητα» αγγίζει τα όρια της αφέλειας.

Μόναχο, Ludwigstraße 16· Βαυαρική Κρατική Βιβλιοθήκη, 1832–1839, έργο του Friedrich von Gärtner· Μνημείο του Θουκυδίδη μπροστά από την κεντρική είσοδο, αντίγραφο του Hans Vogel (μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο), Πηγή: Wikimedia

Ο διάλογος δεν προσφέρει απαντήσεις. Θέτει ερωτήματα: ποια είναι η θέση της δικαιοσύνης σε έναν κόσμο χωρίς ανώτατη αρχή; Είναι θεμιτό να τίθεται η κυριαρχία πάνω από τις ανθρώπινες ζωές; Πώς βιώνεται η ισχύς – και πώς η αδυναμία;

Ο Τόμας Χομπς, στον πρόλογο της μετάφρασής του το 1629, παρατηρούσε ότι ο Θουκυδίδης δεν διατύπωσε ποτέ κανόνες ή διδάγματα, αλλά παρέμεινε «ο πιο πολιτικός ιστορικός που έγραψε ποτέ». Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Θουκυδίδης μας δίνει επικίνδυνες ιδέες. Είναι ότι συχνά τις απομονώνουμε, τις μετατρέπουμε σε συνθήματα και τις παρουσιάζουμε ως διαχρονικούς νόμους.

Ίσως γι’ αυτό ένας συγγραφέας που φημίζεται για την πολυπλοκότητα και το βάθος του καταλήγει να συμπυκνώνεται σε τσιτάτα. Και ίσως ακριβώς αυτή η αμηχανία –το γεγονός ότι ο Θουκυδίδης μας εκθέτει σε μια σκληρή ιδέα χωρίς να μας λέει τι να σκεφτούμε γι’ αυτήν– είναι ο καλύτερος λόγος για να επιστρέφουμε στο πρωτότυπο κείμενο, αντί να το χρησιμοποιούμε ως έτοιμο πολιτικό άλλοθι.

World
Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Business
Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

inWellness
inTown
Stream magazin
Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά
Taipei 101 24.01.26

Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά

Η ζωντανή ανάβαση του Άλεξ Χόνολντ στον ουρανοξύστη Taipei 101 για το «Skyscraper Live» του Netflix αναβλήθηκε λόγω βροχής. Τι δήλωσε ο ίδιος λέει γαι την αμοιβή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» – Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ
Μόδα και υπέρβαση 24.01.26

Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» - Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ

Ως παιδί, προσπάθησε να φυτέψει λουλούδια στο πρόσωπό της, για να κρυφτεί από την πραγματικότητα. Η νέα έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» (Σκιαπαρέλι: Η Μόδα γίνεται Τέχνη) στο Λονδίνο εξερευνά τις πολυάριθμες συνεργασίες της σχεδιάστριας με σουρεαλιστές αστέρες, από τον Νταλί έως τον Μαν Ρέι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου
Πολιτικός υπερήρωας 24.01.26

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου

Η εικόνα του Βλαντίμιρ Πούτιν ως ψυχρού, μυθικού στρατηγού δεν είναι τόσο ανατρεπτική όσο μοιάζει. Ο δυτικός κινηματογράφος συχνά αναπαράγει τον ίδιο μύθο που εδώ και χρόνια καλλιεργεί το Κρεμλίνο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου
Culture Live 24.01.26

AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου

Ηχηρά ονόματα του κινηματογράφου, της μουσικής και της λογοτεχνίας ενώνουν τις φωνές τους ζητώντας κανόνες και αμοιβή για τη χρήση των έργων τους από την AI

Νατάσα Σινιώρη
Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» – Τι σημαίνει αυτό για τους straight άνδρες;
Πολιτιστικό zeitgeist 23.01.26

Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» - Τι σημαίνει αυτό για τους straight άνδρες;

