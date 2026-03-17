16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Μπρέντφορντ – Γουλβς 2-2: Οι γηπεδούχοι έχασαν έδαφος για την Ευρώπη
Ποδόσφαιρο 17 Μαρτίου 2026, 00:17

Μπρέντφορντ – Γουλβς 2-2: Οι γηπεδούχοι έχασαν έδαφος για την Ευρώπη

Θύμα ανατροπής έπεσε η Μπρέντφορντ καθώς η Γουλβς δεν επηρεάστηκε από το 2-0 σε βάρος της και ισοφάρισε στο 78'.

Η Γουλβς πήρε γενναίο βαθμό κόντρα στην Μπρέντφορντ στο Λονδίνο με το ισόπαλο 2-2, που ενδεχομένως να μην άφησε κανέναν ευχαριστημένο.

Οι «λύκοι» με αυτό το αποτέλεσμα ανέβηκαν στους 17 βαθμούς και μείωσαν την απόσταση από τη ζώνη του υποβιβασμού στους 12, αναζητώντας ένα θαύμα για να μείνουν στην Premier League.

Οι γηπεδούχοι είναι 7οι με 45 πόντους και έχασε την ευκαιρία να μπει πιο καλά στις θέσεις της Ευρώπης και να πλησιάσει ακόμη και την πεντάδα του Champions League.

Στο 22’ ο Λιούις Πότερ σέντραρε από αριστερά και ο Καγιόντε έκανε το 1-0 με κεφαλιά. Στο 37’ μετά από μπαλιά του Κέλεχερ, ο Ουαταρά κατέβασε υπέροχα, έστρωσε τον Τιάγκο κι εκείνος πλάσαρε σε κενό τέρμα για το 2-0. Στο 41’ ο Τιάγκο είχε και δοκάρι με κεφαλιά και στο 44’ η Γουλβς έφυγε στην κόντρα και ο Άρμστρονγκ με πλασέ λίγο έξω από την περιοχή μείωσε σε 2-1.

Εν τέλει, στο 78’ μετά από σέντρα από δεξιά, ο Αροκοντάρε (είχε μόλις μπει), έκανε το 2-2 με κεφαλιά, που ήταν και το τελικό σκορ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ: Κέλεχερ, Κόλινς, Φαν ντεν Μπερχ, Καγιόντε, Λιούις Πότερ, Γένσεν, Χέντερσον, Ντάμσγκααρντ (72’ Αγιέρ), Ουαταρά (85’ Νέλσον), Τιάγκο, Σαντέ (68’ Γιαρμόλιουκ).

ΓΟΥΛΒΣ: Σα, Μοσκέρα, Τσατσούα, Σ.Μπουένο, Κρέιτσι, Ο.Μπουένο, Ζοάο Γκόμες, Αντρέ, Μπελεγκάρντ (74’ Αροκοντάρε), Άρμστρονγκ (87’ Ρ.Γκόμες), Μανέ (46’ Άνχελ Γκόμες).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 14/03
Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0
Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1
(58′ Μιντέ)
Άρσεναλ-Έβερτον 2-0
(90′ Γκιόκερες, 90’+7′ Ντόουμαν)
Τσέλσι-Νιουκάστλ 0-1
(18′ Γκόρντον)
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1
(35′ Mαυροπάνος – 31′ Μπερνάρντο Σίλβα)

Κυριακή 15/03

Κρίσταλ Πάλας-Λιντς 0-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα 3-1
(53′ Καζεμίρο, 71′ Φερνάντες, 81′ Σέσκο – 64′ Μπάρκλεϊ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ 0-0

Λίβερπουλ-Τότεναμ 1-1
(18′ Σόμποσλαϊ – 90′ Ριτσάρλισον)

Δευτέρα 16/03
Μπρέντφορντ-Γουλβς 2-2
(22′ Καγιόντε, 37′ Τιάγκο – 44′ Άρμστρονγκ, 78′ Αροκονταρέ)

Η βαθμολογία:

Αναλυτικά η επόμενη (31η) αγωνιστική:

