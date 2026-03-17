Μπρέντφορντ – Γουλβς 2-2: Οι γηπεδούχοι έχασαν έδαφος για την Ευρώπη

Η Γουλβς πήρε γενναίο βαθμό κόντρα στην Μπρέντφορντ στο Λονδίνο με το ισόπαλο 2-2, που ενδεχομένως να μην άφησε κανέναν ευχαριστημένο.

Οι «λύκοι» με αυτό το αποτέλεσμα ανέβηκαν στους 17 βαθμούς και μείωσαν την απόσταση από τη ζώνη του υποβιβασμού στους 12, αναζητώντας ένα θαύμα για να μείνουν στην Premier League.

Οι γηπεδούχοι είναι 7οι με 45 πόντους και έχασε την ευκαιρία να μπει πιο καλά στις θέσεις της Ευρώπης και να πλησιάσει ακόμη και την πεντάδα του Champions League.

Στο 22’ ο Λιούις Πότερ σέντραρε από αριστερά και ο Καγιόντε έκανε το 1-0 με κεφαλιά. Στο 37’ μετά από μπαλιά του Κέλεχερ, ο Ουαταρά κατέβασε υπέροχα, έστρωσε τον Τιάγκο κι εκείνος πλάσαρε σε κενό τέρμα για το 2-0. Στο 41’ ο Τιάγκο είχε και δοκάρι με κεφαλιά και στο 44’ η Γουλβς έφυγε στην κόντρα και ο Άρμστρονγκ με πλασέ λίγο έξω από την περιοχή μείωσε σε 2-1.

Εν τέλει, στο 78’ μετά από σέντρα από δεξιά, ο Αροκοντάρε (είχε μόλις μπει), έκανε το 2-2 με κεφαλιά, που ήταν και το τελικό σκορ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ: Κέλεχερ, Κόλινς, Φαν ντεν Μπερχ, Καγιόντε, Λιούις Πότερ, Γένσεν, Χέντερσον, Ντάμσγκααρντ (72’ Αγιέρ), Ουαταρά (85’ Νέλσον), Τιάγκο, Σαντέ (68’ Γιαρμόλιουκ).

ΓΟΥΛΒΣ: Σα, Μοσκέρα, Τσατσούα, Σ.Μπουένο, Κρέιτσι, Ο.Μπουένο, Ζοάο Γκόμες, Αντρέ, Μπελεγκάρντ (74’ Αροκοντάρε), Άρμστρονγκ (87’ Ρ.Γκόμες), Μανέ (46’ Άνχελ Γκόμες).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 14/03

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0

Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1

(58′ Μιντέ)

Άρσεναλ-Έβερτον 2-0

(90′ Γκιόκερες, 90’+7′ Ντόουμαν)

Τσέλσι-Νιουκάστλ 0-1

(18′ Γκόρντον)

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1

(35′ Mαυροπάνος – 31′ Μπερνάρντο Σίλβα)

Κυριακή 15/03



Κρίσταλ Πάλας-Λιντς 0-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα 3-1

(53′ Καζεμίρο, 71′ Φερνάντες, 81′ Σέσκο – 64′ Μπάρκλεϊ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ 0-0

Λίβερπουλ-Τότεναμ 1-1

(18′ Σόμποσλαϊ – 90′ Ριτσάρλισον)

Δευτέρα 16/03

Μπρέντφορντ-Γουλβς 2-2

(22′ Καγιόντε, 37′ Τιάγκο – 44′ Άρμστρονγκ, 78′ Αροκονταρέ)

Αναλυτικά η επόμενη (31η) αγωνιστική:

Παρασκευή 20/03

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Σάββατο 21/03

Μπράιτον-Λίβερπουλ (14:30)

Φούλαμ-Μπέρνλι (17:00)

Έβερτον-Τσέλσι (19:30)

Λιντς-Μπρέντφορντ (22:00)

Κυριακή 22/03

Νιουκάστλ-Σάντερλαντ (14:00)

Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ (16:15)

Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:15)