«Η εκρηκτική δημοτικότητα της gay σειράς "Heated Rivalry" για το χόκεϊ αποκαλύπτει την επιθυμία των γυναικών για σεξ και ρομαντισμό χωρίς βία ή ιεραρχία» γράφει η Julia Carrie Wong στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου
Culture Live 23.01.26

Οι «Δεσμώτες επιστρέφουν» προστατευμένοι από μουσειακό κέλυφος, στην Εσπλανάδα του Φαλήρου

Το σημαντικό εύρημα των “Δεσμωτών” του Φαλήρου, αφορά στην ομαδική ταφή ανδρών, η οποία εντοπίστηκε τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο του έργου ανέγερσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σύνταξη
Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme
«Δεν ήταν αυτός» 23.01.26

Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme

Χωρίς αμφιβολία το Marty Supreme αποτελεί την ταινία - έκπληξη της σεζόν, ικανή να χαρίσει το Όσκαρ στον Τιμοτέ Σαλαμέ. Ωστόσο η οικογένεια του αληθινού αθλητή του πινγκ-πονγκ Μάρτι Ράισμαν τα βρίσκει όλα λάθος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ
Δυναστεία 23.01.26

Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ

Προτού μπουν στο Λευκό Οίκο, προτού οι «κατάρες» και τα σκάνδαλα γεμίσουν τον Τύπο, η νέα σειρά του Netflix Kennedy μας βάζει στα άδυτα της οικογένειας - εικόνα των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση
Εκτός Ελέγχου 23.01.26

Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση

Ο Ιανουάριος στον Όργουελ είναι πολιτικός. Το κρύο εξαντλεί, η σιωπή βαραίνει και η εξουσία μοιάζει πανίσχυρη – μέχρι τη στιγμή που η επαναληπτικότητα των εποχών θυμίζει ότι καμία κυριαρχία δεν είναι απόλυτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά
15 Μαρτίου 22.01.26

Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά

Στα φετινά Όσκαρ, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ γράφει ιστορία και επιβεβαιώνει πως είναι η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς για περισσότερους λόγους από τους προφανείς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες
Χρυσό Αγαλματάκι 22.01.26 Upd: 16:19

Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 15 Μαρτίου.

Σύνταξη
Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective
Στωικός 22.01.26

Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective

Οι Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον επανενώθηκαν στο podcast Where Everybody Knows Your Name και αποκάλυψαν μερικές στιγμές τους πίσω από τις κάμερες κατά την διάρκεια των γυρισμάτων True Detective.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;
Novus Orbis 22.01.26

Ο Μαγγελάνος πέρα από τον μύθο – Ήρωας, κατακτητής ή κάτι πιο σκοτεινό;

Η νέα ταινία Magellan του Λαβ Ντίαζ επανεξετάζει τον μύθο του εξερευνητή, φωτίζοντας τη βία και τις αντιφάσεις πίσω από το ιστορικό πρόσωπο. Ο Μαγγελάνος προβάλλεται ως μια σκοτεινή, διχαστική φιγούρα πέντε αιώνες μετά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν
Κόσμος 24.01.26

Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν

Οργή προκάλεσε σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία η δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι «τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν» - Ένα βήμα πίσω από τον Τραμπ, αλλά μόνο για την Βρετανία

Σύνταξη
Από στόπερ… σέντερ φορ
On Field 24.01.26

Από στόπερ… σέντερ φορ

Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Τότεναμ έχουν πετύχει εννιά γκολ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)

Ταϊρί, Μέλβιν και Χουγκάζ έδωσαν πολύτιμες επιθετικές λύσεις στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Πανιώνιο κι έτσι ο ΠΑΟΚ, νίκησε με 70-67 κι έφυγε νικητής από τη Γλυφάδα σε ματς για την 16η αγωνιστική.