Παρασκευή 20/03
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Σάββατο 21/03
Μπράιτον-Λίβερπουλ (14:30)
Φούλαμ-Μπέρνλι (17:00)
Έβερτον-Τσέλσι (19:30)
Λιντς-Μπρέντφορντ (22:00)

Κυριακή 22/03
Νιουκάστλ-Σάντερλαντ (14:00)
Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ (16:15)
Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:15)

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Ναυτιλία
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην βρετανική Telegraph για τη διεθνή ναυτιλία και τον πόλεμο στο Ιράν

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην βρετανική Telegraph για τη διεθνή ναυτιλία και τον πόλεμο στο Ιράν

Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»

Τεράστιο βήμα παραμονής στη Serie A έκανε η Φιορεντίνα μετά το 4-1 επί της Κρεμονέζε στο «Τζοβάνι Τζίνι». Οι «Βιόλα» ανέβηκαν στην 16η θέση αφήνοντας ζώνη του υποβιβασμού τη σημερινή τους αντίπαλο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Euroleague 16.03.26

Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε στο «meridiansports» και μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, ενώ στάθηκε στην σημασία της επιστροφής του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επαφή με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ
«Παραπλάνηση» 17.03.26

Διαψεύδει ο Αραγτσί ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Γουίτκοφ

«Η τελευταία επαφή μου με τον κ. Γουίτκοφ έγινε πριν από την απόφαση του εργοδότη του να σκοτώσει τη διπλωματία», δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, διαψεύδοντας δημοσίευμα που έκανε λόγο για επαφές τους.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: «Κάπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ» έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο
Μέση Ανατολή 17.03.26

«Κάπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ» έχουν τραυματιστεί

Περίπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν, και από αυτούς «δέκα σοβαρά», ενώ «στη μεγάλη πλειονότητά τους οι τραυματισμοί είναι ελαφριοί», σύμφωνα με τη CENTCOM.

Σύνταξη
Ο Τραμπ εκτιμά ότι θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα» το ταξίδι του στην Κίνα
«Εχουμε πόλεμο» 17.03.26

Πάει πίσω το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα

«Μιλάμε με την Κίνα. Θα το ήθελα πολύ, αλλά λόγω του πολέμου, θέλω να βρίσκομαι εδώ», δηλώνει ο Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι η επίσκεψή του στο Πεκίνο θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα».

Σύνταξη
Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία
Οικονομικές Ειδήσεις 17.03.26

Κίνα: Αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στις διεθνείς σχέσεις; Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Η έκκληση του Τραμπ για βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας – Οι συζητήσεις για την επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας στο εξωτερικό

Τζούλη Καλημέρη
Λίβανος: Κοινή δήλωση κατά της κλιμάκωσης της βίας από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Καναδά
Μέση Ανατολή 17.03.26

Λίβανος: Κοινή δήλωση κατά της κλιμάκωσης της βίας από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Καναδά

Τουλάχιστον 880 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο μετά τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, τόσο στα νότια της χώρας όσο και στη Βηρυτό. Σχεδόν ένα εκατομμύριο οι εκτοπισμένοι.

Σύνταξη
Απάτη με επιδοτήσεις στο Ρέθυμνο: Δήλωσαν χιλιάδες ανύπαρκτα αιγοπρόβατα για να πάρουν αποζημιώσεις
Ελλάδα 17.03.26

Απάτη με επιδοτήσεις στο Ρέθυμνο: Δήλωσαν χιλιάδες ανύπαρκτα αιγοπρόβατα για να πάρουν αποζημιώσεις

Χιλιάδες αιγοπρόβατα που δεν βρέθηκαν ποτέ σε έλεγχο δήλωσαν τρεις κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο - Οι αρχές αναμένεται να ενημερώσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Διεύθυνση Γεωργίας και την ΑΑΔΕ για να πραγματοποιήσουν την δική τους έρευνα.

Σύνταξη
Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή
Ακαδημαϊκές «τορπίλες» 16.03.26

Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή

Ανησυχία προκαλεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ η διαφαινόμενη προσπάθεια μερίδας της διορισμένης διοικούσας επιτροπής της Σχολής να «τορπιλιστεί» η συμφωνία για την ενσωμάτωσή στο ΕΚΠΑ

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

