Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Τιμές πετρελαίου: Μικρή αποχώρηση λόγω αποθεμάτων ΗΠΑ – Η ανασφάλεια παραμένει
Οικονομία 18 Μαρτίου 2026, 08:10

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Παραμένουν οι ανησυχίες για παρατεταμένες διακοπές εφοδιασμού

Χρήματα: Όταν λείπουν απ’ την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Πτώση σημειώνεται στις τιμές του αργού πετρελαίου καθώς οι ΗΠΑ με την αύξηση των αποθεμάτων τους συνέβαλαν στην αντιστάθμιση της ανόδου των γεωπολιτικών προσαυξήσεων κινδύνου.

Οι τιμές του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς, υποχώρησαν κατά 1,17% στα 102,19 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 1,81%, στα 94,56 δολάρια ανά βαρέλι στις 10:44 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής).

Πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (American Petroleum Institute), δήλωσαν στο Reuters ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 6,56 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 13 Μαρτίου, πολύ πάνω από τα 380.000 επιπλέον βαρέλια που αναμενόταν σε δημοσκόπηση του Reuters για την ίδια περίοδο.

Φόβοι για παρατεταμένες διακοπές εφοδιασμού

Η πτώση των τιμών σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι νέες επιθέσεις στα ΗΑΕ ενίσχυσαν τους φόβους για παρατεταμένες διακοπές εφοδιασμού εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν. Τα πρόσφατα περιστατικά περιλαμβάνουν επίθεση με drone στη μεγαλύτερη εγκατάσταση υπερ-όξινου αερίου στον κόσμο, πυρκαγιά στη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα και ζημιές σε δεξαμενόπλοιο κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άνοιξαν ξανά τον εναέριο χώρο τους την Τρίτη, μετά από προσωρινό κλείσιμο που προκλήθηκε από επιθέσεις με drones. Εν τω μεταξύ, οι εργασίες στο κοίτασμα φυσικού αερίου Shah παραμένουν σε αναστολή μετά από άλλη επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά, σύμφωνα με τις αρχές, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματίες.

Το κοίτασμα Shah, που βρίσκεται περίπου 110 μίλια νοτιοδυτικά του Αμπού Ντάμπι, εκμεταλλεύεται η Abu Dhabi National Oil Co. και η Occidental Petroleum. Έχει παραγωγική ικανότητα άνω των 36 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου την ημέρα και 4,2 εκατομμυρίων τόνων θείου ετησίως.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν επίσης υποστεί κάποια πίεση, καθώς οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν βόμβες κατά των υπόγειων εγκαταστάσεων για να καταστρέψουν ιρανικές βάσεις πυραύλων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates.

«Αυτό δημιουργεί κάποια αισιοδοξία ότι πλησιάζουμε στην ημέρα που τα δεξαμενόπλοια θα μπορούν να ξαναρχίσουν με ασφάλεια τη διέλευση της θαλάσσιας οδού», δήλωσε στο CNBC.

Η Citi ανέφερε ότι οι αγορές πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν υπό πίεση στο εγγύς μέλλον. Στο βασικό της σενάριο, οι διαταραχές στις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ τις επόμενες τέσσερις έως έξι εβδομάδες θα μπορούσαν να αποσύρουν από την αγορά έως και 11 έως 16 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ωθώντας το Brent στα 110 έως 120 δολάρια το βαρέλι.

Σε ένα πιο ακραίο σενάριο, η Citi ανέφερε ότι μια παρατεταμένη διακοπή ή ευρύτερες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές κατά μέσο όρο στα 130 δολάρια κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, με κορυφές που θα φτάνουν τα 150 δολάρια για το Brent ή ακόμη και τα 200 δολάρια συμπεριλαμβανομένων των διυλισμένων προϊόντων.

PwC: Ρεκόρ εξαγορών 23,8 δισ. στην Ελλάδα το 2025 – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν το 2026

Χρήματα: Όταν λείπουν απ’ την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Ιράν: Χώρες του Κόλπου αναφέρουν αναχαιτίσεις πυραύλων

Μέση Ανατολή: «Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση – Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 18.03.26

«Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση - Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ικανός να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ προβλημάτων για τον ελληνικό αγροτικό τομέα. Οι επιπτώσεις αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα στο χωράφι και φυσικά την τελική τιμή παραγωγής των προϊόντων. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις γνωρίζοντας καλά πως μια «βόμβα» ακρίβειας είναι πιθανό να απελευθερωθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Εισφορά Αλληλεγγύης: Απώλειες 15 δισ. ευρώ για 400.000 συνταξιούχους
Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ
Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο πυρπολεί το φετινό Πάσχα
Στη Λέσβο η οποία βρίσκεται σε καθεστώς lockdown μεταβαίνει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας- To έκτακτο σχέδιο για την ευλογιά λόγω Πάσχα και η γριφώδης εξίσωση των διαθέσιμων αμνοεριφίων- Από ποιές χώρες θα εισάγουμε - Ειδικοί, κτηνοτρόφοι και ο υφυπουργός μιλούν στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ
Σωτήρης Μπολάκης
Το μεσημέρι η κηδεία του Λαριτζανί στο Ιράν – Χώρες του Κόλπου αναφέρουν αναχαιτίσεις πυραύλων
Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024
Καμπανάκι από τον ΥΠΕΞ του Ιράν: «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους»
Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας
Ευγενία Κοτρώτσιου
Καρκίνος: Σταθερά στο 7% των δαπανών υγείας – Βελτιώνεται η επιβίωση
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ισραήλ και Τουρκία: Και τώρα… οι δυο τους
Κυριάκος Δημάγγελος
Το παλαιστινιακό στο περιθώριο; – Η Γάζα στη σκιά του πολέμου στο Ιράν
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βρετανία: Προστασία από τον Ζελένσκι για τις βρετανικές βάσεις που κατέχουν έδαφος της Κύπρου
Ιράν: Η ρωσική Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ
Ιράν: Για πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ ενημερώθηκε ο ΔΟΑΕ
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