Σύνταξη
Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο
Υπεύθυνη υπερδύναμη 24.01.26

Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο

Η Κίνα συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την στάση των ΗΠΑ σε Βενεζουέλα, Ιράν, Γροιλανδία και Αρκτική για να προωθήσει το δικό της «μοντέλο συνεργασίας» ως «αντίβαρο στην αμερικανική ηγεμονία».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω και μένω στο υπόγειο» – Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας
Ελλάδα 24.01.26

«Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω» - Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον μαθητή

«Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος» υποστηρίζει ο σύζυγος της καθηγήτριας στις Σέρρες που καταδικάστηκε για κακοποίηση μαθητή

Σύνταξη
To brand των γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύστηκε από παραγγελίες, έπεσε η σελίδα του – Οι πολιτικοί ως ινφλουένσερ
Τύπου Top Gun 24.01.26

To brand των γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύστηκε από παραγγελίες, έπεσε η σελίδα του - Οι πολιτικοί ως ινφλουένσερ

Στο Νταβός, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, φορούσε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου της Maison Henry Jullien για να καλύψει ένα σπασμένο αιμοφόρο αγγείο στο ένα μάτι του.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό να προκριθούν οι ελληνικές ομάδες στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων»
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό να προκριθούν οι ελληνικές ομάδες στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων»

O Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα ρωτήθηκε για το αν θα υπάρξουν μεταγραφικές εξελίξεις τις επόμενες μέρες – Τι είπε για τον «τελικό» με τον Άγιαξ και τις μάχες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Σύνταξη
Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της
Ελλάδα 24.01.26

Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της

Τα χτυπήματα των συμμοριών, που παριστάνουν τους τεχνικούς και ξαφρίζουν περιουσίες από σπίτια είναι συνεχή, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύνταξη
«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ
Μέση Ανατολή 24.01.26

«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου», απαντά το Ιράν στις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή

Σύνταξη
Προμηθέας Πάτρας – Άρης Betsson 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Προμηθέας Πάτρας – Άρης 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)

Ο Άρης Betsson άντεξε στη φθορά των φάουλ (έχασε τρεις παίκτες με 5) και με τέσσερις διψήφιους, αλλά και καθοριστικό τον Κώστα Αντετοκούνμπο (11ριμπ., 3 τάπες) πήρε μεγάλη νίκη με 103-97 στην Πάτρα.

Σύνταξη
Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά
Taipei 101 24.01.26

Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά

Η ζωντανή ανάβαση του Άλεξ Χόνολντ στον ουρανοξύστη Taipei 101 για το «Skyscraper Live» του Netflix αναβλήθηκε λόγω βροχής. Τι δήλωσε ο ίδιος λέει γαι την αμοιβή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες
Ελλάδα 24.01.26

Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες

Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών εξιχνιάσθηκε υπόθεση έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σημειώθηκε έξω κέντρο διασκέδασης στις 07-10-2025 στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ατόμου

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα
Κόσμος 24.01.26

Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα

«Κεντρικό θέμα των συζητήσεων ήταν οι πιθανές παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτιμώ ιδιαίτερα την κατανόηση της ανάγκης για αμερικανική παρακολούθηση και επίβλεψη της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και διασφάλισης πραγματικής ασφάλειας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ 1-2: Ο Γιαννούλης… αιτία για την πρώτη ήττα των γηπεδούχων (vid)
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ 1-2: Ο Γιαννούλης… αιτία για την πρώτη ήττα των γηπεδούχων (vid)

Ελληνικό χρώμα έχει η πρώτη ήττα της Μπάγερν στο πρωτάθλημα, καθώς πρωταγωνιστής της Άουγκσμπουργκ ήταν ο Δημήτρης Γιαννούλης που οδήγησε την ομάδα του σε ένα σπουδαίο τρίποντο

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0: «Επαγγελματική» νίκη για τους Πολίτες
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0: «Επαγγελματική» νίκη για τους Πολίτες

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 2-0 την Γουλβς για την 23η αγωνιστική της Premier League, ενώ η Τότεναμ δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Μπέρνλι φέρνοντας ισοπαλία με 2-2. Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

