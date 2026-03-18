Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία

Ορισμοί διαιτητών σημαίνουν ευθύνη και σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει «κάνω αυτό που θέλω», όπως νομίζει ο Λανουά που όπως φαίνεται, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ΚΕΔ Βαλέρι και Αλόνσο, έχουν ξεχωρίσει τους διαιτητές σε αρεστούς και μη. Παράλληλα, υπάρχει και η υποψία ότι το ίδιο γίνεται και με τα λάθη, οι τιμωρίες επιβάλλονται ανάλογα με το ποιος τα κάνει και σε βάρος ποιας ομάδας.

Θα είχε ενδιαφέρον να εξηγήσουν οι αρμόδιοι της διαιτησίας γιατί ο διαιτητής Ματσούκας (Εύβοιας) ορίστηκε VAR στον αγώνα Λεβαδειακός-Ατρόμητος αν και έκανε περισσότερο κραυγαλέο και εξόφθαλμο λάθος την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League σε σχέση με τον διαιτητή Τσιμεντερίδη (Κοζάνης), ο οποίος μπήκε στο «ψυγείο». Ο Ματσούκας ήταν διαιτητής στο ματς ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-3 και παρόλο που ήταν κοντά στη φάση έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ρέτσου στον Σαλσέδο, αν και φαινόταν από μακριά ότι ο αμυντικός του Ολυμπιακού βρήκε την μπάλα.

Αδικαιολόγητο λάθος

Δεν έχει σημασία που ο Ματσούκας κλήθηκε στο VAR και ανακάλεσε την απόφασή, σημασία έχει ότι έκανε ένα αδικαιολόγητο λάθος, αν και ήταν κοντά στη φάση. Παλιότερα για τέτοια λάθη, οι διαιτητές διαγράφονταν από τον πίνακα. Δεν στέκει η δικαιολογία ότι δεν αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα επειδή η φάση έγινε στο 80’ και ο ΟΦΗ θα μπορούσε να μειώσει 2-1.

Αντίθετα, τιμωρήθηκε ο Τσιμεντερίδης επειδή ο Παναθηναϊκός στο ματς της προηγούμενης αγωνιστικής με τον Παναιτωλικό (0-0) ζήτησε πέναλτι σε μια σοφτ επαφή του Μπουχαλάκη με τον Τζούρισιτς. Ακόμη, και οι ίδιοι της ΚΕΔ αναγνωρίζουν, μέσω τον ορισμών τους, ότι το λάθος δεν ήταν κραυγαλέο επειδή δεν τιμωρήθηκε και ο Κατοίκος (Αθηνών), ο οποίος ήταν VAR και δεν είδε παράβαση, ώστε να καλέσει τον ρέφερι Τσιμεντερίδη σε ανασκόπηση της φάσης.

Τιμωρίες δημοσίων σχέσεων

Εκτός από την τηλεκριτική, τα ίδια κάνουν και με τους ορισμούς διαιτητών. Δημόσιες σχέσεις! Δεν τους ενδιαφέρει αν με επιλεκτικές τιμωρίες στέλνουν μηνύματα ότι δεν προέχει το 50-50 στη διαιτησία, όπως είναι το λογικό. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πως θα παραμείνουν και την επόμενη σεζόν. Για αυτό και άλλοι διαιτητές έχουν ασυλία, ενώ άλλοι τιμωρούνται.

Ο Λανουά που δεν ανακοινώνει ποια γήπεδα επισκέπτεται έχει πάει σε κάποια ματς του Παναθηναϊκού. Όμως, δεν πάει σε όλα τα γήπεδα. Καθόλου τυχαίο ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ομάδων της Super League έχει μεγάλα παράπονα από τη διαιτησία.